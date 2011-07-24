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    24 июля 2011

    Электронная книга Panasonic Raboo UT-PB1 больше похожа на планшет: В Японии продажи нового продукта Panasonic стартуют 10 августа

    23:3414

    Толщина универсального адаптера питания для ноутбуков FSP NB Q90 PLUS не превышает 19 мм: Выходная мощность источника питания равна 90 Вт

    22:564

    Новая версия Twitter-клиента Azurea 1.4.1 для Windows Mobile : Приложение позволяет использовать основные инструменты для работы с сервисом

    22:41

    Iconsoft Phone Extension 4.21 предлагает новый интерфейс для Windows Mobile: Программа дает возможность управлять телефоном простым касанием (без пера-манипулятора), содержит адресную книгу

    22:37

    Music PlayerPro 2.07 — многофункциональный проигрыватель для Android: Приложение позволяет редактировать теги файлов и использует систему рейтинга песен.

    22:35

    Weather4Me WP7 2.1 показывает информацию о погоде: Оно способно предоставлять данные о погодных условиях с сервиса AccuWeather

    22:30

    Плеер Songbird для Android 1.4 поддерживает подкасты: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    22:28

    «Карты Google» для Android показывают 3D-версии Лондона и Парижа: Ранее трехмерные здания были доступны лишь для Нью-Йорка, Милана и Цюриха.

    22:20

    Snap 1.40 для iOS — простой способ добавления подписей на фотографии: При помощи программы можно быстро подписать любые области снимков, а затем опубликовать фотографии на Facebook

    22:17

    Dual File Manager XT — новый бесплатный файловый менеджер для Android: В менеджер интегрирована опция поиска, поддерживается поиск в архивах

    22:14

    Vertex 3D встроила в видеокарты на базе GPU Radeon HD 6670 и HD 6570 цифровые TV-тюнеры: 3D-карты оснащаются нестандартными системами охлаждения, однако работают на штатных частотах

    22:0610

    Вышло обновление Mobbyway для всех платформ: С его помощью можно наблюдать на карте, где в данный момент находятся ваши близкие люди

    22:05

    TrueCaller 2.55 для Symbian позволяет выяснить, кто звонит: Программа предоставляет информацию о том, откуда поступают входящие звонки, а также SMS-сообщения

    21:59

    Клиент Яндекс.Деньги для Android поддерживает платежи за Skype: При помощи приложения можно мобильную связь, Интернет, коммунальные услуги

    21:54

    Facebook выпустила мобильный клиент для обычных телефонов: При помощи Facebook for Every Phone можно читать новости, сообщения, просматривать и загружать фотографии, искать друзей

    21:50

    Advanced Task Killer 1.9 помогает завершить «зависшие» приложения: В настройках программы можно установить правила для автоматического завершения процессов

    21:47

    Nokia Maps заработали на Android и iOS: Для работы с ним достаточно перейти в браузере, поддерживающем HTML5, по ссылке maps.nokia.com

    21:43

    Число загрузок OS X Lion достигло одного миллиона в первый же день : Lion доступна пользователям в онлайновом магазине Mac App Store с середины этой недели

    17:101

    Специалисты iFixit продемонстрировали внутренности новых MacBook Air: В новых ноутбуках по-прежнему используются миниатюрные модульные накопители SSD

    16:5034

    Habey представила компактный моноблочный компьютер на платформе Intel Atom: Устройство оснащается процессором Intel Atom D525 и GPU NVIDIA ION 2

    11:405

    Поклонники BSPlayer могут теперь смотреть фильмы и на Android: Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    02:06

    Новые смартфоны LG K, E2, Prada K2, Univa, Fantasy и Victor: первые подробности и изображения: Пять из шести новинок работает под управлением ОС Android

    00:1523

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