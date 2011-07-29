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    29 июля 2011

    Marvel Digital оценила 7-дюймовый планшет с процессором Samsung частотой 1 ГГц в $260 : Максимальный объем встроенной флэш-памяти планшета - 16 ГБ

    21:158

    Системная плата BIOSTAR TA870+ поддерживает процессоры AMD AM3 с TDP до 140 Вт: Поставки BIOSTAR TA870+ российским дистрибуторам уже начались

    19:0620

    Fujitsu оснащает компактный ноутбук LifeBook SH531 процессорами Sandy Bridge: Для заказа доступны следующие модели ЦП: Pentium B940, Core i3-2310M и i5-2410M

    18:4511

    Hornil StylePix v.1.8.4 - бесплатный пакет для обработки графических файлов: Бесплатный пакет для обработки графических файлов

    16:10

    Replay Music v.4.05 - программа для записи музыкального потока с любого источника в файл в формате MP3: Программа для записи музыкального потока с любого источника в файл в формате MP3

    15:35

    RegRun Reanimator v.6.9.7.90 - бесплатная утилита для очистки ОС Windows от вредоносного ПО: Бесплатная утилита для очистки ОС Windows от вредоносного ПО

    15:00

    RegRun Security Suite v.6.97.90 - комплекс утилит для настройки и оптимизации ОС Windows: Комплекс утилит для настройки и оптимизации ОС Windows

    14:25

    PDFCreator v.1.2.2 - программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows: Программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows

    13:50

    Baku v.4.2.4226 - бесплатная утилита для очистки жестких дисков и правки реестра Windows: Бесплатная утилита для очистки жестких дисков и правки реестра Windows

    13:15

    Parted Magic v.6.4 - бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК: Бесплатный сборник программ, предназначенных для управления и настройки работы жестких дисков ПК

    12:40

    System Cleaner v.5.94h - набор утилит для очистки жестких дисков ПК: Набор утилит для очистки жестких дисков ПК

    12:05

    Apple ищет новых поставщиков компонентов, стремясь снизить себестоимость iPad : Apple готовится к появлению новых конкурентов iPad

    11:5378

    Skype v.5.5 - популярная программа для общения пользователей по всему миру: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    11:30

    AMD проговорилась о цене восьмиядерных процессоров серии FX: Цена «засветилась» в правилах конкурса FX Giveaway

    11:2239

    AOC полностью перейдет на светодиодную подсветку в мониторах уже в будущем году: От использования ламп уже отказалась компания ViewSonic

    10:554

    All My Movies v.6.5 - программа управления домашней фильмотекой: Программа для управления домашней фильмотекой

    10:55

    Накопитель PNY Hook Attaché снабжен металлическим крюком: Габариты «крюка» равны 43,5 x 18,5 x 4 мм, а масса составляет всего лишь 4 г

    10:408

    SP/Silicon Power выпускает «флэшку» Marvel M60 с интерфейсом USB 3.0: В режиме чтения накопитель развивает скорость до 100 МБ/с

    10:252

    Windows Phone Mango пошла в тираж: Microsoft завершила работу по подготовке мобильной операционной системы Windows Phone Mango к выпуску

    10:20

    Вирусный тренд: эксплуатация уязвимостей в платформе Java: Анализ динамики роста популярности Java-эксплоитов, схемы работы наборов и их состава

    09:45

    Обновление Dr.Web для Android: теперь и на планшетах: Обновленная версия антивируса Dr.Web для Android

    09:101

    Toshiba выбрала Paragon Alignment Tool для дисков Advanced Format: Paragon Software стала поставщиком адаптированной утилиты выравнивания разделов Paragon Alignment Tool для дисков Toshiba Advanced Format, что позволит обеспечить правильное расположение разделов на диске и полную защиту данных

    08:35

    GateWall DNS Filter 2.0 - полноценный сервис URL-фильтрации: Вышла версия 2.0 программного продукта GateWall DNS Filter

    08:00

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