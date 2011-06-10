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    10 июня 2011

    Scythe представляет алюминиевый корпус для HDD: Himuro Mini: Немало внимания уделили тепловому режиму

    23:508

    Специалисты Qualcomm Atheros и Wilocity создали первый чипсет Wi-Fi 802.11n и WiGig/802.11ad, работающий в трех частотных диапазонах: Новинка получила обозначение Atheros AR9004TB

    23:473

    В Сети появились изображения смартфона Motorola Droid Bionic: Аппарат оснащен дисплеем размером 4,5 дюйма по диагонали

    21:385

    Портативный жесткий диск Iomega eGo Helium объемом 1 ТБ оснащен интерфейсом USB 2.0: Тонкий и легкий накопитель оснащен устаревшим интерфейсом

    20:162

    CoolIT представила систему водяного охлаждения OMNI N590 A.L.C. для NVIDIA GeForce GTX 590: Новинка предназначена для поставок сборщикам систем

    19:553

    Intel готовит еще два процессора Celeron на архитектуре Sandy Bridge: Тактовая частота Intel Celeron B800 — 1,5 ГГц, Celeron B710 — 1,6 ГГц

    18:3812

    Ovi Browser будет поддерживать IPv6 : Предполагается, что браузер будет работать через прокси-сервер Nokia.

    18:03

    Snapseed 1.0.1 для iPad упрощает обработку фотографий: При помощи Snapseed можно обрабатывать цифровые изображения на планшете.

    17:50

    Winamp 1.1 для Android расширяет поддержку SHOUTcast: Релиз добавляет поддержку сервиса SHOUTcast для устройств, работающих под управлением Android 2.1 и расширяет список избранных радиостанций.

    17:41

    Nokia выпустила собственный IM-клиент: Кроме собственного протокола, IM for Nokia поддерживает Google Talk, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger и MySpace IM.

    17:21

    Logitech выпускает игровую оптическую мышь G400: Новинка пришла на смену модели MX518

    17:187

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.11.7: Программа для облегчения процесса администрирования сетей

    16:45

    Интернет и сети: Hyena v.8.6c: Программа для централизованного управления Windows-системами

    16:10

    Интернет и сети: BluetoothView v.1.50: Бесплатная утилита для мониторинга активности Bluetooth-устройств

    15:35

    Общение в сети: Pidgin v.2.8.0: Бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам

    15:00

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.6.3.0: Утилита для очистки реестра ОС Windows

    14:25

    Дефрагментаторы: PerfectDisk 12 Build 267: Простой, но быстрый и удобный дефрагментатор

    13:50

    Безопасность: Deskman v.10.1.1: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    13:15

    Список беззеркальных камер Sony со сменным объективом пополнила модель NEX-C3: Помимо фотосъемки, камера поддерживает запись видео высокой четкости в формате 720p

    12:5018

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.5.0.61: Программа для создания PDF-документов

    12:40

    Чистильщики: Eusing Free Registry Cleaner v.2.7: Бесплатная утилита для очистки системного реестра Windows

    12:051

    Собственный планшет Microsoft может помочь ей в борьбе с iPad: Планшеты Microsoft могут быть основаны на процессорах TI

    11:5615

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.95.01: Бесплатная утилита для захвата снимком рабочего экрана

    11:30

    Apple переведет мобильные устройства на x86-совместимые процессоры?: Такой переход может быть условием сделки о контрактном производстве

    11:0538

    ФГУП НИИПС почтовой связи открыл Центр компетенции по технологиям разработки Microsoft: Центр компетенции открывает предприятию доступ к наиболее актуальной информации по разработке на базе технологий и инструментов Microsoft

    10:55

    Процессор Celeron 356 успешно разогнан до частоты 8203,21 МГц: Celeron 356 достиг частоты 8203,21 МГц при помощи системы охлаждения на основе жидкого азота

    10:3715

    «Лаборатория Касперского» запатентовала новый способ борьбы с фишингом: «Лаборатория Касперского» запатентовала в России новую систему противодействия фишинг-атакам

    10:20

    «Лаборатория Касперского» представляет Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux: «Лаборатория Касперского» объявляет о выпуске Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux

    09:451

    Обновление продуктов Dr.Web для UNIX: Вышло обновление программных продуктов Dr.Web для рабочих станций Linux, почтовых и файловых серверов, а также интернет-шлюзов UNIX

    09:10

    Intel представила Info Stream: ФУТБОЛ: Корпорация Intel анонсировала российскую версию Intel Info Stream: Футбол

    08:35

    В институте CAS-IPE выполняют рекордные по скорости обработки и объему данных научные симуляции на самом быстром в мире суперкомпьютере: Китайские исследователи провели самые быстрые в мире молекулярные симуляции

    08:00

    MIPS рассчитывает выйти на рынок смартфонов и планшетов : По данным MIPS, более 90% приложений для Android можно запустить на процессорах MIPS

    08:0026

    PNY начинает прием заказов на 3D-карты XLR8 Liquid Cooled GTX 580 с водяным охлаждением: В зависимости от модификации, цена равна $580 или $650

    07:005

    Evolve III откладывает выпуск планшетов с тремя ОС, но называет цены на них: Ключевой особенностью планшетов Maestro является наличие трех ОС: Android, MeeGo и Windows 7

    06:004

    Samsung представила в Европе модельный ряд мониторов SyncMaster Series 4: Поначалу Samsung SyncMaster Series 4 будет представлена двумя моделями — S22A450BW LED и S24A450BW LED

    01:3014

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