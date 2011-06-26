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    26 июня 2011

    28 июня Lenovo официально представит планшет семейства ThinkPad: Пока не известно, под управлением какой из операционных систем, Windows 7 или Android, будет работать новинка

    16:253

    Время автономной работы ноутбуков Acer TravelMate Timeline 8573 и 8473 превышает 8 часов: Оба лэптопа построены на платформе Intel Huron River

    16:204

    Impression оценила Android-планшет с экраном, как у iPad, в $350: Impression 10 построен на SoC Samsung A8 S5PC110

    16:205

    ARCHOS наградила ОС Android интернет-радио и домашний телефон: В обоих устройствах используется ARM-процессор частотой 1 ГГц

    16:159

    PNY показала 3D-карты с водяным охлаждением и активные кабели HDMI Micro: 3D-карты XLR8 Liquid Cooled GTX 580 вошли в экспозицию PNY на выставке CEA Line Shows 2011

    12:259

    Планшеты ARCHOS G9: быстрый процессор, жесткий диск и хорошая цена: Планшеты поддерживают 3G и видео высокой четкости в формате 1080p

    11:5015

    Сканер Xerox DocuMate 4440 сканирует не только бумажные оригиналы: Прямой тракт подачи оригиналов обеспечивает сканирование пластиковых карт

    11:358

    GoodReader for iPad 3.8 — работа с PDF и другими документами: Приложение для чтения документов PDF, TXT, MS Office (.doc, .ppt., .xls), iWork ’08/’09, HTML

    02:04

    TouchRetouch 1.2.1 — простое редактирование фото на Android: Если на сделанном снимке в кадр попал нежелательный объект, программа удалит его, замаскировав удаленный фрагмент схожим узором

    01:48

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