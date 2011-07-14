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    14 июля 2011

    10-дюймовый планшет Amazon будет делать та же компания, которая делает Apple iPad: Поставки начнутся в будущем году

    21:5122

    Silicon Power повысила объем внешних жестких дисков серий Stream S10 и Armor A80 до 1 ТБ: Устройства поддерживают интерфейс USB 3.0

    20:45

    HIS комплектует 3D-карту 6970 IceQ Mix тремя кабелями и переходником: Графический процессор 3D-карты H697QM2G2M работает на частоте 880 МГц

    20:428

    Mach Xtreme MX-DS FUSION — недорогие SSD на базе контроллеров SandForce второго поколения: Накопители характеризуются производительностью 80 000 IOPS

    20:081

    Производительность инженерного образца Intel Ivy Bridge сравнили с Core i3-2100 и i3-530: Инженерный образец Intel Ivy Bridge оказался лучше процессоров Core i3-2100 и i3-530, но ненамного

    19:2515

    Lenovo IdeaPad Z575: серия недорогих ноутбуков с платформой AMD Sabine: Их уже можно заказать

    18:0011

    К 2015 году четырехъядерный процессор будет в каждом втором ноутбуке, уверены в IHS iSuppli: Одновременно будет расти и доля мобильных компьютеров на шестиядерных процессорах

    12:0737

    Ashampoo WinOptimizer v.8.07 - программа-настройщик операционных систем Windows: Программа-настройщик операционных систем Windows

    12:05

    Утилита для мониторинга работы вентиляторов SpeedFan обновилась до версии 4.44: Утилита для мониторинга температур и контроля скоростей вращения крыльчатки вентиляторов

    11:30

    Lenovo удалось отобрать у Acer третье место в рейтинге производителей ПК: Общемировой объем поставок за квартал вырос на 4,8%

    11:1112

    Microsoft объявляет о выходе CTP3 SQL Server «Denali»: SQL Server «Denali» является ключевым компонентом платформы Microsoft для управления, доступа и предоставления информации, полностью готовой для использования в облаке

    10:55

    Серию блоков питания Gigabyte PoweRock KX пополнила младшая модель мощностью 320 Вт: Блок PoweRock KX 320 соответствует спецификации ATX 12V v2.0

    10:407

    Microsoft признана лидером в области решений для виртуализации: Аналитическое агентство Gartner высоко оценило преимущества и степень доступности технологии Microsoft Hyper-V для создания виртуальной ИТ-инфраструктуры

    10:202

    Sparkle модифицирует систему охлаждения видеокарт NVIDIA GeForce GTX 550 Ti и GT 520: Sparkle Calibre X550 Ti DF и Х520 оснащаются 1 и 2 ГБ памяти соответственно

    10:141

    PhoneUP 2.6 – возможностей IP-телефонии Cisco стало еще больше: Вышла версия PhoneUP 2.6 расширяющий возможности IP-телефонии Cisco

    09:45

    TrustPort выпускает новую линейку антивирусных продуктов 2012: Представлена новая линейка антивирусов TrustPort 2012

    09:101

    До конца квартала выйдет планшет и две электронные книги Amazon: Новинке предстоит конкурировать с Apple iPad и планшетами других производителей

    09:009

    MSI Z68A-G45 — упрощенный вариант Z68A-GD55 для процессоров Intel в исполнении LGA 1155: MSI Z68A-G45 оценивается на 20 евро дешевле модели Z68A-GD55

    08:46

    Вышел новый Mail.Ru Агент под Mac OS: Вышла новая версия Mail.Ru Агента для операционной системы Mac OS X

    08:35

    VMware анонсирует VMware vSphere 5 и полный пакет решений для облачных инфраструктур: Представлена новую платформа VMware vSphere 5 и полный пакет решений для облачных инфраструктур

    08:00

    Nokia собирается потратить 120 млн. долларов на «изменение позиционирования марки»: Рекламная кампания будет приурочена к выходу первого смартфона Nokia с ОС Windows Phone

    08:0039

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