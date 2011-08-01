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    1 августа 2011

    Pegatron, возможно, будет производить сборку iPad 3 наравне с Foxconn: Pegatron также рассчитывает на заказ на производство iPhone 5

    22:1616

    ASUS F1A75-I Deluxe – системная плата типоразмера Mini ITX для процессоров AMD Llano: Новинка оснащена четярьмя разъемами SATA 6 Гбит/с и двумя портами интерфейса USB 3.0 на тыловой панели

    21:4119

    В августе ViewSonic приступит к продажам 3D-монитора V3D245: Устройство оснащается встроенным ИК-излучателем

    20:146

    Alibaba выпускает первый смартфон на собственной платформе Aliyun: Основной акцент при разработке платформы делался на использование облачных сервисов

    17:1914

    Kingston Wi-Drive — внешний накопитель для iPhone и iPad: Wi-Drive обладает встроенным адаптером Wi-Fi (802.11g/n)

    16:4919

    ASUS готовит видеокарту HD 6770 DirectCU Silent с пассивной системой охлаждения: Тактовые частоты GPU, памяти и потоковых процессоров видеокарты соответствуют референсу AMD

    14:595

    Acer Aspire Z5801 – новый мультимедийный моноблочный ПК тайваньской компании: Устройство оснащается процессором Intel Core i5-2400S

    13:551

    Windows 7 Codec Pack v.3.2.0 - сборник кодеков для Windows 7 для просмотра различных видео-файлов: Сборник кодеков для Windows 7 для просмотра различных видео-файлов

    12:402

    Plex 0.9.3.4 — обновление медиацентра для Mac: Plex является ориентированным на Mac ответвлением популярного медиацентра XBMC

    12:35

    Verbatim говорит о новинках, которые покажет на выставке IFA 2011: Осталось дождаться их появления в продаже

    12:25

    Foxconn планирует заменить работников миллионом роботов: Сейчас у Foxconn 10 тыс. роботов, в 2012 году их будет уже 300 тыс., через три года — миллион

    12:1044

    LG приступает к глобальному запуску услуг Remote Call и FOTA для пользователей смартфонов Optimus:

    12:07

    EssentialPIM v.4.24 - бесплатный менеджер персональных данных: Бесплатный менеджер персональных данных (ежедневник), работающий в режиме планировщика с удобным доступом к древовидной структуре сохраненной информации

    12:05

    Circus Ponies NoteBook 3.0.11 — обновление организатора для Mac OS X: Circus Ponies NoteBook помогает хранить фрагменты веб-страниц, примечания, email-сообщения, диаграммы

    12:02

    Calibre v.0.8.12 - сборник бесплатных приложений, необходимых для читателей электронных книг: Бесплатный сборник приложений, необходимых для читателей электронных книг

    11:301

    Lion Cache Cleaner 6.0.1 — утилита для настройки Mac OS X: В Lion Cache Cleaner (6.0.1) обновлен антивирусный механизм ClamAV

    11:21

    Universal Viewer (ATViewer) v.5.5.6 - универсальный файловый просмотрщик: Универсальный файловый просмотрщик

    10:55

    TinkerTool 4.6.1 — утилита для изменения скрытых настроек Mac OS X: TinkerTool не модифицирует компоненты системы, не нарушая таким образом ее целостность

    10:50

    Fresh View v.8.24 - бесплатная программа для управления мультимедиа файлами: Бесплатная программа для управления мультимедиа файлами

    10:20

    Apple отобрала у прежнего владельца доменное имя ipods.com: Такое решение приняла Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

    10:1713

    Path Finder 5.7.6 — новая версия файлового менеджера для Mac OS X: Path Finder призван заменить встроенный файловый менеджер операционной системы Mac OS X Finder

    10:13

    Названа дата начала продаж планшета ThinkPad Tablet и новая цена: Планшет будет поставляться с ОС ОС Android 3.1

    10:005

    Free CD to MP3 Converter v.4.1 - небольшая и бесплатная утилита для копирования музыкальных треков в CD на ПК: Небольшая и бесплатная утилита для копирования музыкальных треков в CD на ПК

    09:45

    My Living Desktop 4.9.2 — видеообои для рабочего стола Mac: В комплект My Living Desktop включено более двух десятков успокаивающих фоновых видеосцен для рабочего стола

    09:42

    FastPictureViewer Pro v.1.5 Build 209 - качественный и удобный просмотрщик графических файлов: Качественный и удобный просмотрщик графических файлов

    09:10

    Suitcase Fusion 3 14.0.6 — обновление менеджера шрифтов для Mac: Suitcase Fusion позволяет искать нужные шрифты по ключевым словам

    09:04

    Микрофон игровой гарнитуры Razer Electra находится в сменном кабеле: Заменой кабеля Razer Electra превращается в наушники для проигрывателя

    09:006

    SUPERAntiSpyware v.4.56.1000 - антивирусная программа для борьбы с вредоносным ПО: Антивирусная программа для борьбы с вредоносным ПО

    08:35

    Little Snitch 2.4.1 для Mac: блокировка исходящего трафика приложений: В пакет Little Snitch также входит сетевой монитор

    08:181

    Western Digital Data LifeGuard Diagnostics Utility v.1.24 - утилита диагностики устройств Western Digital: Утилита диагностики FireWire-, EIDE- или USB-устройств Western Digital

    08:00

    Digi добавляет в модуль XBee поддержку Wi-Fi: Набор разработчика на базе миниатюрной платы беспроводной связи стоит $149

    08:00

    1Password 3.7 для Mac — новая версия менеджера паролей: Утилита 1Password следит за всеми паролями и сохраняет их в одном месте

    07:45

    Планшет Dell Streak 10 Pro с Android 3.1 поступил в продажу по цене 465 долларов: Streak 10 Pro оснащен NVIDIA Tegra 2 и Android 3.1

    01:3221

    Apple удлинила демо-ролики iTunes до 90 секунд: С момента открытия iTunes Store в 2003 году длина роликов ограничивалась 30 секундами

    00:291

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