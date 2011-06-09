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    9 июня 2011

    Nokia случайно опубликовала изображение телефона C2-06: Качественное изображение устройства на сайте Nokia является хорошим признаком того, что устройство все же увидит свет

    23:4512

    Acer готовит планшет на базе APU серии Z: Новинка будет ориентирована на корпоративный сектор

    23:18

    В обновленную линейку ноутбуков Acer Aspire TimelineX вошли модели 3830T, 4830T и 5830T: Стартовая цена моделей 3830T, 4830T и 5830T равна $799, $699 и $599 соответственно

    21:4512

    Устройство JamHub предназначено для бесшумных репетиций с использованием электромузыкальных инструментов: Доступно три версии устройства: BedRoom, GreenRoom и TourBus

    21:006

    Успехи планшетов приведут к снижению роста ПК до 9,3%, полагают в Gartner: Gartner прогнозирует, что в нынешнем году рост продаж персональных компьютеров будет не настолько значителен, как предполагалось ранее

    19:157

    В Сети появились скриншоты Final Cut Pro X: Final Cut X является 64-битным Cocoa-приложением и поддерживает технологию OpenCL

    18:501

    Apple стала крупнейшим покупателем полупроводниковой продукции в 2010 году : В минувшем году Apple истратила на покупку полупроводниковых компонентов 17,5 млрд долл.

    17:5518

    В контроллерах SSD SandForce второго поколения обнаружены проблемы, Corsair уже объявила об отзыве: OCZ присоединилась к сервисной кампании, но пока ограничивается только заменой firmware

    17:3811

    Джобс рассказал о новом корпусе Apple и отказался предоставить бесплатный Wi-Fi жителям Купертино: Новый корпус должен быть построен к 2015 году

    17:0353

    Безопасность: ZoneAlarm v.10.0.240.000: Вышли новые версии ZoneAlarm, мощного, но в то же время удобного и простого в освоении брэндмауэра, способного решать проблемы безопасности вашего ПК при работе в локальной сети или Web, включая беспроводные сети

    15:00

    Утилиты: Capture .NET v.11.3: Бесплатная утилита для захвата изображений

    14:25

    Названа дата начала продаж и цены смартфона HTC EVO 3D и планшета EVO View 4G: Пока новинки получат только абоненты сети Sprint

    14:006

    Графика: FuturixImager v.6.0.1: Бесплатная пограмма для просмотра графических изображений

    13:50

    Huawei анонсировала недорогой Android-смартфон с механической клавиатурой QWERTY: Huawei Boulder построен на платформе Qualcomm MSM7225-1

    13:375

    Samsung Spinpoint M8: мобильные HDD с плотностью записи 500 ГБ на пластину: Цена новинки радует

    13:306

    «Флэшки» Green House PicoDrive Secure аппаратно шифруют данные: Цена накопителей зависит от объема памяти и достигает $355

    13:261

    Настройщики: TweakNow WinSecret 2011 v.3.4.0: Программа для настройки скрытых параметров Windows

    13:15

    Диагностика: Speccy v.1.11.256: Утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК

    12:40

    Интернет и сети: Wireshark v.1.6.0 Final: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    12:051

    Компания «Доктор Веб» представила Dr.Web AV-Desk 6.0: Новая версия антивирусного продукта для провайдеров

    11:30

    Lite-On представил MyDisk Suite на выставке Computex 2011: Новое приложение от Lite-On для пользователей iOS

    10:55

    Logitech готовит новую web-камеру C615: Устройство позволяет записывать видео в разрешении Full HD

    10:2421

    Вышла обновленная сборка UserGate Proxy & Firewall 5.2.F: Выпущена новая версия программного продукта UserGate Proxy & Firewall

    10:20

    Toshiba и Sony планируют объединить подразделения по выпуску ЖК-панелей небольшого размера: Государство сможет приобрести 80% совместного предприятия

    10:001

    НР представила IT Performance Suite: CIO Edition STANDARD: Новый программный комплекс предоставляет директорам информационных служб возможность контроля над ИТ-расходами, временем, качеством и рисками

    09:45

    SearchInform представляет EndpointSniffer 3.5: Вышла обновленная версия продукта EndpointSniffer, предназначенного для борьбы с утечками информации непосредственно на рабочих местах

    09:10

    SteelSeries оформляет периферийные устройства в стиле игры Diablo III: Список новинок включает мышь, гарнитуру и два коврика для мыши

    09:004

    Microsoft CRM Forum – 2011 состоится в Санкт-Петербурге 9 июня: Корпорация Microsoft и системный интегратор «КОРУС Консалтинг» приглашают принять участие в работе Microsoft CRM Forum – 2011, который состоится в Санкт-Петербурге 9 июня

    08:35

    ABBYY провела первую онлайн-олимпиаду по программированию ABBYY Cup: В олимпиаде приняли участие 176 студентов и школьников из 33 городов России и СНГ

    08:00

    Появились новые снимки 3D-карты ASUS Mars II и недостающие данные о ней: Карта на двух GPU NVIDIA GF110 будет стоить 1000 евро

    08:0021

    В Adobe Flash Player для Android закрыта опасная уязвимость: Компания Adobe сообщила о необходимости обновления приложения

    02:58

    Call Recorder 1.1 записывает входящие звонки на Symbian: Приложение может автоматически записывать звонки, согласно установленным правилам.

    02:20

    ArtRage 1.1.6 для рисования на iPad: В программе можно имитировать самые разные стили рисунка: масляными красками, акварелью, чернилами, аерографом, карандашами, углем, пастелью.

    02:08

    У португальцев появился свой ученический нетбук, отличий от Intel Classmate PC практически нет: JP Sá Couto Pupil 101 оснащен процессором Intel Atom N455

    00:425

    GA-Z68-Gaming — материнская плата для игровых компьютеров на чипсете Intel Z68: GIGABYTE оснащает материнскую плату GA-Z68-Gaming сетевой картой Bigfoot Networks Killer E2100 и аудиопроцессором Creative Soundblaster X-Fi

    00:134

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