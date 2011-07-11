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    11 июля 2011

    PQI взяла iPhone за образец оформления внешних жестких дисков H567L и H567V: Максимальный объем накопиелей — 1 ТБ

    23:0417

    В Италии обнаружился Android-смартфон LG Optimus Pro, оснащенный механической клавиатурой QWERTY: Частота процессора LG Optimus Pro — 800 МГц

    19:5917

    Планшет Pantech Vega N˚5 с двухъядерным процессором частотой 1,5 ГГц поступил в продажу: Pantech Vega N˚5 построен на SoC Qualcomm MSM8660

    19:3511

    26 сентября Samsung представит Android-смартфон Hercules: В основу Samsung Hercules ляжет SoC Qualcomm APQ8060

    16:2042

    HP первой попытает счастья с «ультрабуками»?: Компания Foxconn, изготавливающая «ультрабуки» HP, уже начала отгрузку продукции

    14:2722

    Программа для сохранения аудио-треков с CD - Accord CD Ripper обновилась до версии 6.7.5: Небольшая бесплатная программа для быстрого сохранения аудио-треков с CD в различных форматах

    13:50

    PMC первой выпускает контроллеры SATA/SAS 6 Гбит/с начального уровня с аппаратной поддержкой RAID и кэш-памятью: Серия Adaptec 6E по производительности превосходит программные решения

    13:469

    Вышла новая версия набора утилит для настройки ОС - Ace Utilities v.5.2.4 Build 474: Набор утилит для настройки ОС Windows

    13:151

    Архиваторы: RarZilla Free Unrar v.3.3.1: Бесплатная утилита для разархивирования RAR-архивов

    12:40

    Утилита создания резервных копий драйверов DriverMax обновилась до версии 5.92: Бесплатная утилита для работы с драйверами под операционными системами Windows

    12:05

    Кабели, связывающие Mini DisplayPort и HDMI, оказались под запретом: Нет лицензии — нет права на продажу

    11:5237

    Утилита для удаления ложных антивирусов - McAfee Fake Alert Stinger v.10.2.0.168: Утилита для удаления ложных антивирусов с ПК

    11:30

    SPlayer v.3.7.0.2401 - удобный плеер графических и музыкальных медиа-файлов: Удобная программа для просмотра графики и прослушивания/просмотра медиа-файлов

    10:55

    Тестовое ПО для измерения быстродействия ПК - Dacris Benchmarks v.8.1.8728: Программа для измерения быстродействия различных компонент ПК

    10:20

    Акустическая система Pioneer S-MM301 предназначена для ноутбуков, S-MM751RU — для настольных ПК: Цена Pioneer S-MM301 равна $49, S-MM751RU — $129

    10:152

    Sony подготовила новое поколение «флэшек» Micro Vault P: Максимальный объем накопителя серии — 64 ГБ

    09:505

    Программа мониторинга беспроводных сетей PassMark WirelessMon обновилась до версии 4.0 Build 1005: Вышла новая программы для мониторинга работа WiFi и беспроводных точек доступа

    09:45

    В МАИ запущена первая в мире система виртуализации для CAD-приложений на базе технологий Microsoft и аппаратного комплекса Kraftway: Решение Kraftway на базе технологии RemoteFX будет использоваться для подготовки конструкторов и проектировщиков аэрокосмической отрасли

    09:101

    Обновление быстрого клиента TwimGo 4.7.3 для Symbian и Maemo : TwimGo поддерживает работу со всеми основными функциями сервиса микроблогов

    08:48

    «Расписание электричек» 0.8.1 для Windows Mobile не даст потеряться на вокзале: Приложение показывает расписание электричек для выбранного населенного пункта.

    08:41

    Обновление компонентов активной защиты в бизнес-продуктах Dr.Web 6.0.и Dr.Web AV-Desk 6.0: Новые компоненты защиты в продуктах компании «Доктор Веб»

    08:35

    Новая версия Maxthon Mobile 2.2 для Android поддерживает дополнения: Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    08:13

    Stimulsoft Reports.Fx for Java поможет в создании отчетов: Стимулсофт анонсирует выход генератора отчетов, адаптированного под платформу Java

    08:00

    Смотрим видео с веб-камер на Windows Mobile при помощи WebPeekaBoo 1.4: При помощи программы можно просматривать изображения с веб-камер в реальном времени

    07:31

    Ovi Maps обновлены и переименованы в Nokia Maps : В тестовой лаборатории Nokia появилось обновление мобильных карт Nokia Maps for mobile 3.08

    01:38

    Новая версия мобильного клиента Google Docs позволяет делиться файлами: Можно сортировать файлы по разным параметрам, определять критерии, по которым в списке будут выводиться не все документы, а лишь часть

    01:26

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