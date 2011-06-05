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    5 июня 2011

    Наборы для сборки мини-ПК Shuttle серии R4 были замечены на Computex 2011: В продаже наборы появятся в текущем году, но о цене данных пока нет

    23:20

    «Флэшки» для поклонников Iron Man 2 имеют небольшой объем, но выглядят интересно: Накопители оснащены интерфейсом USB 2.0

    22:003

    Набор из мыши и клавиатуры Microsoft Wireless Desktop 2000 стоит $40: Клавиатура из набора Microsoft Wireless Desktop 2000 шифрует данные

    21:301

    OCZ готовит к выпуску SSD Vertex 3 типоразмера 1,8 и 3,5 дюйма: Максимальный объем миниатюрных накопителей — 320 ГБ

    21:1610

    Noctua обеспечит совместимость своих кулеров с платформой Intel LGA2011: Компания показала соответствующий крепежный набор

    21:002

    Virtu Universal: виртуализация GPU теперь доступна на мобильных и настольных ПК с интегрированной графикой AMD и Intel: Virtu Universal динамически выделяет графические ресурсы интегрированного и дискретного GPU

    20:53

    Представлена беспроводная игровая гарнитура Turtle Beach PX3: Аккумулятор обеспечивает Turtle Beach PX3 до 10 часов автономной работы

    19:14

    Lenovo оснащает ноутбук Essential G575 APU AMD E-350: Стоимость Lenovo Essential G575 стартует с отметки $550

    18:456

    SanDisk iNAND Extreme: производительные накопители с интерфейсом e.MMC для мобильных устройств: Еще одна новинка SanDisk для подобных целей

    17:251

    Delta готова начать выпуск цветной электронной бумаги размером до 21 дюйма по диагонали : Компания показала электрофоретические экраны на выставке Computex 2011

    17:151

    USB-IF сертифицировала хост-контроллеры USB 3.0 двух тайваньских компаний: Сертифицированы контроллеры, разработанные специалистами ASMedia и Etron

    16:182

    Процессор TI OMAP4470 получил два ядра Cortex-A9, два — Cortex-M3 и одно — PowerVR SGX544: Два ядра Cortex-A9 процессора TI OMAP4470 работают на частоте 1,8 ГГц

    15:456

    TowerJazz завершила покупку фабрики Micron, удвоив свои производственные возможности: Одновременно с покупкой фабрики, TowerJazz приобретает у Micron лицензии на технологии производства

    15:27

    AMD показала на Computex видеокарту Radeon E6760 с шестью цифровыми видеовыходами: AMD Radeon E6760 оснащена 1 ГБ памяти GDDR5

    14:515

    Kogan первой начнет поставки «хромбука», опережая Samsung и Acer: «Хромбук» Kogan Agora комплектуется процессором Intel Celeron SU2300, работающим на частоте 1,2 ГГц

    14:459

    Acer уменьшила рамку вокруг дисплея ноутбука Aspire 8481 до 4 мм: Корпус Acer Aspire 8481 изготавливается из углеродного волокна

    14:338

    Qualcomm показала на Computex 2011 референсный образец планшета на платформе Snapdragon: В планшете Quanta Slate используется однокристальная система Qualcomm с двухъядерным CPU

    14:321

    Модуль GPS PENTAX O-GPS1 предназначен для цифровых зеркальных камер: Новинка облегчает наблюдение и фотосъемку астрономических объектов

    11:551

    На Computex 2011 замечен нетбук ASUS Lamborghini VX6S с GPU AMD Radeon: Данных о цене изделия и времени его появления в продаже пока нет

    11:1011

    Thermaltake показала первые блоки питания серии Smart: Новинки нацелены на массовый сегмент

    10:252

    Монитор I-O Data LCD-AD194XB снижает яркость, когда пользователя нет рядом: Нехитрая манипуляция помогает экономить до 47% электроэнергии

    10:0710

    IBM, AMD и Intel продолжат возглавлять отраслевой консорциум Si2: Некоммерческая организация, включающая более 100 участников, избрала новый совет

    09:59

    К 3D-картам Galaxy GeForce 210 MDT X4 и GeForce GTX 560 Ti MDT X5 можно подключить больше трех мониторов: В конфигурацию указанных изделий Galaxy включены контроллеры IDT VMM1400

    09:38

    RiTdisplay выходит на рынок с необычными экранами AMOLED для смартфонов: Начат серийный выпуск панелей размером 3,5 дюйма

    00:343

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