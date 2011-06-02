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    2 июня 2011

    Плата Gigabyte GA-990FXA-UD5 с процессорным гнездом AM3+ имеет пять слотов PCI-Express x16 : Плата построена на новом наборе системной логики AMD

    21:3310

    Видео дня: референсный образец планшета на процессоре NVIDIA Kal-El: Графические возможности нового процессора NVIDIA впечатляют

    21:0032

    Начались продажи объектива Sigma APO 120-300mm F2.8 EX DG OS HSM: Светосильный телеобъектив предназначен для съемки спортивных событий и живой природы

    19:328

    Планшет Samsung с поддержкой LTE появится в 2011 году, смартфон Galaxy S III — в первой половине 2012: Samsung Galaxy Tab в текущем году обзаведется поддержкой LTE

    18:191

    ZiiLABS Jaguar — семейство референсных дизайнов планшетов на процессорах ZMS-XX: Одна из моделей получила экран размером 7, другая — 10 дюймов

    18:124

    В планах Acer — два новых нетбука на платформах AMD Fusion и Intel Cedar Trail: cer Ferrari One FO300 будет комплектоваться, скорее всего, APU AMD E-350, а Aspire One AOD270 — процессором Intel Atom N2800

    17:59

    WonderMedia PRIZM WM8710 — недорогая платформа для планшетов: В состав WonderMedia PRIZM WM8710 входит процессор ARM1176JZF, работающий на частоте 800 МГц

    17:555

    Microsoft показала работу ОС Windows 8: Особенностью Windows 8 является поддержка архитектуры ARM

    17:4583

    Пакет Apple iWork доступен на iPhone и iPod touch: iWork, включающий приложения Keynote, Pages и Numbers, теперь доступен на iOS-устройствах с дисплеем Retina

    17:15

    Micron начинает поставки образцов памяти типа RLDRAM третьего поколения: Память типа RLDRAM 3 предназначена для высокопроизводительного сетевого оборудования

    15:16

    HIS разгоняет 3D-карту AMD Radeon HD 6970: Ассортимент HIS пополнила 3D-карта Radeon HD 6970, работающая на повышенных частотах

    14:575

    У PowerColor готова 3D-карта с двумя GPU Radeon HD 6870: Карта получила массивную систему охлаждения

    14:341

    Настройщики: EnhanceMySe7en v.2.15: Программа для настройки и управления ОС Windows 7

    14:25

    Noctua заставляет вентиляторы Focused Flow «фокусировать» поток воздуха: В местах крепления вентилятор имеет антивибрационные площадки

    14:1912

    Мультимедиа: MP3tag v.2.49: Утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах

    13:50

    Блок питания Xigmatek Goliath GP-1451: сертификат 80 Plus Platinum и мощность 1450 Вт: Охлаждением БП занимается 130-миллиметровый вентилятор

    13:302

    Интернет и сети: TeamViewer v.6.0 Build 10722: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    13:15

    ViewSonic оснастила монитор V3D245wm-LED встроенным эмиттером 3D: И показала его на Computex

    13:104

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail PassView v.1.75: Утилита, отображающая детали аккаунтов для почтовых приложений

    12:40

    Computex 2011: низкопрофильная 3D-карта Radeon HD 6850 и другие новинки AFOX: Специалисты AFOX смогли разместить компоненты Radeon HD 6850 на низкопрофильной пате

    12:252

    Графика: Photobie v.7.2.10: Бесплатная программа для ретуширования фотографий

    12:05

    Be Quiet! показала БП Dark Rock Pro 850W с сертификатом 80 Plus Platinum: Мощность блока с комбинированной кабельной системой равна 850 Вт

    12:04

    Computex 2011: павильон ECS: Краткий фотоотчет о новинках ECS

    11:3311

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.9.1: Удобный и качественный бесплатный тестовый редактор

    11:30

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.51: Программа для нейтрализации различного вредоносного ПО

    10:55

    Kingston представила свои первые SSD на базе контролеров SandForce: Быстрые накопители оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    10:5112

    Linaro и Samsung разработали референсную системную плату для планшетов: Изделие оснащается двухъядерным процессором Samsung Exynos 4210

    10:354

    Intel официально представила процессор Atom N435: Тактовая частота Intel Atom N435 — 1,33 ГГц

    10:2212

    Популярность процессоров AMD Fusion помогла компании Analogix: За три месяца продано более миллиона микросхем, используемых совместно с APU

    10:20

    Диагностика: Hmonitor v.4.5.2.2: Утилита для мониторинга параметров работы аппаратной части ПК

    10:20

    Samsung обвиняет AU Optronics в нарушении патентов: Южнокорейский производитель подает на своего тайваньского конкурента жалобу в ITC и два судебных иска

    10:003

    Новый аудиопроцессор Creative для ПК и бытовой электроники получил название Sound Core3D: Остается дождаться готовых продуктов на его основе

    10:004

    Основой «самого мощного планшета в мире» стал процессор Intel Core i7: Планшеты TabletKiosk Sahara Slate PC i500 работают под управлением 64-разрядной ОС Microsoft Windows 7

    09:4523

    Microsoft: почувствуй энергию Windows 7: Microsoft объявляет конкурс приложений для Windows 7

    09:45

    HP персонализирует услуги поддержки : Компания предлагает новый веб-портал и первое в отрасли мобильное приложение для оказания услуг технической поддержки

    09:10

    Новая версия PlayClaw совершенствует возможности по захвату видео в играх: PlayClaw быстрее сжимает видео благодаря обновленным кодекам, умеет микшировать два источника звука в одну аудиодорожку в AVI-файле, а также совместима с Teamspeak 3 версии RC1

    08:35

    Поиск@Mail.Ru: теперь и в режиме реального времени: Mail.Ru Group запустила первый в Рунете поисковый сервис, работающий в режиме реального времени

    08:001

    Производители втихую сокращают планы выпуска планшетов?: Планшеты забуксовали на пути к «светлому будущему»

    00:5035

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