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    31 июля 2011

    Смартфоны HTC Ignite и Prime: дебют уже близок: Оба смартфона получат по пятимегапиксельной камере и по 512 МБ оперативной памяти

    22:2515

    Кодек Google WebM нарушает патенты 12 компаний, которые намерены требовать отчислений : Причина претензий — кодек VP8, в котором копируются технологии, используемые в H.264

    17:1533

    Raspberry Pi приступила к производству альфа-версий системных плат для 25-долларовых компьютеров: В каждую плату встроен ARM-процессор, работающий на частоте 700 МГц

    15:4614

    Apple зарабатывает на iPhone вдвое больше, чем Samsung, HTC и все остальные топ-производители на своих мобильных телефонах вместе: Nokia, Motorola, Sony Ericsson и LG прибыи не получили вовсе

    13:3262

    System Stability Tester v.1.3.0 - утилита для тестирования стабильности и быстродействия ПК под ОС Windows и Linux: Бесплатная утилита для тестирования стабильности и быстродействия ОС Windows и Linux

    09:10

    PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1023 - набор тестов для оценки производительности ПК: Набор тестов от PassMark, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами

    08:35

    NovaBench v.3.0.4 - утилита для тестирования быстродействия ПК: Бесплатная утилита для тестирования быстродействия ПК

    08:00

    Sony представила фоторамки с поддержкой видео Full HD: Фоторамки Sony S-Frame оснащены дисплеями 10, 8 и 7 дюймов

    01:4613

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