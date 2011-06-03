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    3 июня 2011

    Toshiba анонсировала планшет WT310/C на платформе Oak Trail с ОС Windows 7: Пока новинка предназначена лишь для японского рынка

    20:0932

    На Computex 2011 дебютировал «первый в мире 7-дюймовый планшет под управлением ОС Android 3.0»: ViewSonic ViewPad 7x построен на базе однокристально платформы NVIDIA Tegra 2 и оснащается предустановленной ОС Android 3.0

    19:43

    Computex 2011: репортаж со стенда PowerColor: Экспозиция PowerColor представлена не в общем зале, а в отдельной комнате

    19:006

    Lenovo IdeaPad U300s: +1 «ультрабук»: Тонкий ноутбук Lenovo IdeaPad U300s построен на платформе Intel Huron River

    18:4812

    Kingston, вслед за Seagate, выпускает внешний накопитель с поддержкой Wi-Fi: Kingston Wi-Drive оснащается адаптером Wi-Fi 802.11g/n

    18:12

    Sparkle представила на Computex 2011 планшетный компьютер на платформе NVIDIA Tegra 2: В Sparkle Calibre X-Pad используется однокристальная платформа NVIDIA Tegra 2 и ОС Android Honeycomb

    16:5910

    HIS подготовила еще один вариант 3D-карты Radeon HD 6970: Карта имеет пять видеовыходов

    16:44

    OCZ демонстрирует на Computex 2011 свой первый SSD на базе контроллера Indilinx с поддержкой интерфейса SATA 6 Гбит/с: OCZ Everest характеризуется максимальной скоростью 520 МБ/с и производительностью 20 000 IOPS

    16:346

    SanDisk i100 и U100: SSD для планшетов и ультратонких ноутбуков: Ожидаем к третьему кварталу

    16:00

    Покупка Medion AG позволит Lenovo укрепить позиции китайской фирмы в Германии: Lenovo заплатит 13 евро за каждую акцию Medion AG

    15:462

    Плата Biostar TA990FXE имеет четыре слота PCI Express 2.0 x16: Основой изделия стала связка «AMD 990FX + SB950»

    15:132

    Использование квантового эффекта помогло создать самый маленький в мире транзистор: Разработка может перевернуть современную электронику

    14:427

    ASRock на Computex 2011: системные платы для процессоров AMD: Экспозиция включает модели на чипсетах 990FX и A75

    14:0010

    ASRock на Computex 2011: системные платы для процессоров Intel: Экспозиция включает модели на чипсетах P67 и Z68

    13:15

    In Win на Computex 2011: корпуса Carlian IV и MANA137, блоки питания мощностью до 1200 Вт: Блоки питания Glacier имеют сертификат 80 Plus Gold

    12:202

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.8.8: Программа для мониторинга серверов в сети

    12:05

    Zoom R8 — восьмидорожечная мобильная студия звукозаписи: Устройство с питанием от батареек выполняет четыре основные функции

    11:503

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.7.5: Бесплатный медиаплеер, способный воспроизводить практически всех форматы

    11:301

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.93: Бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузера

    10:55

    Microsoft все же купит Nokia?: Сумма сделки названа равной 19 млрд. долларов

    10:4432

    Технологический центр Microsoft открылся в Новосибирске: Отрылся первый в России региональный технологической центр Microsoft

    10:20

    IDC: поставки внешних дисковых хранилищ пятый квартал подряд растут более чем на 10%: Аналитики подвели итога квартала на рынке внешних дисковых хранилищ

    10:08

    Выпуск электронной книги с экраном mirasol официально отменен: Глава Qualcomm подтвердил отмену выпуска электронной книги с экраном mirasol

    09:5520

    Обновление платной версии Dr.Web для Android: Обновился программный продукт Dr.Web для Android Антивирус + Антиспам

    09:45

    Лжеантивирус под «мак», новые 64-битные руткиты и другие майские «сюрпризы»: Отчет компании «Доктор Веб» о майских угрозах

    09:10

    G.Skill на выставке Computex представляет новые SSD и комплекты ОЗУ: Среди новинок имеются накопители на базе контроллеров SandForce SF-2281

    09:00

    Сервисы HP WorkPlace360 упрощают и автоматизируют управление компьютеризированными рабочими местами : Решение, предлагаемое в виде сервиса, поможет предприятиям адаптироваться к происходящим изменениям и повысить эффективность бизнеса

    08:35

    Intel выпускает OpenCL SDK v.1.1 Beta: Компания Intel представила бета-версию OpenCL SDK 1.1

    08:00

    Лопасти 140-миллиметровых вентиляторов Xigmatek XAF имеют волнистую форму: Необычная форма лопастей помогает снизить шум

    08:008

    Computex 2011: модули памяти Aexea: Наиболее выразительно оформлена модель Vampire

    07:003

    Облачную библиотеку Bookmate теперь можно читать и с Android: В программе есть возможность автоматической загрузки всей книги при ее открытии

    03:09

    Клиент LiveJournal для iPhone/iPad получил русский интерфейс: Клиент отличается полной поддержкой комментирования, возможностью просмотра полноразмерных изображений

    02:59

    Nokia выпустила свой клиент «В Контакте»: C помощью клиента можно просматривать местоположения других пользователей на карте с привязкой к текущим координатам, синхронизировать контакты с телефонной книгой,

    02:46

    ProfiMail 3.45 — электронная почта на мобильном: Программа поддерживает просмотр HTML-сообщений с графикой и гиперссылками, позволяет работать с вложениями, уведомляет о поступлении новых писем

    02:341

    Nokia Play To передает медиаданные со смартфона на ТВ через Wi-Fi: С помощью программы можно транслировать фотографии, видео и аудиофайлы со смартфона непосредственно на телевизор, поддерживающий Wi-Fi

    02:25

    SPB TV позволяет смотреть телепрограммы на Windows Phone 7: Приложение предназначено для просмотра мобильного ТВ и потокового видео.

    02:05

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