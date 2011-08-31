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    31 августа 2011

    Acer Ultrabook S3 — другое имя модели Aspire 3951?: Прием предварительных заказов на тонкий и легкий ноутбук уже начат

    22:0814

    AT&T и HTC официально анонсировали планшет Jetstream (Puccini): Устройство оснащается двухъядерным CPU частотой 1,5 ГГц

    21:5212

    Европейский дебют ноутбуков Samsung Chronos состоится на выставке IFA 2011: Оба ноутбука оснащаются четырехъядерным процессором Intel Core i7-2675QM, работающим на частоте 2,2 ГГц

    20:5512

    В серию TDK Signature Sound входят три пары наушников и одна гарнитура: Гарнитура рассчитана на использование с iPod или iPhone

    15:454

    Моноблочные ПК ASUS ET2410INTS поступят в продажу в сентябре: Новинки будут доступны в двух конфигурациях по цене 999 и 1199 евро

    15:2111

    В этом году 10-дюймовых планшетов Amazon среди новогодних подарков не будет : Выпуск 10-дюймовых планшетов Amazon начнется в первом квартале будущего года

    15:081

    ADATA оснащает портативный жесткий диск SH12 интерфейсом USB 3.0: Новинка будет доступна в двух вариантах цветового оформления

    14:44

    Dior выпустит Android-смартфон ценой 3900 евро: Интересный экстерьер смартфона, в котором используется золото и алмазы,

    14:3516

    Мини-ПК Zotac ZBox nano на платформе AMD Brazos вот-вот поступит в продажу: Японские покупатели смогут купить новинку, начиная со следующей недели

    14:3114

    Смартфон HTC Runnymede получит дисплей диагональю 4,7 дюйма: Работать смартфон будет под управлением Android 2.3.4 с пользовательской оболочкой Sense 3.5

    14:1814

    GIGABYTE представила технологию Ultra Durable 4 Classic для системных плат: Ключевыми аспектами являются защита от сырости, статического электричества, сбоев питания и высоких температур

    13:525

    В продаже замечен ноутбук Acer Aspire 5749 с ОС MeeGo : Цена новинки примерно равна 400 евро

    12:289

    Renesas Electronics выпускает микросхему-мост для связи USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с: В каталоге компании разработка получила обозначение µPD720230

    12:10

    Плата MSI A55M-P35 рассчитана на процессоры AMD в исполнении FM1: Производитель отмечает наличие функции «разгона одним нажатием» OC Genie II

    11:337

    Oracle рассчитывает купить HP?: Разделение HP может вызвать падение цен на персональные компьютеры

    11:0512

    PowerStrip v.3.90 Build 712 Final - утилита для диагностики и тонкой настройки параметров широкого спектра видеокарт: Утилита для диагностики и тонкой настройки параметров широкого спектра видеокарт

    09:45

    SpeedUpMyPC v.5.1.3.2 - программа для настройки ОС Windows: Программа для настройки ОС на максимальное быстродействие

    09:10

    У STMicroelectronics готов самый маленький в мире трехосевой гироскоп: Прибор, в котором используется технология MEMS, получился существенно меньше своего предшественника

    09:004

    SUPERAntiSpyware v.5.0.1118 - бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    08:35

    MVSoft PC Information v.2.6.1.1 - утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении: Утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении

    08:00

    Охладитель Scythe Ninja 3 Silent Version отличается особо низким уровнем шума: Продажи новинки стартуют 2 сентября

    08:0010

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