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    29 августа 2011

    Samsung рассматривает возможность покупки webOS : Samsung может стать новым хозяином мобильной операционной системы, созданной специалистами Palm

    23:5929

    Kingmax увеличивает объем «флэшки» ED-01 с интерфейсом USB 3.0 до 128 ГБ: Одновременно станет доступна модификация объемом 64 ГБ

    23:441

    Photo 3D 1.0.1 для Symbian делает фотографии объемными : Приложение дает возможность просматривать фотографии с эффектом «глубины»

    23:14

    Обновление географической программы Nokia 3D World Gaze для Symbian: Программа позволяет быстро узнать, какая местность находится по другую сторону Земли

    23:07

    Quick System Info Pro 1.8.6 помогает следить за состоянием системы на Android : Утилита отображает данные о процессоре, памяти, SD-карте, показывает все запущенные процессы, выводит список установленных приложений и сетевых соединений

    22:591

    Handcent SMS 3.9.8.5 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    22:461

    Calc Pro HD 3.5.4 упрощает расчеты на iPad: Vногофункциональный калькулятор для iPad

    22:43

    LG представляет монитор с панелью типа IPS и поддержкой 3D: Кроме нее, показана стильная модель с матрицей TN

    20:5012

    Toshiba подготовила к дебюту на IFA сверхтонкий планшет: Новая модель существенно тоньше ее предшественницы

    20:4712

    Dell официально представила «ультратонкий» монитор S2230MX: Новинка базируется на ЖК-панели типа TN

    20:069

    Патенты NXP на память типа MRAM оказались в руках Crocus Technology: Память типа MRAM может стать заменой памяти типа DRAM и флэш-памяти одновременно

    17:253

    В октябре ASUS выпустит 5-6 ультрабуков: Стоимость новинок будет лежать в пределах от $900 до $2000

    17:1910

    ViewSonic представила два 27-дюймовых монитора со светодиодной подсветкой: Модель VG2732m-LED ориентирована на любителей поиграть, модель VP2765-LED – на деловую аудиторию

    16:0012

    Электронная книга Sony Reader PRS-T1 получит сенсорный экран с поддержкой «мультитач»: Кроме того, модель оснащена адаптером Wi-Fi и слотом для карт памяти microSD

    15:1018

    Sonnet находит применение портам Thunderbolt: Адаптер Echo ExpressCard/34 Thunderbolt добавляет в конфигурацию ПК слот ExpressCard/34

    15:0713

    Thermaltake выпускает ещё три блока питания серии Toughpower Silver: Устройства охватывают диапазон мощностей от 1000 до 1500 Вт

    14:108

    TinyPic v.3.17b - небольшая, бесплатная и простая программа для автоматического изменения размера картинок: Небольшая, бесплатная и простая программа для автоматического изменения размера картинок

    13:15

    Новая прошивка для SSD Crucial m4 увеличивает скорость чтения на 20%: Результат теста PCMark Vantage HDD Suite также увеличился

    13:059

    WinLock v.5.3 - программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах: Программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах

    12:40

    Sandboxie v.3.58 - дополнение для веб-браузеров для повышения безопасности работы: Дополнение для веб-браузеров для повышения безопасности работы

    12:05

    Опубликованы первые снимки белого смартфона Samsung Galaxy W: Вероятно, белый Galaxy W можно будет увидеть среди других новинок Samsung на берлинской выставке IFA

    11:5011

    DesktopOK v.2.66 - утилита для управления иконками на Рабочем столе: Крошечная бесплатная утилита для управления иконками на Рабочем столе

    11:30

    RemoveIT Pro v4 SE (2011.08.26) - бесплатный и простой антивирус для ОС Windows: Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    10:55

    Камера FujiFilm FinePix X10 получит четырехкратный стабилизированный трансфокатор: Появление детальных спецификаций указывает на приближение даты выхода новинки

    10:4512

    WinXP Manager v.7.0.9 - оптимизатор и настройщик ОС Windows XP: Новая версия оптимизатора и настройщика ОС Windows XP

    10:20

    Sony Ericsson откроет всему миру флагманский смартфон Nozomi: Аппарат получит одноядерный процессор, работающий на частоте 1,4 ГГц

    10:1819

    Популярность планшетов заставила LG Display сократить капитальные расходы : Специалисты винят планшеты в замедлении спроса на телевизоры

    10:00

    Process Hacker v.2.20 - утилита для управления процессами и сервисами в Windows: Мощная бесплатная утилита для управления процессами и сервисами Windows

    09:45

    Новая бета-версия Panda Cloud Antivirus с файерволом: Panda Security выпустила бета-версию нового Panda Cloud Antivirus (версия 1.9.1.) со встроенной функцией файервола

    09:10

    Samsung анонсирует версии GALAXY S II и GALAXY Tab 8.9 с поддержкой LTE: Помимо поддержки LTE, аппараты получили более производительные двухъядерные процессоры

    09:0027

    «Инвентаризация Компьютеров» v.4.32 удаленно контролирует износ жестких дисков по технологии S.M.A.R.T.: Новая версия программы для учета компьютеров в сети Windows позволяет администратору сети удаленно просматривать свою базу данных учета компьютеров при помощи браузера

    08:35

    Movienizer v.4.4 – новая версия каталогизатора фильмов: Новая версия расширяет возможности каталогизатора фильмов

    08:002

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