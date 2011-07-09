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    9 июля 2011

    Logitec LHR-DS04 — внешний корпус для HDD с упрощенной установкой накопителя: Корпус доступен как с поддержкой интерфейса USB 3.0, так и с поддержкой USB 2.0

    22:251

    Отчет IDC: объем поставок планшетов за три месяца упал на 28% : Электронные книги NOOK впервые обошли Kindle по объему продаж

    22:0238

    AMD Phenom II X4 950T, очередной представитель семейства Zosma, засветился на eBay: Номинальная тактовая частота процессора — 2,7 ГГц

    18:3014

    MMD анонсировала начало продаж в Европе мониторов Philips 248C3LHSB и 228C3LHSB со светодиодной подсветкой: Диагональ экрана старшей модели — 23,6 дюйма, младшей — 21,5 дюйма

    17:368

    Объективы Canon и Nikon для iPhone? За ваши деньги — любой каприз: Соответствующий адаптер — уже в продаже

    16:0194

    Dell оснастит 10-дюймовый Windows-планшет Peju процессором Intel Core i5: Премьера Dell Peju должна состояться в октябре текущего года

    14:3527

    28-нанометровые GPU: NVIDIA переносит выпуск на год, AMD — нет: Одна из причин — меньшая, чем ожидалось, производительность

    11:5432

    Toshiba выпускает датчик изображения разрешением 8 Мп с обратной засветкой для смартфонов : Размер датчика по диагонали равен 6,35 мм

    11:306

    Panasonic готовит второй планшет под управлением Android: Устройство оснащается 7-дюймовым дисплеем

    11:105

    Point of View готовит разогнанные варианты видеокарт GeForce GTX 570 с 2,5 ГБ памяти: Частота GPU Point of View GeForce GTX 570 2.5GB Ultra Charged — 810 МГц, GeForce GTX 570 2.5 GB Charged — 772 МГц

    10:103

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