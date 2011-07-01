  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    1 июля 2011

    General Dynamics Itronix GD3015 — планшетный ПК в защищенном исполнении: Новый планшет предназначен для тех, кто работает «в поле»

    20:484

    ADATA представила внешние HDD Nobility NH13 в алюминиевом корпусе и емкостью до 1 ТБ: Применен интерфейс USB 3.0

    20:15

    Intel снимает с производства SSD серии X25-E: На смену Intel X25-E придут SSD Series 710 и 720

    19:356

    Apple может стать лидером рынка мобильных ПК уже в будущем году: Apple сместит HP с первой позиции, если в зачет пойдут поставки планшетов

    19:3136

    На следующей неделе Intel представит мобильные процессоры Celeron 857 и 787: Тактовая частота Celeron 857 — 1,2 ГГц, Celeron 787 — 1,3 ГГц

    19:306

    Утечка дает первое, но детальное представление о «суперфоне» HTC Eternity: Аппарат получил быстрый процессор и дисплей размером 4,7 дюйма

    18:3832

    Acer расширяет палитру нетбуков Aspire One новыми красками: Основой конфигурации стал новый процессор — Intel Atom N570

    15:558

    Amazon называет свою цену планшета Lenovo IdeaPad K1 : Модель с 16 ГБ флэш-памяти стоит $500

    15:234

    Основой платы BIOSTAR A870 стал набор системной логики AMD 870 + SB850 : Плата имеет два слота PCI Express x16 2.0

    15:0710

    Buffalo LinkStation LS-XL: емкое однодисковое сетевое хранилище: Продажи новинки вскоре начнутся в Японии

    15:00

    Почему кабель Apple Thunderbolt стоит 50 долларов?: Общее количество микросхем в кабеле — 12

    14:3230

    Вышла вторая версия процессорного охладителя GELID Tranquillo : Изменения позволили повысить эффективность системы охлаждения

    14:181

    Представлена камера Olympus PEN E-P3: Компактная камера в металлическом корпусе продолжает традиции линейки PEN

    13:317

    Apple начинает продажу кабелей Thunderbolt: Двухметровый кабель стоит $49

    12:0134

    Рынок смартфонов в США: Android стоит на месте, iPhone — догоняет: За три месяца доля iPhone возросла с 10 до 17 процентов

    11:4220

    Вынесение решения по иску Kodak против Apple и RIM снова отложено: Судья никак не может разобраться, кто прав

    11:396

    Безопасность: DefenseWall HIPS v.3.14: Поведенческий анализатор для защиты ПК

    11:30

    Японские исследователи создали мышь для пяти пальцев: Устройство позиционируется как инструмент для работы с САПР

    11:2016

    Ricoh покупает компанию Pentax: Завершение сделки ожидается 1 октября 2011 года

    10:4614

    Настройщики: WinXP Manager v.7.0.8: Новая версия оптимизатора и настройщика ОС Windows XP

    10:20

    Общение в сети: Xfire v.1.133: Бесплатный пейджер для активных игроков

    09:453

    Контроллер вентиляторов Lamptron FC9 имеет четыре регулятора: Каждый канал рассчитан на нагрузку мощностью 50 Вт

    09:173

    Вредоносный «зоопарк» для жертв Trojan.VkBase.47: Новая модификация троянской программы Trojan.VkBase.47

    09:10

    Выпуск процессоров Sandy Bridge-E отложен?: Новым сроком выхода высокопроизводительной настольной платформы назван первый квартал 2012 года

    08:5815

    Hitachi присоединилась к переговорам Sony и Toshiba об объединении: Японские производители планируют вместе выпускать ЖК-панели небольшого размера

    08:447

    NVIDIA iray и GPU совершенствуют работы художника Джеффа Паттона для Mercedes Benz: Технологии NVIDIA на службе Mercedes Benz

    08:35

    Новое решение ABBYY поможет взаимодействовать с клиентами через мобильные приложения: Комплексное решение ABBYY поможет компаниям привлечь новых клиентов, а пользователям упростит оформление бумаг

    08:00

    Samsung подает в суд на Apple в Великобритании: Южнокорейский производитель не собирается сдаваться

    08:0038

    RIM отказывается от планов выпуска 10-дюймового планшета PlayBook: Вместо этого компания сосредоточится на смартфоне с ОС QNX

    00:0717

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018