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    28 июня 2011

    Club 3D оснащает 3D-карту GeForce GTX 560 Ti CoolStream OC новой системой охлаждения: В конструкцию улучшенной системы охлаждения входит три медные тепловые трубки

    21:30

    AU Optronics наносит Samsung ответный удар: AU Optronics рассчитывает на запрет продаж и денежную компенсацию

    21:0135

    Leica обещает выпустить «системную компактную камеру» в будущем году: Премьеры следует ожидать осенью, на выставке Photokina 2012

    20:5010

    GIGABYTE намекает на дату выхода настольных APU Llano?: Представлены системные платы GIGABYTE серии A75 для APU AMD серии A

    19:584

    Elpida использует технологию 3D-TSV в микросхемах памяти DRAM DDR3 объемом 1 ГБ: Объемная компоновка помогает уменьшить размеры микросхем

    19:202

    Универсальный проигрыватель Gadmei P83 стоит $179 и умеет показывать стереоскопическое видео: Для просмотра стереоскопического видео на Gadmei P83 не нужны очки

    18:524

    Apple оставит Samsung без заказов на процессоры для iPad и iPhone?: Новым партнером Apple называют TSMC

    17:09135

    Материнские платы для процессоров AMD Llano: сводная таблица европейских цен : Дешевле всего обойдется ASRock A75M-HVS — 57,57 евро, наиболее дорогая в списке — GIGABYTE GA-A75-UD4H — 109,89 евро

    16:501

    Samsung готовит конкурента Apple iPhone 5: Новый смартфон получит двухъядерный процессор, работающий на частоте 1,4 ГГц

    15:0241

    В накопителях Super Talent TeraDrive PT3 используется контроллер семейства SandForce SF-2000: SSD показывает высокую производительность

    14:207

    HP готовит 7-дюймовый планшет под управлением webOS: Новинка, предположительно, будет называться TouchPad7

    14:20

    Смартфон T-Mobile myTouch 4G Slide, также известный как HTC Doubleshot, представлен официально: Новинка оснащена сенсорным экраном диагональю 3,7 дюйма и выдвижной QWERTY-клавиатурой

    13:484

    Elpida складывает чипы памяти DRAM в четыре слоя: Новая технология позволяет получить микросхему толщиной 0,8 мм

    13:28

    У EVGA появились игровые коврики под собственной маркой: Цена любого из ковриков EVGA равна $15

    12:455

    Графика: Fotosizer v.1.32: Бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений

    12:40

    Толщина обновлённого ноутбука SONY VAIO Z составляет всего 16,65 мм: В стандартной комплектации, модель способна проработать 7 часов без подзарядки

    12:3030

    Графика: Axialis IconWorkshop v.6.6.1: Графический пакет, позволяющий создавать, конвертировать и управляться с иконками в операционных системах Windows и Macintosh

    12:05

    LaCie привлекает дизайнеров Porsche к созданию внешних жестких дисков серии P9000: Накопители оснащены интерфейсом USB 3.0

    11:3518

    CD/DVD: UltraISO v.9.3.6.2766: Программа для редактирования образа компакт-дисков

    11:30

    Настройщики: Windows 7 Manager v.2.1.5: Настройщик операционных систем Windows Seven

    10:55

    Обновление Dr.Web LinkChecker для Firefox: Обновление бесплатного расширения Dr.Web LinkChecker для браузера Mozilla Firefox

    10:20

    Планшет HP TouchPad уже можно «пощупать», продажи начнутся 1 июля: HP TouchPad — первый в мире планшет с webOS

    10:009

    Утилиты: Master Booter v.3.7: Крошечная утилита для управления жесткими дисками

    09:45

    DevCon’11: на сайте конференции опубликованы материалы всех докладов: На сайте конференции DevСon’11 опубликованы видеозаписи и презентации докладов

    09:10

    PhoneTorch Flashlight делает из смартфона фонарик: При помощи PhoneTorch можно подать сигнал в темноте и даже использовать для светового сообщения азбуку Морзе.

    09:02

    Новая версия Nokia Drop 1.1.1 с поддержкой Firefox 5: При помощи программы можно изменить обои, передать на телефон ссылку, фотографию, вид карты или определенное местоположение с maps.ovi.com

    08:49

    Microsoft поддержала Школу будущего Intel: Microsoft и Intel создают Школу будущего

    08:35

    Изменение в модуле обновления в продуктах Dr.Web 6.0 для Windows: Перевыпуск модуля обновления в составе программных продуктов Dr.Web для Windows

    08:00

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