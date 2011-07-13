  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 июля 2011

    ASRock готовит четыре платы для процессоров Intel с поддержкой PCI Express 3.0: ASRock Z68 Extreme7 Gen3, Z68 Extreme4 Gen3, Z68 Extreme3 Gen3 и P67 Extreme4 Gen3 рассчитаны на работу с процессорами в исполнении LGA 1155

    23:3716

    Google представила новый клиент для работы с Android Market: Владельцы устройств с Android 2.2 и выше совсем скоро смогут оценить обновленный клиент для работы с магазином приложений

    23:242

    Утечка Symbian Anna (PR 2) для Nokia N8: прошивку уже можно скачать: За два месяца до официального релиза прошивка Symbian Anna (PR 2) для Nokia N8 появилась в Сети

    22:383

    Назван срок выхода и некоторые данные чипсетов Intel 7-й серии: Z, H и Q: В оснащение новинок войдут порты USB 3.0

    21:5518

    UC Browser 7.8 — новая версия китайского мобильного браузера: Браузер, поддерживающий работу с вкладками и несколькими открытыми окнами, сохранение истории посещенных страниц и занесение их в закладки

    19:44

    Новая версия iSilo 5.27 для чтения книг на устройствах с Android: Приложение работает с собственным форматом данных, который обеспечивает хорошую степень сжатия и как следствие – небольшой размер документов

    19:40

    Простой обмен сообщениями посредством WhatsApp Messenger 2.6.23 для Symbian: та программа дает возможность обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями, оплачивая при этом передачу данных через Интернет (используя 3G/EDGE/Wi-Fi), а не стоимость SMS

    19:35

    Green House GH-UFI — серия USB-дисков на базе флэш-памяти SLC NAND для «тяжелой жизни»: Максимальная скорость передачи данных накопителем — 20 МБ/с

    19:355

    Мобильные Яндекс.Карты показывают панорамы: Открыть их можно длительным нажатием на карту или коснувшись фотографии найденного на ней объекта

    19:201

    Evernote для Android представляет новый интерфейс для планшетов: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    19:10

    SSD OCZ RevoDrive третьего поколения развивают скорость чтения до 1,5 ГБ/с, записи — 1,25 ГБ/с: Новинки предназначены для высокопроизводительных систем, включая рабочие станции

    19:055

    Samsung Wave 725 под управлением bada OS: первые подробности: Смартфон получит поддержку NFC

    18:054

    TSMC: коммерческий выпуск 28-нанометровой продукции начнется в этом году: По 28-нанометровой технологии TSMC будет выпускать GPU по заказам AMD и NVIDIA

    17:5829

    Планшетный ПК Panasonic Toughbook CF-H2 создан в расчете на медицинские требования: Высокая надежность и высокая цена

    17:5510

    MacBook Air, MacBook и Mac mini: обновление ожидается уже до конца недели : Вероятно, новые модели MacBook и Mac mini больше не будут использовать Core 2 Duo

    16:029

    Toshiba и Hynix будут вместе разрабатывать память типа MRAM: Партнеры рассчитывают создать совместное производство по выпуску памяти типа MRAM

    15:28

    34% владельцев iPhone ошибочно полагают, что у них 4G-телефон: Причина таких заблуждений — название iPhone 4

    15:1638

    Green House оснащает внешний SSD GH-SSDE-U3A интерфейсом USB 3.0: Скорость в режиме чтения достигает 220 МБ/с

    14:27

    Утилита диагностика состояния ОС Windows и всего ПК - WinAudit Freeware v.2.29: Бесплатная утилита для диагностики установленного программного и аппаратного обеспечения, проверки сетевых настроек, конфигурации системы безопасности и т.д

    13:50

    Ashampoo Burning Studio v.10.0.11 - комплекс для создания и копирования различных данных на CD/DVD/BD: Мощный комплекс для создания и копирования различных данных на CD/DVD/BD

    13:15

    Утилита просмотра установленных в систему драйверов и сервисов ServiWin обновилась до версии 1.48: Утилита, отображающая список всех установленных в системе драйверов и сервисов

    12:40

    Мониторы со светодиодной подсветкой заняли более половины рынка: Во втором полугодии доля мониторов со светодиодной подсветкой превысит 60%

    12:3910

    Новая версия утилиты для тестирования быстродействия ПК - Fresh Diagnose v.8.55: Новая версия бесплатной программы для тестирования быстродействия ПК

    12:05

    Недорогой объектив AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2,8G обеспечивает макросъемку в масштабе 1:1: Цена новинки равна $280, а ее появление в продаже ожидается в конце августа

    11:5510

    Прощай Windows Vista SP1!: Поддержка Windows Vista SP1 подходит к концу

    11:305

    Устройство для работы с картами памяти USRobotics USR8420 имеет два слота формата SD и интерфейс USB 3.0: Продажи USRobotics USR8420 All-in-One USB 3.0 Card Reader/Writer уже начались по цене $40

    11:075

    Microsoft представляет Windows SBS 2011 Essentials: Компания Microsoft объявила о доступности Windows Small Business Server (SBS) 2011 Essentials

    10:55

    Твердотельные накопители Super Talent TeraDrive СT3 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с: В накопителях используется контроллер SandForce SF-2200

    10:457

    Начат прием заказов на необычный аксессуар для проводных мышей Razer Mouse Bungee: Подставка с пружиной удерживает провод над поверхностью стола

    10:258

    С 1 июля 2011 года закон № 152 «О персональных данных» обязателен к исполнению в полном объеме : Федеральный закон № 152, направленный на обеспечение защиты персональных данных, которые обрабатываются организациями и физическими лицами, вступил в силу в полном объеме

    10:20

    Недорогой смартфон LG Optimus Net получил ОС Android 2.3: Цена Optimus Net в Европе названа равной ?199

    10:001

    Новый Trojan.Winlock собирает данные банковских карт у зарубежных пользователей: Новая троянская программа, требующая у пользователей передать злоумышленникам данные банковских карт

    09:45

    «Мобильный офис руководителя» для iPad научился работать оффлайн и создавать отчеты: «КОРУС Консалтинг» представил новую версию своего приложения для iPad «Мобильный офис руководителя»

    09:10

    «Лаборатория Касперского» запатентовала новую технологию: «Лаборатория Касперского» объявляет о получении патента, описывающего технологию хранения и представления данных при эмуляции файловой системы или системного реестра

    08:351

    Исследование Fortinet в области ландшафта угроз: Количество заражений вирусом Fraudload.OR не снижается второй месяц

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018