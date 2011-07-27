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    27 июля 2011

    Охладитель Arctic Accelero L2 Plus подходит для 3D-карт на GPU AMD и NVIDIA: В комплект входит теплопроводящий клей и радиаторы для микросхем памяти и регуляторов напряжения

    20:252

    Canon выпустила мышь с калькулятором и калькулятор без мыши: Устройства можно также использовать в качестве цифрового поля клавиатур

    18:0121

    Нетбук ASUS PC X101 с ОС MeeGo появляется в продаже: Цена новинки оказалась не выше, чем ожидалось

    14:4239

    HIS разгоняет карты Radeon HD 6770 и комплектует фирменными кулерами: Относительно мощный кулер занимает два слота

    14:404

    Buffalo выпускает миниатюрный двухдисковый NAS объемом 2 ТБ: Размеры малютки — всего лишь 40 x 82 x 135 мм

    12:5215

    Jarte v.4.4 - текстовый редактор с нестандартным интерфейсом: Текстовый редактор с необычным интерфейсом

    12:40

    BurnAware v.3.4 - небольшая и простая в использовании программа для записи данных на CD/DVD/etc: Небольшая и простая в использовании программа для записи данных на диски

    12:05

    Эскизы футляров демонстрируют новый внешний вид iPhone 5 : iPhone 5 может получить увеличенный дисплей, скругленную тыльную сторону, увеличенную кнопку Home

    11:5581

    В 2018 году Intel рассчитывает выпускать 10-нанометровые процессоры: 10-нанометровые процессоры получили условное обозначение Skymont

    11:3546

    Компактная камера Olympus SZ-11 оснащена 20-кратным трансфокатором: Основой камеры стал датчик изображения типа CCD, разрешение которого равно 14 Мп

    11:128

    В новый Mac mini можно установить второй жесткий диск или SSD: Главное — найти соответствующий кабель

    11:0714

    TCPView v.3.05 - утилита для просмотра подробной информации по активным TCP/UDP-соединениям: Утилита для просмотра подробной информации по активным TCP/UDP-соединениям

    10:55

    Анонсирован первый в мире смартфон с ОС Windows Phone Mango — Fujitsu Toshiba IS12T: Основой смартфона стал процессор Qualcomm Snapdragon MSM8655

    10:2332

    The Cleaner v.8.1.0 - программа для очистки ПК от вредоносного ПО: Программа для очистки ПК под управлением Windows от вредосносного ПО

    10:20

    SPB Shell 3D 1.2 — трехмерный интерфейс для Android: SPB Mobile Shell предлагает альтернативный трехмерный интерфейс для Android

    09:581

    phpMyAdmin v.3.4.3.2 - программа для администрирования и управления MySQL-серверами через Сеть: Программа для администрирования и управления MySQL-серверами через Сеть

    09:45

    Скорость SSD в MacBook Air — лотерея: В MacBook Air используются накопители SSD производства двух компаний — Toshiba и Samsung

    09:2648

    Paragon Software Group выпустила техническую лицензию на Hard Disk Manager 11 Server для IT сервис-провайдеров: Техническая лицензия на Paragon Hard Disk Manager 11 Server позволит IT сервис-провайдеру выполнять полный спектр задач по обслуживанию компьютерной инфраструктуры заказчика

    09:10

    Photo Gallery+ расширяет возможности приложения Photos на iPhone: Используя Photo Gallery+, пользователи могут создавать, переименовывать и удалять папки непосредственно на устройстве

    08:51

    Mail.Ru Group делает возможной работу с документами Microsoft Office прямо в окне браузера: Интеграция приложений Office Web Apps в почтовый сервис Mail.Ru дает возможность пользователям просматривать документы прямо в браузере и облегчает работу с файлами

    08:35

    Президент Бразилии стал приманкой для распространения нового банковского трояна: Банковские трояны для сыграли на интересе к личной информации президента Бразилии Дилмы Руссефф и роликам с участием двух известных бразильских моделей

    08:00

    Android Biorythms 1.4.5 рассчитывает биоритмы: Чтобы узнать прогноз своих биологических минимумов и максимумов, достаточно указать точную дату своего рождения

    07:55

    Единственным новшеством iPod touch 5 может стать белый цвет: Будущие модели iPod touch в остальном будут фактически идентичны нынешним

    01:4926

    HTC надеется, что патенты S3 Graphics сделают Apple сговорчивее : Apple была признана виновной в нарушении патента S3 на технологию компрессии текстур S3TC

    00:0715

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