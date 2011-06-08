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    8 июня 2011

    Icy Dock MB981U3-1SA: док-станция с интерфейсом USB 3.0 и портами SATA и IDE: Новинка уже поступила в продажу

    22:154

    Chimei начала поставку IPS-матриц для iPad вслед за Samsung и LG : Теперь ежемесячно может производиться 3,5—4 млн. iPad

    20:3021

    Основой ноутбука Lenovo ThinkPad Edge E125 стала платформа AMD Brazos : Размер экрана Lenovo ThinkPad Edge E125 равен 11,6 дюйма

    19:0522

    Anadem оснащает планшет на платформе Intel Atom Pine Trail дисплеем типа IPS: Anadem L10T комплектуется процессором Atom N455

    18:048

    Razer выпустила линейку игровой периферии на тему Star Wars: The Old Republic: В серию вошли клавиатура, беспроводная мышь, гарнитура и коврик для мыши

    17:456

    Gresso встроила в iPhone 4 шесть хронометров, оценила «мод» в $6000: iPhone 4 Time Machine оснащен шестью высокоточными швейцарскими хронометрами

    16:5921

    Mushkin готовит серии производительных и быстрых SSD Chronos и Chornos Deluxe: Представители обоих модельных рядов будут оснащаться памятью MLC NAND, ghjизводимой по 25-нанометровому техпроцессу

    15:565

    Apple выпустила обновление iTunes с поддержкой iCloud: iTunes 10.3 обеспечивает поддержку бета-версии службы «iTunes в облаке»

    15:30

    Lenovo показала на Computex неттоп на платформе VIA: Lenovo A30 построен на чипсете VIA VX900 и оснащен процессором VIA Nano U330

    14:575

    ARM рассчитывает на 40% рынка ноутбуков : Захватить 40% рынка ноутбуков к 2015 году поможет Windows 8

    14:1543

    Взрыв на фабрике Intel: погибших нет, причины выясняются: Погибших нет

    12:4031

    Super Talent RC8: внешние SSD на основе контроллера SandForce SF-1222 с алюминиевым корпусом: Продажи должны начаться уже в этом месяце

    12:201

    Объектив Samsung 85mm f/1.4 ED SSA выйдет до конца лета: К достоинствам объектива относятся высокая скорость фокусировки и отсутствие хроматических аберраций

    12:005

    Easy Dialer 1.80 — более удобное управление звонками на Windows Mobile: В программе реализован удобный поиск, возможность создания профилей и их автоматического переключения в заданное время, есть наглядный журнал звонков.

    10:581

    Моноблочный ПК Hannspree SN22A1 построен на платформе Intel Atom: Компьютер с экраном размером 21,5 дюйма по диагонали стоит 399 евро

    10:438

    Acer показала на Computex 2011 смартфон под управлением Windows Phone 7: Аппаратной основой Acer W4 является однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon MSM8255

    10:35

    Intel снимает с производства 11 процессоров: На пенсию отправляются четыре процессора серии Celeron, три процессора серии Xenon и по два ЦП серий Pentium и Core 2 Duo

    10:324

    Появились изображения смартфона Sony Ericsson ST18i и предварительные сведения о нем: Выход новинки ожидается в сентябре

    10:207

    24-дюймовый монитор ASUS MS248B питается от порта USB: Потребляемая мощность устройства не превышает 9 Вт

    08:0019

    Восьмиядерные процессоры FX Black Edition получили очень необычную упаковку: На выставке E3 показаны системы на процессорах AMD FX

    00:4059

    Memoright представила на Computex 2011 SSD объемом 800 ГБ: Твердотельный накопитель использует для своей работы интерфейс SATA 3 Гбит/с

    00:408

    Sony анонсировала 3D-монитор для пользователей игровой приставки PlayStation 3: Sony CECH-ZED1 построен на панели типа VA

    00:3511

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