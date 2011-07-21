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    21 июля 2011

    Panasonic порадовала любителей большого зума камерой Lumix FZ47: Разрешение оптического датчика камеры — 12,1 Мп

    19:0515

    Во внешнем накопителе GIGABYTE A2 Tiny используется HDD типоразмера 1,8 дюйма: Емкость устройства — 160 ГБ

    18:354

    Panasonic оснастила бюджетную компактную камеру DMC-LS5 оптическим датчиком разрешением 14 Мп: Камера оснащается 10 МБ памяти, экраном диагональю 2,7 дюйма и объективом с фокусным расстоянием 26-130 мм в 35-миллиметровом эквиваленте

    14:154

    ECS обещает использовать конденсаторы с твердотельным электролитом во всех системных платах: Конденсаторы с твердотельным электролитом включены в подсистемы питания процессоров

    13:4822

    Intel покупает разработчика микросхем для коммутаторов Ethernet: Условия сделки не разглашаются

    12:45

    Контроллер OCZ Technology Indilinx Everest позволит использовать память TLC NAND в SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/c: В основе контроллера — двухъядерный процессор ARM

    12:34

    Док Scythe Kama Dock Hard Drive Docking Station с интерфейсом USB 3.0 готов принять накопители типоразмера 2,5 и 3,5 дюйма: Конструкция стыковочной станции предусматривает изменение угла наклона накопителя

    11:257

    Программа для восстановления поврежденной или удаленной информации - R-Studio v.5.4 Build 134130: Программа для восстановления поврежденной или удаленной информации

    10:551

    DesktopOK v.2.62 - утилита для управления иконками на Рабочем столе: Крошечная бесплатная утилита для управления иконками на Рабочем столе

    10:20

    Утилита для ограничения доступа к конфиденциальной информации Deskman обновилась до версии 10.3: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    09:45

    Вторая версия планшета Notion Ink Adam будет построена на платформе NVIDIA Tegra 3: Кроме того, планшет получит усовершенствованный дисплей Pixel Qi

    09:308

    Утилита мониторинга серверов в сети - Asset Tracker for Networks v.9.3: Утилита для мониторинга состояние серверов в сети

    09:17

    Rising PC Doctor v.6.0.4.35 - бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows

    09:10

    PureSync v.3.1.2 - бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий: Бесплатная утилита для синхронизации данных и создания резервных копий

    08:35

    Новая версия ABBYY Mobile OCR SDK усилена технологией распознавания штрихкодов: В обновленном SDK появилась возможность считывания 1D и 2D штриходов и ускорена технология переноса данных с визитных карточек в смартфон

    08:00

    SKTools 4.5.1.5 помогают оптимизировать работу Windows Mobile : Приложение включает набор полезных инструментов, с помощью которых можно выполнять оптимизацию системы

    03:01

    Обновился fMobi 1.1.2b — клиент Facebook для Symbian^3: Приложение поддерживает просмотр ленты новостей, чат с другими пользователями, просмотр профилей

    02:47

    Пользователи iPhone получили приложение для работы с Google+: При помощи программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    02:25

    Apple Thunderbolt Display — монитор со стыковочной станцией для MacBook Pro и Air: Новый монитор поступит в продажу в течение 60 дней по цене 999 долл.

    02:1429

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