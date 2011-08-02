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    2 августа 2011

    Snapseed 1.2 теперь работает на iPhone и iPod Touch: При помощи Snapseed можно обрабатывать цифровые изображения на планшете.

    22:48

    Picture Effect Magic 1.8.3 — обработка фотографий на устройствах с iOS : Picture Effect Magic может искажать изображение, накладывать мозаику на выбранную область, размывать изображение

    21:33

    Fast Phone 1.0 — оптимизатор памяти для Android: Кроме этого, программа выполняет в реальном времени мониторинг производительности устройства

    21:28

    Wifi Analyzer 2.5.13 — сканер беспроводных сетей для Android: Данное приложение анализирует характер покрытия в конкретной точке, определяя силу принимаемого сигнала

    21:261

    Samsung решила засекретить количество продаваемых телефонов: Несколько дней назад Samsung сообщила о продаже пятимиллионного смартфона Galaxy S II

    21:1529

    McAfee WaveSecure 4.2 — защита смартфона в случае кражи: Cервис спасет вашу репутацию, если доступ к устройству получат мошенники.

    21:06

    Toshiba, вслед за Western Digital, довела емкость тонких HDD для ноутбуков до 1 ТБ: Помимо флагманской в составе серии еще четыре модели - объемом 750, 500, 320 и 250 ГБ

    20:559

    Во втором квартале процессоры стали продаваться хуже: Intel немного потерял, остальные немного "нашли"

    16:4960

    Great Wall представила «компьютер в клавиатуре» на платформе Intel Atom: Компьютер оснащается процессором Intel Atom D525, работающим на частоте 1,8 ГГц

    15:5932

    Kingston выпускает свой первый кардридер с интерфейсом USB 3.0: Устройство поддерживает самые распространенные форматы

    15:3311

    Kingston приступила к продажам SSD HyperX на базе контроллеров SandForce: Объем памяти старшей модели составляет 240 ГБ, а цен - $500

    14:5518

    VistaCodecs и Win7codecs - сборник популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    13:50

    Transmit 4.1.7 — новая версия популярного FTP-клиента для Mac: Transmit работает с FTP, SFTP, Amazon S3, iDisk/WebDAV

    13:39

    Kaspersky TDSSKiller v.2.5.13.0 - утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    13:15

    Default Folder X 4.4.3 — новая версия утилиты для улучшения окон Open/Save в Mac OS X: C помощью Default Folder X можно при сохранении файла задавать комментарий для Spotlight

    13:05

    Photo Magician v.2.0.1.0 - бесплатная программа для пакетной обработки и конвертации графический файлов: Бесплатная программа для пакетной обработки и конвертации графический файлов

    12:40

    RapidWeaver 5.2.1 для Mac OS X — пакет для создания веб-сайтов: RapidWeaver занимает промежуточное положение между веб-редакторами начального уровня (вроде Apple iWeb) и профессиональными пакетами

    12:23

    WashAndGo 2011p - чистильщик жестких дисков ПК: Чистильщик жестких дисков ПК

    12:05

    File Juicer 4.27 July 2011 для Mac выделяет изображения, звуки и видео из файлов: File Juicer выделяет из файлов данные JPEG, JP2, PNG, GIF, PDF, BMP, WMF, EMF, PICT, TIFF, Flash, Zip, HTML, WAV, AVI, MOV, MP4, MPG, MP3, AIFF, AU, WMV, а также текст.

    12:03

    Ultimate Boot CD v.5.1 - бесплатная программа для создания загрузочных CD-дисков: Бесплатная программа для создания загрузочных CD-дисков

    11:303

    Carbon Copy Cloner 3.4.1 для Mac — утилита для клонирования дисков и резервирования данных: Carbon Copy Cloner заслужила большую популярность благодаря удобному интерфейсу и высокой скорости клонирования дисков

    11:23

    Silicon Integrated System уходит с рынка чипсетов для PC: сконцентрировавшись на производстве микросхем для потребительской электроники

    11:1918

    Comodo Dragon v.12.2.0.0 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    10:55

    A Better Finder Rename 8.85 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов: Better Finder Rename переименовывает файлы по правилам, заданным пользователем

    10:541

    Власти США проверят, намерены ли Apple, Microsoft и RIM использовать патенты Nortel для нападения на Android: Департамент юстиции США начал расследование сделки

    10:2229

    Anti Trojan Elite v.5.4.9 - антивирусная программа для удаления троянов и кейлогеров из Windows: Антивирусная программа для удаления троянов и кейлогеров

    10:20

    TinkerTool System 2.8 — новая версия утилиты для администрирования Mac OS X: TinkerTool System позволяет выполнять циклические сценарии адинистрирования нажатием одной кнопки

    10:19

    Частота процессора Nokia 500 впервые для смартфонов компании увеличена до 1 ГГц: ОС тоже подверглась модернизации

    10:0014

    PeaZip v.3.9 - бесплатный мультиплатформенный архиватор: Бесплатный мультиплатформенный архиватор

    09:451

    Transmission 2.33 — новая версия Mac-клиента BitTorrent: Transmission отличает удачный интерфейс и малое потребление системных ресурсов

    09:41

    Fraps v.3.4.6 - программа подсчета FPS в приложениях, записи скриншотов и видео: Программа подсчета FPS в приложениях, записи скриншотов и видео

    09:10

    AppDelete 3.2 — утилита для удаления приложений Mac OS X: AppDelete удаляет из Mac OS X приложения и все связанные файлы автоматически

    09:02

    Adobe выпускает предварительную версию нового инструмента для создания веб-анимации и интерактивного дизайна в формате HTML5: Компания приглашает сообщество поучаствовать в тестировании и процессе разработки для формирования конечного продукта

    08:35

    LittleSnapper 1.8 — новая версия утилиты для создания скриншотов Mac OS X: LittleSnapper позволяет сохранять захваченные изображения в библиотеке, используя метки, рейтинги и комментарии

    08:28

    Новая модель ViDock позволит подключать внешнюю PCIe-видеокарту через интерфейс Thunderbolt: Подобные возможности могут стать доступны даже при использовании 11-дюймового MacBook Air

    08:1125

    VMware представляет решение vSphere Storage Appliance для малого и среднего бизнеса: VMware представила решение для малого и среднего бизнеса

    08:00

    Total Finder 1.2.1 для Mac расширяет возможности Finder: Total Finder добавляет в Finder возможность использования вкладок

    07:52

    Samsung отложила старт продаж Galaxy Tab 10.1 в Австралии из-за суда с Apple: Если Apple проиграет суд, то ей придется выплатить Samsung компенсацию

    00:3313

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