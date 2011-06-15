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    15 июня 2011

    Стала известна стоимость процессоров Intel Core i3-2120T, Core i3-2125, Core i3-2130 и Core i5-2320: Цена Intel Core i3-2120T — $127, Core i3-2125 и Core i3-2130 — $138, Core i5-2320 — $177

    23:153

    Cравнение производительности: инженерный образец 8-ядерного AMD Zambezi уступил 4-ядерному Intel Core i7-860: Вне зависимости от частоты, флагманские представители семейства AMD Zambezi пока не могут тягаться с процессорами Intel Core i7 второго поколения

    22:03137

    AMD до конца года снимет с производства шестиядерные процессоры Phenom II: На пенсию отправятся шесть представителей серии, включая флагманский Phenom II X6 1100T

    18:2519

    Новая прошивка добавит в Nokia N8 следящий автофокус: В Nokia N8 под управлением Symbian^3 Anna появится следящий автофокус, а скорость записи видео возрастет до 30 кадров в секунду

    17:358

    Sumo α — новый корпус типоразмера ATX производства GIGABYTE: GIGABYTE Sumo α рассчитан на установку четырех устройств типоразмера 5,25 дюйма и пяти — типоразмера 3,5 дюйма

    16:5110

    Модули ОЗУ Patriot G2 AMD Edition рассчитаны на ЦП архитектуры Bulldozer: Еще не вышедшая платформа уже имеет совместимые комплектующие

    16:3011

    Вышла новая тестовая версия Nokia Ovi Suite 3.1.1.40: Это приложение предназначено для всех телефонов Nokia и дает возможность выполнять резервное копирование данных телефона, обновлять его программное обеспечение, управлять контактами, загружать карты, музыку

    16:20

    «Дребеденьги» выпустили клиент для Android: Приложение дополняет премиум-возможности сервиса, позволяя вносить информацию о расходах «на ходу»

    16:05

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.7.40: Утилита-шпион, которая записывает все нажатые клавиши и кучу другой информации

    15:35

    Утилиты: DriverView v.1.30: Крошечная бесплатная утилита, которая отображает список драйверов загруженных в ОС

    15:00

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.5.2.0: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    14:25

    Медиаплееры: 1by1 v.1.75: Миниатюрный бесплатный медиаплеер

    13:50

    Etymotic mc2: гарнитура с эффективным шумоподавлением и персонализируемыми насадками: Продажи начнутся через несколько дней

    13:4012

    Антивирусы: ClamAV v.0.97.1: Бесплатный антивирус с открытыми исходными кодами

    13:15

    Microsoft выпустила обновления Office for Mac: Выпущены обновления для Office 2011, 2008 и 2004

    12:45

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.61: Программа для создания резервных копий всех необходимых драйверов

    12:40

    Pioneer DVR-XD10J: оптический привод с питанием как от порта USB, так и от сетевого адаптера: Продажи новинки начнутся в Японии

    12:32

    Apple выпустила AirPort Utility 5.5.3:

    12:06

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.13: Новая версия программы для контроля работы аппаратных ресурсов ПК

    12:05

    Mac DVDRipper Pro 2.1.3 — утилита для копирования DVD на жесткий диск: Mac DVDRipper предназначен для копирования данных с DVD на жесткий диск

    11:48

    Диагностика: ASTRA v.5.50: Программа для анализа конфигурации ПК

    11:30

    CopyPaste Pro 3.2 — утилита для управления буфером обмена в Mac OS X: CopyPaste Pro позволяет хранить в буфере одновременно несколько фрагментов

    11:28

    Мирное соглашение Apple и Nokia больно ударит по Android: Подписав соглашение с финской компанией, закончившее одно из самых крупных судебных противостояний в своей истории, Apple может сфокусироваться на судебных спорах с Samsung, Motorola и HTC.

    10:5528

    Диагностика: ASTRA32 v.2.10: Программа для анализа конфигурации ПК

    10:55

    SSD Intel 710 Series и 720 Series: подробности: В состав Intel 710 Series войдут три модели объемом 100, 200 и 300 ГБ, в состав 720 Series — две модели объемом 200 и 400 ГБ

    10:478

    «Лаборатории Касперского» о майском спаме: россияне чаще других получают вредоносные письма: Эксперты «Лаборатории Касперского» о спаме в мае 2011 года

    10:20

    AOC представит на выставке CEA пять новых мониторов: Среди новинок — USB-мониторы, сесорные- и 3D-мониторы

    10:071

    Выпущена первая публичная бета-версия Dr.Web Security Space 7.0: Началось бета-тестирование Dr.Web Security Space 7.0

    09:45

    Игра Duke Nukem Forever получила поддержу NVIDIA 3D Vision: NVIDIA объявила о том, что Duke Nukem Forever получила поддержку технологии NVIDIA 3D Vision

    09:10

    Mail.Ru Group усилила позиции на международном рынке онлайн-игр : Mail.Ru Group укрепила свои позиции на международном рынке

    08:351

    Российский офис Panda Security выходит в социальные сети: Panda Security открыл свои представительства в популярных среди россиян социальных сетях Facebook и ВКонтакте

    08:00

    MSI официально представила WindPad 110W — первый в мире планшет на базе APU AMD Z-01: Время автономной работы MSI WindPad 110W — более шести часов

    07:2277

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