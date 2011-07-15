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    15 июля 2011

    Viewsonic ViewBook 730: недорогой планшет, призванный конкурировать с Nook Color: Получится ли?

    21:217

    PENTAX отмечает получение награды Grand Prix Japan 2011 «Camera of the Year» выпуском ограниченной партии камер 645D: Камера комплектуется деревянной коробкой и ремешком из кожзаменителя

    18:0817

    JMicron будет делать контролеры USB 3.0 для жестких дисков Samsung : Ранее JMicron получила заказы на контроллеры USB 3.0 для жестких дисков Western Digital

    17:254

    Новинки Thermaltake: корпус со встроенной СВО Level 10 GT LCS и два процессорных охладителя Bigwater: Корпус Level 10 GT LCS является развитием модели Level 10 GT

    16:222

    Платы Foxconn А75А и А75М рассчитаны на гибридные процессоры AMD серии A: Основой новинок стал чипсет AMD Hudson D3

    14:1913

    Корпус SilverStone Temjin TJ08-E вмещает платы формата Micro ATX: На передней стенке корпуса закреплен 180-миллиметровый вентилятор AP181

    13:537

    Apacer представила карты памяти формата SD и SDHC, рассчитанные на расширенный температурный диапазон: Новые карты памяти Apacer SD и SDHC работают при температурах от -20°С до +85°С

    13:24

    TSMC уже осваивает выпуск процессоров Apple A6 вместо Samsung: Сотрудничество Apple с TSMC больно ударит по Samsung

    12:5746

    Программа для доступа к цифровому ТВ по сети - ChrisTV Online! v.6.15: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    12:40

    Intel признает наличие дефекта в SSD серии 320, но пока не знает, как его устранить: Объем накопителей внезапно уменьшается до 8 МБ

    12:3929

    True Launch Bar v.5.6 - замена Quick Launch Bar Windows на более функциональный вариант: Замена стандартного Quick Launch Bar из ОС Windows на более функциональную версию

    12:053

    Фото дня: камера Sony DSLR-A77: Утверждается, что камера будет предложена по очень «агрессивной цене»

    12:0117

    Небольшой, но удобный текстовый редактор - AkelPad v.4.6.3: Крошечный бесплатный текстовый редактор

    11:30

    Live View — быстрый поиск объектов поблизости для смартфонов Nokia: С помощью приложения можно обнаруживать различные интересные и полезные места, которые находятся неподалеку: кафе, рестораны, автомобильные заправки, отели

    10:59

    Утилита для управления закладками в веб-браузерах - Bookmark Buddy v.3.7.4: Утилита для управления закладками в веб-браузерах

    10:55

    Названы частоты первых процессоров AMD FX: Штатные частоты старшей модели равны 3,6 и 4,2 ГГц

    10:3324

    Сетевой сканер Nsauditor Network Security Auditor для диагностики удаленных станций обновился до версии 2.2.4: Сетевой сканер для диагностики удаленных станций

    10:201

    SIV v.4.22 - утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    09:452

    Microsoft представляет решения, которые помогут партнерам развивать бизнес с облачными вычислениями: Компания расширяет предложения для частного и публичного облаков и предлагает партнерам новые возможности для получения прибыли.

    09:10

    iRiver собирается выпустить смартфон под управлением Android: iRiver Vanllia получит сенсорный экран диагональю 3,5 дюйма

    09:0713

    Анализ спам-активности в июне от «Лаборатории Касперского»: Из России стали рассылать меньше спама, однако россияне по-прежнему получают больше всех вредоносных писем

    08:35

    NVIDIA и EligoVision расширяют возможности дополненной реальности (Augmented Reality): EligoVision объявляет о создании новой интерактивной системы «студия дополненной реальности»

    08:00

    Новая версия клиента Twitter для Android поддерживает push-уведомления: Кроме этого, теперь доступна возможность одновременного использования нескольких учетных записей Twitter.

    01:47

    Вышла Opera Mini 6.01 для iPhone и iPad : Последняя версия улучшает интеграцию с YouTube, добавляет иконку магазина приложений Opera Mobile на Экспресс-панель, а также добавляет новый одноколоночный режим просмотра.

    01:37

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