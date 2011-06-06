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    6 июня 2011

    Microsoft приветствует участие других компаний в разработке ОС: Компания ориентируется на разработчиков процессоров, а не готовых устройств

    22:4716

    Soundtracker Radio 1.4 — социальное интернет-радио для Nokia: Soundtracker предоставляет доступ к 10 млн композиций

    22:33

    Доля беззеркальных камер на японском рынке сокращается: Производители, включая Olympus и Panasonic, вынуждены увольнять персонал

    22:219

    sParking для iPhone поможет припарковать автомобиль: sParking помогает сделать парковку действительно простым и безопасным делом, не требующим помощи других.

    22:04

    Началось тестирование QIP для Android: Программа поддерживает общение по протоколам QIP, Jabber, Google Talk, Facebook, Vkontakte, Live Journal, Yandex Online, Mail.ru Агент и ICQ.

    21:53

    Computex 2011: блоки питания FSP AURUM: Значение имеет даже форма вентиляционных отверстий

    21:158

    HAVIK 140: первый процессорный кулер компании NZXT : Новинка играет во взрослой лиге

    21:009

    Бокс Nauticam NA-GH2 превращает камеру Panasonic Lumix DMC-GH2 в подводника: Изделие стоимостью $2100 появится в продаже 10 июня

    19:391

    Компания Enhance показала блок питания мощностью 400 Вт с пассивным охлаждением: Новинка представлена на выставке Computex 2011

    19:08

    Блок питания AmacroX Calmer 4 мощностью 500 Вт обходится без вентиляторов: Блок имеет сертификат 80 Plus Gold

    18:4617

    Acer собирается завалить европейский рынок дешевыми ноутбуками: ASUS готовит ответные меры, но в снижении цен пока нет необходимости

    18:334

    Сегодня откроется конференция Apple WWDC 2011: Помимо Lion, iOS 5 и iCloud может быть обновлена и Time Capsule

    18:09

    Eurocom добавляет GeForce GTX 560M в ноутбуки Racer, Neptune и Panther 3.0.: Eurocom рассчитывает предложить как конфигурации с одной 3D-картой, так и с двумя

    17:154

    ASUS представила на Computex 2011 мультимедийные ноутбуки ASUS N45SF, N55SF и N75SF: Ноутбуки ASUS серии NХ5SF построены на платформе Intel Huron River

    17:01

    MSI оснащает моноблочный компьютер Wind Top AE2230 процессором AMD Llano: MSI Wind Top AE2230 комплектуется APU A8-3500M

    16:446

    ZOTAC показала системную плату формфактора ATX на базе чипсета Intel Z68 : Новинка получила индекс Z68ATX-A-E

    14:50

    Мультимедиа: Mp3 Ripper v.6.3.7: Бесплатная программа для создания копий CD-дисков

    14:25

    Резервное копирование: Comodo BackUp v.3.0.171317.133: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации и данных

    13:50

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2012 v.3.0.1: Программа для полной деинсталляции других приложений

    13:15

    Гарнитура Turtle Beach Ear Force Z6A поддерживает объемное звучание: В конфигурацию Ear Force Z6A входит восемь излучателей, включая два сабвуфера

    13:11

    Интернет и сети: SmartSniff v.1.78: Бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов

    12:40

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.6.8.1091: Программа для восстановления удаленных файлов в Windows

    12:05

    «Ультрабук» ASUS UX21 будет дешевле, чем Apple MacBook Air: По данным издания Commercial Times, цена новинки не превысит $1000

    11:5437

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.63: Программа для просмотра TV-передач на компьютере

    11:30

    Zalman показала на Computex 2011 процессорный кулер CNPS12X: Шесть тепловых трубок кулера имеют прямой контакт с крышкой процессора

    11:2818

    Новые гранты от Microsoft: Microsoft выдала еще три гранта российским стартапам

    10:551

    Процессорный кулер Spire Swirl имеет цилиндрическую форму: В центре конструкции установлен 60-мм вентилятор с красной подсветкой

    10:4817

    Новая система управления сайтами .NET Forge CMS 6.0 с бесплатной редакцией: .NET Forge CMS – новая система управления сайтами для веб-разработчиков

    10:20

    Создатели планшета FIC Elija взяли за эталон Apple iPad: FIC Elija оснащается дисплеем диагональю 9,7 дюйма на базе панели IPS

    09:469

    Microsoft Dynamics NAV «7» станет первой ERP-системой Microsoft на платформе Azure: Следующая версия Microsoft Dynamics NAV с рабочим номером «7» станет первым в линейке ERP решением, реализующим облачную стратегию бизнес-приложений Microsoft

    09:45

    Microsoft: немного о Windows 8: Подробности по ролику о Windows 8

    09:103

    В третьем квартале Lite-On IT начнет поставки SSD: Производитель оптических приводов осваивает новую роль

    09:00

    VIA встроила в системную плату VB8004 процессор Nano серии E: Материнская плата может комплектоваться двумя процессорами Nano E-series — с тактовой частотой 1,2 и 1,6 ГГц

    08:40

    ABBYY расширяет линейку Mobile OCR Utilities для iPhone: Новые приложения ABBYY позволяют извлекать текст из печатных материалов, распознавать адреса объектов и показывать их местонахождение на картах

    08:35

    Panda Security выпустила новые антивирусы Panda 2012: Российские пользователи домашних антивирусов Panda 2011 получили бесплатный переход на новые версии Panda 2012

    08:00

    MSI не спешит ввязываться в борьбу на рынке планшетов: Компания связывает свои надежды с корпоративным сегментом

    08:0011

    Crux Loaded за $250 превращает iPad в нетбук: Планшет получает клавиатуру, тачпэд и дополнительную батарею

    07:007

    Computex 2011: павильон Corsair: Блоки питания, системы охлаждения, SSD и модули памяти

    02:253

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