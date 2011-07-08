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    8 июля 2011

    Mach Xtreme анонсирует накопители MX-DS TURBO с линейной скоростью чтения свыше 550 МБ/с: Используется контроллер SandForce SF-2000

    21:555

    Super Talent DuraDrive AT3 — SSD для тяжелых условий эксплуатации: Время наработки накопителей на отказ — более 1 000 000 часов

    21:453

    Samsung оценила дизайнерский 3D-монитор S27A950D в 650 евро: Аппарат оснащен встроенным ИК-излучателем, обеспечивающим синхронизацию активных очков и компонентов NVIDIA 3D Vision

    18:2540

    Системная плата MSI A75A-G35 на чипсете AMD A75: подробности: MSI A75A-G35 оснащена двумя слотами PCI Express x16, двумя портами USB 3.0 и шестью SATA 6 Гбит/с

    15:2512

    Shuttle H7 5800G Pro и H7 5800P Pro: компактные системы с производительными комплектующими: Волк в овечьей шкуре?

    14:206

    Для разгона APU AMD A8-3850 можно использовать только повышение базовой частоты : Увеличение множителя выше 29x не увеличивает производительность

    14:098

    Универсальный медиа-комбайн для обработки музыкальных и видео-файлов - JetAudio v.8.0.15: Мультимедиа-комплекс для прослушивания, записи, конвертирования и т.д. медиа-файлов

    13:50

    Доходы E Ink выросли за год на 67%: Производитель «электронной бумаги» отчитался за первое полугодие

    13:289

    Текстовый редактор AbiWord обновлен до версии 2.9.1: Бесплатная альтернатива Word из Microsoft Office

    13:15

    Ноутбуки MSI X460 и X460DX на платформе Intel Huron River весят 2 кг: MSI продолжает оснащать «легкие» ноутбуки оптическими приводами

    12:5510

    Настройщик ОС Windows Vista/Seven - Vispa v.0.6.2.1: Утилита для настройки системы безопасности ОС Windows Vista/Seven

    12:40

    Программа настройщик ОС Windows 2000/XP/2003 - xpy v.1.1.2.1: Утилита для настройки систем Windows 2000/XP/2003

    12:05

    Новая версия утилиты защиты от шпионского ПО - Anti-keylogger v.10.2.1: Анти-шпионская утилита для операционных систем Windows

    11:30

    AMD и Point Grey показали передачу видео высокой четкости по USB 3.0 в системе на APU серии A: Партнеры наглядно показали преимущества USB 3.0

    11:265

    Мультиплатформенный веб-браузер Chromium v.14.0.814.0 на базе Google Chrome: Удобный мультиплатформенный веб-браузер, построенный на базе Google Chrome

    10:558

    P2P-программа для обмена файлами FrostWire обновилась до версии v.5.0.7: Качественная программа для обмена файлами в сети

    10:20

    Tube Downloader 1.3 создает видеоколлекцию на iPhone и iPad: Приложение для загрузки видеороликов из Интернета

    09:46

    HWMonitor Pro v.1.12 обеспечит мониторинг состояния ПК: Улучшенная версия HWMonitor с расширенными возможностями, которая служит для мониторинга основных параметров состояния работы ПК

    09:45

    Active@ Hard Disk Monitor v.3.0.2 - программа для мониторинга состояния жестких дисков: Программа для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    09:10

    Иванников возглавил Департамент по работе с государственными заказчиками Microsoft в России: Microsoft объявляет о назначении Дмитрия Иванникова на должность главы Департамента по работе с государственными заказчиками Microsoft в России

    08:351

    Обновленный сканер Dr.Web обнаруживает и лечит VBR-буткиты: Новый сканер и новая самозащита улучшат продукты Dr.Web

    08:00

    TweetDeck 2.0.2.1 — единое окно для Twitter и Facebook на iPhone: Бесплатный клиент для iPhone, iPod touch и iPad, который позволяет работать с двумя самыми популярными социальными ресурсами – Twitter и Facebook

    07:58

    «Билайн» предлагает бесплатный мобильный доступ к Facebook до октября: Оператор мобильной связи представил приложение Facebook Mobile для устройств, поддерживающих Java ME

    02:10

    Western Digital обновила серию внешних накопителей My Book Studio: Максимальный объем WD My Book Studio — 3 ТБ

    01:381

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