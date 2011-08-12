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    12 августа 2011

    Dell обновила ноутбуки Inspiron 13z и 14z: В новинках используются процессоры Intel Core второго поколения

    23:376

    Dell Vostro V131 – тонкий и легкий бизнес-ноутбук со временем автономной работы до 9,5 часов: Американская компания комплектует ноутбук процессорами Intel Celeron 847, Core i3-2310M или Core i5-2410M

    22:5813

    Thermaltake пополнила серию eSports игровым корпусом Spacecraft VF-I: В корпусе имеется место для шести вентиляторов типоразмера 120 мм

    15:1811

    Advanced SystemCare v.4.1.0 Final - бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows: Бесплатная утилита для настройки и оптимизации работы ОС Windows

    14:25

    Burn4Free v.5.7.0.0 - простая в использовании программа для записи CD/DVD-дисков: Простая в использовании программа для записи CD/DVD-дисков

    13:50

    CDBurnerXP v.4.3.8.2631 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    13:151

    EverNote v.4.5.0 -бесплатное приложение для удобного хранения и быстрого доступа к любым записям: Бесплатное приложение для удобного хранения и быстрого доступа к любым записям

    12:40

    GIGABYTE выпустила системную плату GA-H61N-USB3 типоразмера Mini-ITX: Модель на основе чипсета H61 Express оснащена двумя портами USB 3.0

    12:209

    System Explorer v.3.0.6 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе

    12:05

    Maxthon v.3.1.5.1000 - веб-браузер для ОС Windows: Веб-браузер для ОС Windows

    11:304

    System Mechanic v.10.5.4 - набор утилит для оптимизации ОС Windows: Набор утилит для оптимизации ОС Windows

    10:55

    Core FTP v.2.2.1689 - простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений: Простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений

    10:20

    Microsoft: новые версии IntelliPoint и IntelliType Pro 8.20: Новые официальные версии программного обеспечения IntelliPoint и IntelliType

    09:452

    Добавить функцию закрепления сайта на панели задач Windows 7 стало проще: Закрепление сайта позволяет владельцам ресурса повысить длительность пребывания на нем посетителей в среднем на 50%

    09:10

    ESET: новый троян атакует русскоязычных пользователей Facebook : ESET сообщает о высоком распространении вредоносной программы Win32/Delf.QCZ, которая заражает компьютер через социальную сеть Facebook

    08:35

    Новые антивирусы Panda 2012 уже в России: Новые антивирусы Panda 2012 теперь доступны и в России

    08:00

    Мышь SteelSeries Sensei оснащена встроенным 32-разрядным ARM-процессором: С его помощью «грызун» своими силами способен рассчитывать ряд параметров ExactTech

    08:0029

    Игровая мышь Cyborg R.A.T.7 Albino получила лазерный датчик нового поколения: Новая модель выглядит столь же необычно, как и её предшественница

    07:0010

    Apple потребовала от Intel снижения энергопотребления процессоров, пригрозив отказом от них в противном случае: Apple использует процессоры Intel в компьютерах Mac

    04:29260

    Intel создает фонд размером 300 млн долл. для продвижения ультрабуков: Intel планирует три фазы перехода к ультрабукам

    03:596

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