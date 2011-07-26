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    26 июля 2011

    Цены модулей памяти DDR3 объемом 2 ГБ достигли минимума: Модуль памяти DDR3 объемом 2 ГБ стоит $10

    23:5315

    Вышло обновление Навител Навигатор 5.0.1.26 для Windows Mobile: Теперь все пользователи могут получать актуальную информацию о цене топлива на автозаправках, расписание сеансов в кинотеатрах

    22:18

    Dolphin for Pad — спецверсия браузера для планшетов с Android: По сравнению с обычной редакцией браузера, эта отличается поддержкой экранов большого разрешения

    22:10

    LCG PhotoBook 2.20 отсылает фотографии на соцсервисы: Фотографиями можно быстро поделиться, отправив их на сервисы Facebook, Google Picasa

    22:01

    Процессорный охладитель Cooler Master Hyper 612S весит 806 г и рассчитан на два вентилятора: Продажи изделия должны начаться в сентябре по цене 45 евро

    20:309

    Твердотельные накопители SP/Silicon Power Velox Series V30 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Доступны модификации объемом 60, 120, 240 и 480 ГБ

    19:1810

    LSI выпускает средство защиты кэшированных данных CacheVault для контроллеров MegaRAID с интерфейсами SATA и SAS 6 Гбит/c: экологичная и недорогая защита данных от сбоев электричества

    16:0925

    ProgDVB v.6.65 - мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио: Мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио.

    14:25

    Ashampoo ClipFinder HD v.2.20 - бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах : Бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах

    13:50

    WildBit Viewer v.5.9 - просмотрщик графических файлов с поддержкой работы в режиме слайд-шоу и встроенным редактором изображений: Быстрый просмотрщик графических файлов с поддержкой работы в режиме слайд-шоу и встроенным редактором изображений

    13:15

    Клиент TwimGo 2.9.1 теперь работает и на Meego: TwimGo поддерживает работу со всеми основными функциями сервиса микроблогов

    13:14

    Units 2.0.1 — конвертер величин для iPhone и iPad: Утилита дает возможность преобразовывать сотни разных размерностей в сорока трех различных категориях

    12:50

    IP Cam Viewer Basic 4.0.3 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    12:44

    Outlook on the Desktop v.2.0.0 - бесплатная утилита для вывода календарной системы Outlook на Рабочий стол Windows: Бесплатная утилита для вывода календарной системы Outlook на Рабочий стол Windows

    12:40

    360Amigo System Speedup v.1.2.1.7300 - утилиты для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Утилиты для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    12:05

    XMedia Recode v.3.0.1.0 - бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов

    11:30

    Spyware Doctor v.8.0.0.655 - утилита обнаружения и удаления вредоносных и шпионских приложений: Утилита для обнаружения и удаления всевозможных вредоносных и шпионских приложений

    10:551

    Apple отзывает настольные компьютеры iMac: Причина отзыва iMac — жесткие диски Seagate объемом 1 ТБ

    10:36104

    Каталог ASRock пополнила системная плата Z68M-ITX/HT:

    10:3111

    NetSetMan v.3.2.6 - программа для быстрой смены сетевых профилей: Программа для быстрой смены сетевых профилей

    10:20

    Стыковочная станция для накопителей SilverStone SD01 оснащена интерфейсами eSATA и SAS: Устройство рассчитано на накопители типоразмера 2,5 и 3,5 дюйма

    10:11

    SanDisk начинает поставки SSD Ultra с интерфейсом SATA 3 Гбит/с: Устройства демонстрируют скорость записи 270 МБ/с

    09:522

    Notepad++ v.5.9.3 - удобный и качественный бесплатный тестовый редактор: Удобный и качественный бесплатный тестовый редактор

    09:455

    Samsung готовится начать поставки тонкого внешнего оптического привода SE-208AB: Устройство с возможностью записи DVD предназначено для ноутбуков и телевизоров

    09:4418

    Второе полугодие станет полугодием смартфонов и планшетов начального уровня: Изготовители микросхем уже ощутили новую тенденцию

    09:2334

    User Account Manager v.4.09 - программа для управления учетными записями в Windows и Exchange: Программа для управления учетными записями в Windows и Exchange

    09:10

    FotoMix v.8.5.4 - небольшая программа для обработки цифровых изображений: Небольшая программа для обработки цифровых изображений

    08:35

    Media Player Classic – Home Cinema v.1.5.2 - простой и удобный медиаплеер: Отличный, удобный и бесплатный медиаплеер

    08:00

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