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    27 июня 2011

    Выпуск планшета оригинальной конструкции Fujitsu LifeBook TH40/D отложен на неопределенный срок: Ранее предполагалось, что новинка выйдет до конца текущего месяца

    22:2411

    Объектив Tokina SD 17-35mm F4 AT-X PRO FX предназначен для полнокадровых камер: Информация о новом широкоугольном объективе появилась на сайте Tokina

    16:4414

    Чистильщики: CloneSpy v.2.61: Небольшая утилита, предназначенная для очистки жестких дисков от ненужных и повторяющихся файлов

    14:25

    Тестовые приложения: D3DGear v.4.06: Утилитя для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    13:50

    GIGABYTE оснащает видеокарту GeForce GTX 560 Ti SOC новой системой охлаждения: Применение 100-мм вентиляторов позволило добиться меньшего уровня шума

    13:203

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.9 Build 125: Обновленная утилита для борьбы с вирусными угрозами

    13:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.4.10.4: Идентификационная программа для электронной почты

    12:40

    Prolimatech выпустила обновлённую версию процессорного кулера Megahalems: Модель отличается внешним исполнением и поддержкой новых процессоров

    12:3316

    Файловые обменники: FrostWire v.4.21.8: Качественная программа для обмена файлами в сети

    12:05

    Фото и технические данные камеры Olympus EP-3 появились незадолго до официальной премьеры: Датой выхода трех камер и одного объектива считается 30 июня

    11:312

    Графика: Fusion v.2.0.3: HDR-программа обработки изображений

    11:30

    GA-A75-D3H — еще одна системная плата GIGABYTE для процессоров AMD Llano: В конфигурации материнской платы — два слота PCI Express x16, пять портов SATA 6 Гбит/с и четыре порта USB 3.0

    11:1517

    Конвертеры: Any Video Converter v.3.25: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    10:55

    MiniPad M11 — китайский планшет с разогнанным процессором, двумя аккумуляторами и модифицированной ОС Android: CPU однокристальной системы Rockchip RK2918, используемой в устройстве, разогнан до 1,3 ГГц

    10:4514

    Acer официально анонсировала «безрамочный» ноутбук TravelMate 8481: В списке опционального оснащения ноутбука — дискретные GPU NVIDIA

    10:2223

    В течение года E Ink рассчитывает отгрузить 20-30 млн. электрофоретических панелей: За год компания втрое нарастила объемы производства

    10:22

    Мультимедиа: MP3 Quality Modifier v.2.02: Бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов

    10:20

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.3.1 Build 1000: Программа для мониторинга работы жестких дисков ПК, поддерживающих технологию S.M.A.R.T

    09:45

    ASUS анонсировала две материнские платы для процессоров AMD Llano: ASUS F1A75-V EVO оснащается тремя слотами PCI Express x16, F1A75-V Pro — только двумя

    09:30

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.4.32: Утилита для точной идентификации процессоров Intel

    09:10

    Диагностика: HWMonitor v.1.1.8: Утилита для мониторинга основных параметров состояния работы ПК

    08:35

    Cardiograph 2.4 измеряет пульс при помощи камеры смартфона: Программа определит частоту сердцебиения и отобразит соответствующее значение на экране мобильного устройства.

    08:21

    Диагностика: CPU-Z v.1.58: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о процессорах

    08:00

    Doit.im для Android 3.2 помогает упорядочить дела: Doit.im хранит все пользовательские данные в "облаке", благодаря чему получить доступ к ним можно с любого компьютера или мобильного устройства.

    07:56

    Выпуск камер Sony A77 и A65 намечен на август: В оснащение обеих камер включен GPS

    03:4017

    Жесткие диски Seagate Momentus Thin подходят для использования в планшетах: Seagate предлагает накопители толщиной 7 мм объемом до 320 ГБ

    03:2423

    Spark Tablet Case использует солнечную энергию, чтобы зарядить батарею планшета: Новинку разработали специалисты компании Voltaic Systems

    00:585

    В массивах Winchester Systems FlashDisk VX используются диски объемом по 3 ТБ: Объем модели FlashDisk VX-3400 достигает 336 ТБ

    00:253

    G-Technology G-CONNECT — накопитель с беспроводным подключением для Apple iPad и других мобильных устройств: Устройство одновременно играет роль точки доступа

    00:10

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