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    14 августа 2011

    Смартфон HTC Vigor получит процессор частотой 1,5 ГГц: В оснащение аппарата также войдут две камеры разрешением 2 и 8 Мп

    20:3056

    Твердотельные накопители SanDisk iSSD размером с почтовую марку имеют объём до 128 ГБ: Скорости передачи данных достигают 450 МБ/с при чтении и 160 МБ/с при записи

    14:1021

    Разрешение оптического датчика бюджетной фотокамеры Fujifilm FinePix JX370 составляет 14 Мп: Объектив камеры обеспечивает пятикратный зум, однако системы оптической стабилизации в устройстве не предусмотрено

    13:552

    Core i3-2312M и i3-2102 – новые «улучшаемые» процессоры Intel: Купив авансовую карту, потребители смогут улучшить функциональность своих компьютеров

    12:5510

    Intel выпустит 11 системных плат для процессоров Ivy Bridge в первой половине 2012 года: Модели на основе чипсетов 7-й серии получат поддержку USB 3.0 и PCI-Express 3.0

    12:2738

    Dell сняла с производства планшет Streak 5: Устройство продержалось на конвейере больше года

    11:2012

    Acer Iconia Smart поступит в продажу в сентябре, цена – 500 евро: От момента анонса смартфона до начала продаж пройдет не менее семи месяцев

    10:3611

    TSMC производит пробные партии процессоров Apple A6 вместо Samsung: Процессоры A4 и A5 выпускаются полупроводниковым подразделением Samsung

    03:2014

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