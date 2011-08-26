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    26 августа 2011

    Беззеркальная камера формата APS-C Sony NEX-5N стала развитием модели NEX-5: Цена NEX-5N определена примерно равной $600

    23:1120

    Опубликованы спецификации USB On-the-Go 3.0 and Embedded Host: Мобильные устройства с USB 3.0 смогут общаться между собой без использования ПК

    18:474

    HTC Omega (Radar) под управлением Windows Phone 7: фото и предварительные характеристики: аппаратной платформой смартфона выступит, возможно, однокристальная система Qualcomm Snapdragon MSM8255

    17:5428

    Axialis IconWorkshop v.6.6.2 - графический пакет, позволяющий создавать, конвертировать и управляться с иконками в ОС Windows и Macintosh: Графический пакет, позволяющий создавать, конвертировать и управляться с иконками в операционных системах Windows и Macintosh

    16:45

    Системная плата в корпусе BitFenix Outlaw будет иметь нестандартную пространственную ориентацию: В этот корпус можно установить восемь вентиляторов

    16:3020

    DEKSI Network Inventory v.10.02 - утилита для мониторинга работы сетевых компьютеров и программ на них: Утилита для мониторинга сетевых компьютеров и программ на них

    16:10

    Nikon представила три новые фотокамеры в рамках модельного ряда COOLPIX S-series: Разрешение оптических датчиков всех трех камер — 16 Мп

    15:414

    GoodSync v.8.7.7.7 - утилита для синхронизации данных между различными устройствами: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    15:35

    За две недели память типа DRAM подешевела еще на 8-12%, и это не предел — уверены в DRAMeXchange: В этом году цены на DRAM продолжат снижаться, говоря аналитики

    15:259

    Iconix eMail ID v.4.30 - идентификационная программа для электронной почты: Идентификационная программа для электронной почты

    15:00

    Производители быстро свертывают выпуск ЖК-панелей: За месяц загрузка мощностей может упасть с 75% до 50%

    14:2746

    DirectX Happy Uninstall v.5.35 - утилита для полного удаления любых версий DirectX: Утилита для полного удаления любых версий DirectX

    14:253

    RarZilla Free Unrar v.3.3.2 - бесплатная утилита для разархивирования RAR-архивов: Бесплатная утилита для разархивирования RAR-архивов

    13:503

    Объектив Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm стал вторым в серии X: Компактной новинкой будет комплектоваться камера DMC-GF3X

    13:4510

    JAlbum v.9.6 - программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов: Бесплатная и простая программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов

    13:15

    Freemake Video Converter v.2.3.4.0 - бесплатная программа для обработки медиа-файлов: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    12:401

    Объектив Panasonic LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm оснащен моторизованным трансфокатором : Новинка, открывшая серию X, предназначена для камер формата Micro Four Thirds

    12:307

    360Amigo System Speedup v.1.2.1.7500 - утилиты для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Утилиты для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    12:05

    FlashGot v.1.3.0.6 - дополнение для веб-браузеров Firefox для удобной скачки файлов: Дополнение для веб-браузеров Firefox для удобной скачки файлов

    11:30

    Hmonitor v.4.5.3.1 - утилита для мониторинга параметров работы аппаратной части ПК: Утилита для мониторинга параметров работы аппаратной части ПК

    10:55

    Камера Panasonic LUMIX FX90 поддерживает Wi-Fi: Беспроводное подключение предназначено для быстрой публикации снимков в Сети

    10:458

    Micron разработала флэш-память типа NOR с интерфейсом SPI плотностью до 1 Гбит: Флэш-память обеспечивает скорость чтения до 54 МБ/с при частоте 108 МГц

    10:32

    Камера Panasonic LUMIX FZ150 получила 24-кратный трансфокатор: На широкоугольном конце эквивалентное фокусное расстояние объектива равно 25 мм

    10:3010

    «Лаборатория Касперского» представляет Kaspersky Internet Security 2012: В новой версии продукта «Лаборатории Касперского» объединились новые технологии

    10:20

    OWC оценивает младшую модель серии SSD Mercury Electra 6G в $130: В новинке используется тот же контроллер SandForce, что и в старших моделях

    10:01

    В Mail.Ru Агенте теперь можно общаться с Одноклассниками : Mail.Ru Агент стал первым мессенджером с возможностью обмена сообщениями с друзьями из Одноклассников

    09:45

    «СИТРОНИКС ИТ» обновила пакет лицензий ФСБ России : Получение лицензий ФСБ России позволяет компании «СИТРОНИКС ИТ» оказывать широкий спектр услуг

    09:10

    «Планшетный» ажиотаж скоро утихнет, предполагает глава Acer: Интересно, что в итоге выберет покупатель?

    09:0029

    ПО Paragon Software будет продаваться по подписке: Программные продукты Paragon Software Group теперь будут продаваться по подписке

    08:35

    Falcongaze SecureTower – контентная фильтрация с учетом транслитерации: Новая версия системы защиты от утечек конфиденциальной информации SecureTower

    08:00

    Производительность мощностей по выпуску панелей типа AMOLED в будущем году утроится: К Samsung скоро должны присоединиться другие компании

    00:475

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