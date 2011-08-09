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    9 августа 2011

    SSD Hitachi Ultrastar SSD400M поддерживают интерфейс SAS 6 Гбит/с: Объем накопителей серии составляет 200 либо 400 ГБ

    22:577

    Apple — самая дорогая компания в мире: На данный момент ее капитализация составляет 331 млрд долл.

    22:5032

    Apple добилась запрета продаж Samsung Galaxy Tab 10.1 в Европейском союзе:

    21:4473

    Первый низкопрофильный вариант Radeon HD 6850 поступил в продажу: «Я маленький, но злой»

    18:5011

    Acer Aspire 3951 поспорит с MacBook Air за место под солнцем: Толщина корпуса устройства составляет 13 мм

    18:4036

    Lenovo выпустила новые офисные мониторы и настольный компьютер ThinkCentre Edge 71: Lenovo оснастила новые широкоформатные мониторы — LS2221 и LS2421p — светодиодной подсветкой

    16:562

    Transcend представила серию компактных «флэшек» JetFlash T3S: Максимальный объем накопителя серии - 16 ГБ

    16:484

    Новый iMac для образовательных учреждений стоит в США 999 долл.: В «образовательной» версии iMac вместо порта Thunderbolt используется mini Display Port

    15:3136

    Panasonic, Samsung, Sony и XPAND 3D создадут единый стандарт стереоскопических очков: Альянс получил название Full HD 3D Glasses Initiative

    14:3311

    EditPlus v.3.31 - удобный текстовый редактор: Удобный текстовый редактор

    13:15

    DVDFab HD Decrypter v.8.1.1.2 - бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    12:40

    В мониторах Samsung SyncMaster Series 6 используются ЖК-панели типа MVA и светодиодная подсветка: В рамках модельного ряда свет увидели три устройства — S24A650D LED, S24A650S LED и S27A650D LED

    12:1322

    Hamachi v.2.1.0.122 - удобная программа для создания виртуальных сетей: Удобная программа для создания виртуальных сетей

    12:05

    fMobi 1.2.2 — новый клиент Facebook для Maemo: Приложение поддерживает просмотр ленты новостей, чат с другими пользователями, просмотр профилей

    11:32

    IncrediMail v.6.29 Build 5047 - бесплатный, простой в использовании и удобный почтовый клиент: Бесплатный, простой в использовании и удобный почтовый клиент

    11:30

    Camera PRO+ 1.1 улучшает фотографии с iPhone 4 : По заявлению разработчиков, с помощью программы можно получить фотографии, не уступающие по качеству сделанным зеркальной камерой.

    11:274

    YouTube для Android с новым интерфейсом для загрузки видео: Теперь можно редактировать заголовок, описание и настройки приватности для загружаемых роликов

    11:19

    Пользователи iPad получили приложение для работы с Google+: При помощи программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    11:12

    Revo Uninstaller v.1.93 - бесплатная утилита для полного удаления программ из ОС Windows: Бесплатная утилита для полного удаления программ из Windows

    10:551

    VideoCacheView v.1.97 - бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузера: Бесплатная утилита для извлечения видео-файлов из кэша-браузера

    10:20

    Ashampoo GetBack Photo v.1.0.1 - программа восстановления удаленных фотографий: Программа для восстановления удаленных фотографий

    09:45

    Компания Microsoft обновила карту распространения пиратства в России: Microsoft продолжает проводить мониторинг уровня пиратства в компьютерной рознице по всей территории России

    09:104

    «Лаборатория Касперского»: развитие киберугроз в июле 2011 года: «Лаборатория Касперского» проанализировала ситуацию с киберугрозами в июле 2011 года

    08:35

    Apple обновила драйверы принтеров Brother для Snow Leopard и Lion: Апдейт обеспечивает поддержку всех современных моделей принтеров производства Brother

    08:17

    Продукты SearchInform для обеспечения информационной безопасности соответствуют требованиям ФЗ-152 «О персональных данных»: SearchInform объявила о соответствии компонентов продукта «Контур информационной безопасности SearchInform» требованиям Федерального закона 152 «О персональных данных»

    08:00

    Когда нам ждать планшеты с Full HD?: Производители матриц рассчитывают наладить выпуск 7-дюймовых матриц с разрешением 1280 × 800

    02:3053

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