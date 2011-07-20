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    20 июля 2011

    Телефон Nokia с гигагерцовым процессором: первые изображения, которые не стали сюрпризом: Аппарат по внутренней классификации Nokia именуется C3-01.5

    23:4545

    Выход APU AMD начального уровня изменил планы Intel в отношении процессоров Celeron?: На сентябрь намечен выпуск семи процессоров Intel Celeron и двух процессоров Intel Atom

    22:3028

    Новые Mac mini стали дешевле и попрощались с оптическим приводом: В некоторых моделях — дискретный графический процессор AMD

    22:0484

    В спецификацию Chromebook войдут процессоры Intel Core i5: Вряд ли это поможет заинтересовать пользователей, знакомых с Windows

    20:135

    I-O Data ToteBag — серия красочных USB-дисков: В составе модельного ряда три представителя объемом 4, 8 и 16 ГБ

    20:111

    Новые MacBook Air: Core i5/i7, Thunderbolt, подсветка клавиатуры:

    19:4972

    Lenovo официально представила Wintel-планшет IdeaPad Tablet P1: Планшет оснащается процессором Intel Atom частотой 1,5 ГГц

    18:2725

    EVGA готовит к выпуску системную плату на чипсете Intel X79: Вероятным сроком выхода изделия следует считать осень этого года

    18:147

    Планшеты Lenovo IdeaPad Tablet K1 и ThinkPad Tablet представлены официально: Обе модели получили экраны размером 10,1 дюйма и ОС Android 3.1

    17:48

    Apple выпустила Mac OS X Lion : Mac OS X 10.7 Lion доступна для приобретения в онлайновом магазине Mac App Store за 29,99 долл

    17:1419

    GIGABYTE оснащает карту на базе GeForce GTX 570 трехвентиляторным кулером с испарительной камерой: Разработаны два варианта этой новинки

    15:405

    Western Digital приступила к поставкам HDD Scorpio Blue толщиной 9,5 мм объемом 1 ТБ: Новинка поддерживает интерфейс SATA 3 Гбит/с

    14:594

    Производительность SSD Patriot Pyro достигает 85 000 IOPS: В рамках серии — три модели объемом 60, 120 и 240 ГБ

    14:29

    Продажи iPhone за год выросли на 142%, iPad — на 183%: Apple продала в прошлом квартале 3,95 млн Mac, 20,34 млн iPhone и 9,35 млн iPad

    13:1842

    В 2011 году Samsung собирается реализовать 300 миллионов мобильных устройств: Это на 20 миллионов больше, чем в 2010 году

    12:5914

    Утилита для управления параметрами работы видеокарт NVIDIA: Утилита для управления параметрами работы видеокарт NVIDIA

    11:303

    Миниатюрный накопитель LaCie Rugged Mini USB 3.0 выпускается в трех вариантах: объемом 1 ТБ, 500 ГБ и 500 ГБ: Накопители LaCie Rugged Mini USB 3.0 защищены от внешних воздействий

    11:006

    WinHex v.16.1 - мощный HEX-редактор, редактор дисков и памяти с огромным количеством встроенных возможностей: Мощный HEX-редактор, редактор дисков и памяти с огромным количеством встроенных возможностей

    10:55

    Архивариус 3000 v.4.44 - программа для быстрого поиска различных документов и файлов: Архивариус 3000 предназначен для мгновенного поиска документов на персональном компьютере, в локальной сети и съемных дисках (CD, DVD и других)

    10:20

    Модули из набора Corsair Dominator GT объемом 8 ГБ работают на частоте 2133 МГц с задержками CL9-11-9: Напряжение питания модулей из двухканального набора равно 1,5 В

    10:005

    SoftPerfect Network Scanner v.5.2.1 - небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    09:45

    Утилита для просмотра детальной информации о работе выбранных приложений в Windows - Process Explorer v.15.00: Качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК

    09:10

    Фото дня: качественные изображения планшета Lenovo ThinkPad: В оснащение планшета войдут две камеры

    09:0019

    Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика Wireshark обновился до версии 1.6.1: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    08:35

    Samsung готовит планшет с экраном диагональю 5,3 дюйма: Новинка, предположительно, получит поддержку 3G и LTE

    08:3121

    Photo Mixer — новая программа для создания фотоколлажей на iPad 2: В программе можно найти десятки разнообразных эффектов, которые можно применять к изображениям.

    08:28

    Новое решение CorelCAD на русском языке обеспечивает высокую точность и мощные возможности САПР: CorelCAD — это высокопроизводительное решение для Windows и Mac OS со встроенной поддержкой файлов формата DWG, полным набором инструментов для двух- и трехмерного проектирования, а также широкой совместимостью со стандартными в данной отрасли инструмента

    08:00

    BattClock 3.7 выводит полезную информацию на экране Windows Mobile: Приложение показывает в процентном соотношении заряд батареи, информирует пользователя о текущем времени, загруженности процессора

    02:55

    Camera PRO+ делает фотографии с iPhone 4 четче и ярче: По заявлению разработчиков, с помощью программы можно получить фотографии, не уступающие по качеству сделанным зеркальной камерой.

    02:202

    Мышь Microsoft Explorer Touch Mouse представлена официально: Продажи новинки начнутся в сентябре

    00:0118

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