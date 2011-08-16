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    16 августа 2011

    Планшет ViewSonic ViewPad 10pro оснащается сразу двумя операционными системами: Основой модели служат процессор Intel Atom Z670 (Oak Trail) и 2 ГБ памяти

    20:1226

    HTC готовит Bliss – женский смартфон под управлением ОС Android: Аппарат получит одноядерный CPU, работающий на частоте 800 МГц

    16:0616

    Системная плата ASRock A75M-ITX предназначена для APU AMD серии A: Компактная плата типоразмера Mini-ITX обладает обширной функциональностью

    16:0544

    Игровая гарнитура Sharkoon X-Tatic SR поддерживает технологию Dolby Headphone: Шестиканальный звук издаётся 40-миллиметровыми излучателями

    15:429

    Смартфон Xiaomi MI-One оснащён процессором Snapdragon частотой 1,5 ГГц: Модель работает под управлением MIUI OS (на базе Android 2.3.5)

    14:5013

    Lian Li анонсировала компактные корпуса PC-Q25 и PC-V353: Продукты доступны в чёрном и серебристом вариантах расцветки

    14:2814

    В Южной Корее начались продажи белой версии смартфона Galaxy S II: Расцветка не повлекла за собой никаких изменений в техническом плане

    13:5818

    ADATA SH14 — внешний HDD в прочном корпусе с интерфейсом USB 3.0: Максимальный объем накопителя - 1 ТБ

    13:57

    PerfectDisk 12 Build 285 - простой, но быстрый и удобный дефрагментатор: Простой, но быстрый и удобный дефрагментатор

    13:50

    Tidy Up 2.3.5 для Mac — поиск файлов-дубликатов: Помимо файлов, Tidy Up для Mac ищет дубликаты в дубликатов в Mail, iTunes, iPhoto и Aperture

    13:46

    Dell представляет «ультратонкий» монитор S2330MX: Модель оснащена панелью типа TN диагональю 23 дюйма

    13:358

    Inkscape v.0.48-2 - бесплатный графический редактор: Бесплатный графический редактор

    13:15

    Стали известны характеристики ещё не вышедшего моноблочного ПК Dell Vostro 360: Обнаружить информацию удалось в инструкции по эксплуатации на сайте компании

    13:125

    Total Finder 1.2.5 для Mac расширяет возможности Finder: Total Finder добавляет в Finder возможность использования вкладок

    13:112

    Стоимость первых процессоров Intel Sandy Bridge-E составит от $294 до $999: В конце года Intel предложит потребителям три модели семейства Sandy Bridge-E: Core i7-3820, Core i7-3930K и Core i7-3960X

    13:0234

    Детальная информация о 28-нанометровых APU AMD Wichita и Krishna: Платформа Deccan предназначается для нетбуков, ультратонких ноутбуков и планшетных ПК

    12:4025

    Mail PassView v.1.77 - утилита, отображающая детали аккаунтов для почтовых приложений: Утилита, отображающая детали аккаунтов для почтовых приложений

    12:40

    EarthDesk 5.7.3 — карта Земли на рабочем столе Mac OS X: EarthDesk заменяет собой статические обои рабочего стола, отображая карту земли в режиме реального времени

    12:371

    Android-смартфон HTC Holiday: фото и спецификации: Аппарат получит двухъядерный процессор частотой 1,2 ГГц и камеру разрешением 8 Мп

    12:177

    SeaMonkey v.2.3 - cборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также HTML-редактор: Сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    12:053

    Lion Cache Cleaner 6.0.2 — утилита для настройки Mac OS X: В Lion Cache Cleaner (6.0.2) обновлен антивирусный механизм ClamAV

    12:02

    Talisman Desktop v.3.4 Build 3400 - подмена стандартной оболочки Windows (Windows Shell): Программа для подмены стандартной оболочки Windows (Windows Shell)

    11:30

    MacFamilyTree 6.0.13 — новая версия генеалогического ПО для Mac: MacFamilyTree позволяет легко и просто записать и визуализировать историю семьи

    11:24

    EditPad Lite v.7.0.5 - облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro: Облегченная, но бесплатная версия текстового редактора EditPad Pro

    10:55

    AirRadar 2.1.6 для Maс — новая версия утилиты для мониторинга сетей Wi-Fi: AirRadar позволяет сканировать эфир для обнаружения открытых беспроводных сетей

    10:49

    Total Uninstall v.5.10.0 - программа для полной деинсталляции установленных приложений: Программа для полной деинсталляции установленных приложений

    10:20

    Path Finder 5.7.7 — новая версия файлового менеджера для Mac OS X: Path Finder призван заменить встроенный файловый менеджер операционной системы Mac OS X Finder

    10:08

    Китайские «поддельные» Apple Store переименовываются в Smart Store: Власти выдвинули требование всем магазинам прекратить использование символики Apple

    09:5010

    IM+ 1.2 для Windows Phone поддерживает Windows Live: Клиент, при помощи которого можно общаться в чатах Yahoo!, GTalk, AIM, MySpace, Jabber, ICQ, Facebook и Skype

    09:47

    TuneUp Utilities 2011 v.10.0.4320 - программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС: Программа для оптимизации работы ПК и решения проблем в работе ОС

    09:45

    Mac DVDRipper Pro 2.2.1 — утилита для копирования DVD на жесткий диск: Mac DVDRipper предназначен для копирования данных с DVD на жесткий диск

    09:36

    Mp3 Ripper v.6.5.2 - бесплатная программа для создания копий CD-дисков: Бесплатная программа для создания копий CD-дисков

    09:10

    Airfoil 4.5.5 — утилита для трансляции звука с Mac на AirPort Express и Apple TV: AirFoil позволяет синхронно транслировать звук с Mac на AirPort Express, Apple TV, на другие Mac и PC и на iOS-устройства

    09:03

    Aloaha PDF Suite v.5.0.82 - программа для создания качественных PDF-документов: Программа для создания качественных PDF-документов

    08:35

    File Juicer 4.28 для Mac выделяет изображения, звуки и видео из файлов: File Juicer выделяет из файлов данные JPEG, JP2, PNG, GIF, PDF, BMP, WMF, EMF, PICT, TIFF, Flash, Zip, HTML, WAV, AVI, MOV, MP4, MPG, MP3, AIFF, AU, WMV, а также текст.

    08:31

    Смартфон HTC Ruby: процессор частотой 1,5 ГГц и экран с разрешением 960 x 540 точек:

    08:309

    Обновление компонентов в персональных продуктах Dr.Web 6.0 для Windows: Обновлен ряд компонентов в составе однопользовательских продуктов Dr.Web версии 6.0 для Windows

    08:00

    1Password 3.7.5 для Mac — новая версия менеджера паролей: Утилита 1Password следит за всеми паролями и сохраняет их в одном месте

    07:41

    Потенциальные производители ультрабуков хотят от Intel снижения цен на CPU и субсидии 100 долл. на каждое устройство: Intel сообщила о том, что Acer, Asustek Computer, Lenovo выпустят ультрабуки в 2011 году

    03:4823

    Спустя 30 лет после выпуска IBM PC в IBM и Microsoft противоположные мнения по поводу его будущего: В IBM верят, что ПК повторят путь пишущих машинок, грампластинок и ламп накаливания

    03:0462

    Новая версия Nokia Play To улучшает поддержку Xbox и PS3: С помощью программы можно транслировать фотографии, видео и аудиофайлы со смартфона непосредственно на телевизор, поддерживающий Wi-Fi

    02:36

    Zeveles Blinker 1.5 для Windows Mobile уведомляет о разных событиях миганием индикатора: После установки программы индикатор смартфона начинает мигать каждые несколько секунд

    02:33

    Nimbuzz Android 2.0.8 — обновление мультипротокольного чата : клиент, объединяющий все самые популярные средства общения в Сети

    02:29

    В Microsoft теперь называют Windows Phone «самой равной» для всех партнеров: К Android не может быть доверия, так как Google будет отдавать предпочтение продуктам Motorola

    02:2811

    Обновление BSPlayer для Android улучшает поддержку планшетов и устройств от Samsung: Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    02:23

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