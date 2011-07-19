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    19 июля 2011

    Samsung выпускает первый в мире монитор с поддержкой технологии Cisco UPOE: Технология Cisco UPOE позволяет питать от сетевого кабеля нагрузку мощностью до 60 Вт

    23:0514

    Casio оснастила цифровую фотокамеру Exilim EX-ZS15 сенсорным экраном: Диагональ дисплея равняется 3 дюймам

    22:187

    Победа Apple над HTC поможет Windows Phone 7 : Huawei и ZTE планируют использовать Windows Phone 7

    20:5838

    ASUS готовит модернизированную версию ноутбука Lamborghini VX7: Лэптоп оснащается процессором Intel Core i7-2630QM

    18:4013

    Kodak не нарушала патенты Apple, более того, один из патентов признан недействительным: Акции Kodak выросли на 15%

    15:0944

    TeraCopy v.2.2 - утилита для повышения удобства копирования файлов: Программа, разработанная специально для повышения удобства и скорости копирования данных с одного источника на другой

    15:00

    SSD Super Talent MasterDrive KX3 предназначены для ноутбуков и планшетов : Для накопителей MasterDrive KX3 выбран типоразмер 1,8 дюйма

    14:423

    Бесплатный конвертер PDF-файлов - doPDF v.7.2.369: Бесплатный конвертер PDF-файлов

    14:252

    APU AMD A8-3870 получит разблокированный множитель BClk: Выход A8-3870 ожидается в следующем квартале

    14:059

    Утилита SSD Tweaker для настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками обновилась до версии 1.9.5: Утилита для настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками

    13:50

    Видео дня: смартфон Nokia Sea Ray с ОС Windows Phone 7 : Первый смартфон Nokia с ОС Windows Phone 7 должен выйти до конца года

    13:4520

    Сборник утилит для настройки операционных систем Windows - jv16 PowerTools 2011 v.2.0.0.1043: Сборник утилит для настройки операционных систем Windows

    13:15

    Утилита для создания резервных копий важной информации и данных - Backup4all v.4.6 Build 254: Утилита для создания резервных копий важной информации и данных

    12:40

    Apple, Samsung и LG тестируют матрицы для iPad с разрешением 2048 × 1536 пикселей: Этот процесс завершится в течение третьего квартала этого года

    12:2631

    Sumatra PDF v.1.7 - небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов: Небольшой бесплатный просмотрщик PDF-файлов

    12:05

    Опубликована спецификация SATA 3.1: Основные улучшения касаются стандарта Universal Storage Module

    11:573

    Программа для расширенного управления устройствами ввода - AutoHotkey v.1.1.00.01: Программа для расширенного управления устройствами ввода

    11:301

    GeIL представила четырехканальные наборы модулей памяти Enhance Corsa и Evo Corsa: Внешней особенностью модулей DDR3 стали радиаторы ярких цветов

    11:172

    ASUS раскрыла подробности о ноутбуках U46 и U56: Ноутбуки комплектуются процессорами Core i3-2310M, Core i5-2410M и Core i5-2520M

    10:556

    Просматриваем загруженные в систему драйвера с DriverView v.1.31: Крошечная бесплатная утилита, которая отображает список драйверов загруженных в ОС

    10:55

    С Weather Watcher Live v.7.0.80 можно узнавать погодные условия в любом городе: Программа для просмотра погодных условий в любом городе

    10:20

    Утилита для диагностики состояния ПК Rainmeter обновилась до версии 2.1 Beta: Утилита для диагностики состояния ПК

    09:45

    Утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte - Gigabyte EasyTune6 v.B11.0704.1: Утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte

    09:10

    Вышла новая версия линейки корпоративных продуктов Paragon Hard Disk Manager: Обновился Hard Disk Manager - универсальный инструмент для рентабельной поддержки и обслуживания информационных систем

    08:35

    Fortinet защитит безопасность конечных устройств путем комплексной защиты удаленных устройств: Новое решение FortiClient представляет собой многофункциональное ПО, обеспечивающее безопасный доступ и защиту, что позволяет соответствовать требованиям стандартов и законодательных актов

    08:00

    Браузер Dolphin Browser HD 6.0 для Android предлагает новый способ доступа к веб-контенту: Главное улучшение последнего релиза — функция Webzine.

    02:26

    С сетью Foursquare теперь можно работать и на Symbian Series 40: В тестовой лаборатории Nokia появилось Java-приложение для этой системы, предназначенное для работы с социальной сетью.

    02:20

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