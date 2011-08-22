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    22 августа 2011

    GIGABYTE подготовила вариант GeForce GTX 580 с 3 ГБ видеопамяти: Видеокарта оснащена нестандартной системой охлаждения, но работает на штатных тактовых частотах

    18:1013

    Creative выпускает беспроводную гарнитуру Tactic3D Omega с поддержкой THX TruStudio Pro: Гарнитура выполнена на стальном каркасе, имеет мягкие амбушюры и оголовье

    15:1016

    Pidgin v.2.10.0 – бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам: Бесплатный интернет-пейджер, поддерживающий работу по популярным протоколам

    13:501

    Trillian v.5.0.0.35 - интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC: Интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC

    13:15

    AMP расширила семейство накопителей SaberTooth Z моделью объёмом 64 ГБ: Накопители типоразмера 1,8" с интерфейсом PATA ZIF хорошо подходят для модернизации мобильных ПК

    12:401

    EarthView v.3.14.0 - программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows: Программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows

    12:40

    Skitch для Android появилась в Маркете: Skitch для Android был выпущен после того, как разработчиков Mac-приложения приобрела компания Evernote.

    12:25

    Intel раскрыла некоторые подробности новых процессоров Itanium: Восьмиядерные процессоры Poulson должны увидеть свет в 2012 году

    12:1020

    HDClone Free Edition v.4.0.7 - бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК: Бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК

    12:05

    Symbian Anna доступна для загрузки: Среди особенностей Symbian Anna отмечают ускоренную работу интегрированного браузера и телефона в целом

    11:531

    Deskman v.10.4 - утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных: Утилита для обеспечения сохранности и неприкосновенности личных данных

    11:30

    Image for Windows v.2.65a - утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК: Утилита для создания слепков разделов жестких дисков ПК

    10:55

    AMD представила новые APU E-450, E-300 и C-60: Новые решения отличаются приростом производительности и улучшенной графической составляющей

    10:4046

    Memtest86 v.4.0a - бесплатная утилита для тестирования памяти на компьютерах с архитектурой x86: Бесплатная утилита для тестирования памяти на компьютерах с архитектурой x86

    10:203

    Message Mirror 5.0 — мониторинг сообщений на Symbian : С помощью данного приложения можно экспортировать все сообщения и данные о звонках в единый файл

    10:16

    Photo Gallery+ 1.2 расширяет возможности приложения Photos на iPhone и iPad: Используя Photo Gallery+, пользователи могут создавать, переименовывать и удалять папки непосредственно на устройстве

    10:14

    В мониторах Iiyama ProLite XB2472HD-B и X2775HDS-B используются ЖК-панели типа VA: Оба монитора характеризуются разрешением Full HD

    10:0914

    «За рулем» 1.0.8 — свежие номера журнала на iPad : Официальный мобильный клиент популярного в России печатного издания, освещающего вопросы автомобильной тематики

    09:56

    CoreTemp v.1.0 RC1 – небольшая бесплатная утилита для мониторинга температур процессоров Intel и AMD: Небольшая бесплатная утилита для мониторинга температур процессоров Intel и AMD

    09:453

    ASUS комплектует нетбук Eee PC 1215B процессором AMD E-450: Ранее для данной модели были доступны APU E-350, C-30 и C-50

    09:4211

    Смартфон LG Optimus Sol оснащён дисплеем Ultra AMOLED диагональю 3,8 дюйма: Новинка работает под управлением Android 2.3 с интерфейсом Optimus UI 2.0

    09:4031

    AIDA64 Extreme Edition v.1.85 - программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    09:10

    Процессорный кулер Alpenföhn Triglav получит три тепловые трубки диаметром 10 мм: Вентилятор на гидродинамических подшипниках совершает от 850 до 1500 об/мин

    08:5534

    Анализ спам-активности от «Лаборатории Касперского» во II квартале 2011 года: «Лаборатория Касперского» опубликовала отчет о деятельности спамеров во втором квартале 2011 года

    08:35

    AMD выпустила программное обеспечение для ускорения разработки стереоскопических продуктов: AMD объявила о выпуске SDK AMD Quad Buffer для технологии AMD HD3D

    08:001

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