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    5 августа 2011

    iPhone 5: когда же начало продаж? Дайджест слухов за последние дни: Начало продаж iPhone 5 ожидается в сентябре или октябре

    23:5929

    Клиент LiveJournal для iPhone/iPad поддерживает просмотр видеороликов YouTube и Vimeo в записях: Клиент отличается полной поддержкой комментирования, возможностью просмотра полноразмерных изображений

    23:36

    Sharp представила 7-дюймовый планшет семейства Galapagos: Планшет Sharp А01SH построен на платформе NVIDIA Tegra 2 и управляется операционной системой Google Android 3.2

    23:344

    Новая версия Nokia Drop 1.2 получила статус Beta: При помощи программы можно изменить обои, передать на телефон ссылку, фотографию, вид карты или определенное местоположение с maps.ovi.com

    23:28

    Quick System Info Pro 1.8.2 помогает следить за состоянием системы на Android : Утилита отображает данные о процессоре, памяти, SD-карте, показывает все запущенные процессы, выводит список установленных приложений и сетевых соединений

    23:18

    Doit.im для Android 3.2.3 помогает упорядочить дела: Doit.im хранит все пользовательские данные в "облаке", благодаря чему получить доступ к ним можно с любого компьютера или мобильного устройства.

    23:15

    Обновлен клиент Evernote для Windows Phone 7: Программа позволяет открыть совместный доступ к избранным заметкам своим знакомым в Facebook или отправить заметку по электронной почте

    23:01

    Pandigital разом представила три недорогих планшета под управлением Android : Цена каждого из устройств не превышает $200

    14:363

    CTL представила три тонких монитора со светодиодной подсветкой : Разрешение всех трех мониторов одинаковое - 1920 х 1080 точек

    11:1127

    Silicon Power заключает USB-диск Touch 835 в металлический корпус : Максимальный объем накопителя - 16 ГБ

    10:533

    «Ультрабуки» невозможно продавать дешевле MacBook Air?: В настоящее время на компоненты Intel приходится до трети себестоимости каждого «ультрабука».

    10:45107

    Новый датчик OmniVision OV8850 может быть использован в более тонких смартфонах: Массовое производство OV8850 запланировано на первый квартал будущего года

    09:451

    Sapphire повышает частоты и модифицирует кулер ускорителя HD 6950 TOXIC: В кулере используется испарительная камера

    09:303

    iLunascape 3.1 — браузер для iPhone, iPod touch и iPad: Программа отличается поддержкой вкладок, а также средствами для синхронизации данных, в том числе закладок.

    08:541

    В Google обвиняют Microsoft, Oracle, Apple и других в заговоре против неё и инноваций: В Microsoft мечтают сделать Android дороже, чем Windows Phone, уверены в Google

    03:1525

    Samsung говорит, что договорилась с Apple не продавать в Австралии какой-то другой Galaxy Tab 10.1: Какая-то модель Galaxy Tab 10.1 в продажу в Австралии все же поступит

    02:215

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