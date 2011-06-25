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    25 июня 2011

    Вынесение решения в деле Kodak против Apple и RIM отложено: Решение должно быть оглашено 30 июня

    18:07

    Terra Mobile Industry Pad: трансформируемый ноутбук в усиленном исполнении : Модель выполнена в прочном корпусе и оснащена влагонепроницаемой клавиатурой

    17:403

    Сетевое хранилище LaCie CloudBox использует «облако» для резервного копирования данных: В случае поломки или кражи накопителя, данные удастся восстановить – полностью или частично

    16:5511

    Фотогалерея дня: ноутбуки Samsung Series 3 : Основой решений служат процессоры Intel Core и APU AMD серии A

    15:50

    Анонсирован объектив Leica Super-Elmar-M 21mm f/3.4 ASPH. системы Leica M: Широкоугольный объектив является наследником модели Leica Super-Angulon-M 21 mm f/3.4

    15:31

    Серию Apacer ARES пополнил набор модулей памяти DDR3-2133 объемом 8 ГБ : При напряжении питания 1,65 В модули работают с задержками CL9-11-9-27

    14:579

    Плата i.MX53 будет основой нового смартбука и смарттопа Genesi: Производитель рассчитывает, что новые изделия будут еще дешевле, чем их предшественники

    14:445

    PCI Express может стать конкурентом Thunderbolt: План развития рассчитан на четыре года

    14:0518

    Leica лишила камеру M9-P яркого логотипа: Дальномерная камера Leica M9-P ориентирована на профессиональных фотографов

    13:1245

    Открыт прием заказов на планшет Gigabyte S1080, отгрузка начнется 1 июля: Цена компьютера с ОС Windows 7 равна $650

    11:4541

    Intel разрешили попробовать купить патенты Nortel: Антимонопольный орган дал добро на участие в торгах

    11:07

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