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    4 августа 2011

    TDK использует контроллеры собственного производства в твердотельных накопителях GBDriver RS3 : В накопителях серии используется как память SLC, так и MLC

    22:207

    «Вторая память» от «МТС» бесплатно позволяет переносить контакты в новый телефон : Сервисом могут воспользоваться владельцы смартфонов и обычных телефонов

    20:24

    Стали известны полные спецификации новой версии смартфона Motorola Droid Bionic: Основой смартфона послужит однокристальная платформа TI OMAP 4430

    20:1116

    «Платеж другу» для iPhone — быстрый мобильный перевод средств : Приложение разработано на базе сервиса «Мобильные платежи» и позволяет пополнять баланс абонента практически любого оператора мобильной связи России

    19:501

    Roaming Guard eX 1.04 запрещает соединение с Интернетом на Symbian : Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются владельцы смартфонов — несанкционированная утечка трафика

    19:43

    AutoKiller Memory Optimizer 6.0.1 — оптимизация использования памяти на Android: Приложение управляет расходом внутренней памяти устройства, обеспечивая максимальную производительность смартфона

    19:38

    Skype для iPad доступен в App Store: Одна из его ключевых особенностей —использование возможностей двух камер на iPad 2.

    19:24

    Смартфоны BlackBerry Bold 9900, Torch 9810 и 9860 представлены официально: Каждый аппарат оснащается модулем NFC и процессором частотой 1,2 ГГц

    19:1010

    Skype 2.1 для Android — поддержка видеозвонков на двух десятках устройств: При этом, не имеет никакого значения, клиент для какой платформы использует другой абонент — iOS, Mac, Windows или Android

    18:511

    ASUS сокращает выпуск нетбуков и делает ставку на планшетные ПК:

    15:4913

    Mach Xtreme Technology представляет серию недорогих модулей памяти URBAN: Поддерживаются профили XMP

    14:204

    MediaCoder 2011-R7 Build 5177 - бесплатный аудио/видео транскодер: Бесплатный аудио/видео транскодер

    13:50

    TwistedBrush v.18.08 - простая и бесплатная программа для обработки графики: Простая и бесплатная программа для обработки графики

    13:15

    Team TR11A1: крохотный кардридер для носителей Micro SD: Второй кардридер в арсенале Team

    13:004

    StudioLine Photo Basic v.3.70.37.0 - программа для быстрой организации, редактирования и архивирования фотографий и других графических изображений: Программа для быстрой организации, редактирования и архивирования фотографий и других графических изображений

    12:40

    ProduKey v.1.53 - утилита для просмотра серийных номеров программ в Windows: Утилита для просмотра серийных номеров программ в Windows

    12:05

    Process Lasso Lite v.5.0.0.38 - утилита для управления запущенными процессами : Утилита для управления запущенными процессами

    11:30

    ASUS наградила «дефорсированную» видеокарту на базе GPU GeForce GTS 450 пассивной системой охлаждения: Тактовая частота GPU 3D-карты снижена с 783 до 594 МГц

    10:578

    HWiNFO32 v.3.83 - бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    10:55

    QMobile: новая версия для Apple iOS: Компания QNAP объявляет о выходе новой версии QMobile для устройств на платформе операционной системы Apple iOS

    10:20

    Новое решение Paragon Migration Suite for Server для перемещения систем и данных: Paragon Software Group выпустила Migration Suite for Server для переноса систем на другие серверные аппаратные платформы - идеальное решение для малого и среднего бизнеса

    09:45

    Handy Backup 1.8 для Android - защита и резервное копирование данных: Новософт выпустила новую версию Handy Backup для Android с функцией автомониторинга системы для данных Android

    09:10

    «Домашняя Бухгалтерия Lite 5» в подарок всем домохозяйствам: Теперь пользователи могут вести учет своих расходов и доходов при помощи бесплатного инструмента

    08:35

    Новая версия ABO.CMS 5.6 для разработки и размещения сайтов на любом хостинге: Выпущена новая версия ABO.CMS для разработки и размещения сайтов на любом хостинге

    08:00

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