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    15 августа 2011

    iFixit продает набор для установки дополнительного HDD в Mac mini: Cамостоятельное добавление второго жесткого диска требует глубокой разборки

    19:2520

    Mass Downloader v.3.9 Build 853 - функциональный диспетчер закачек: Функциональный диспетчер закачек

    18:30

    MSI укомплектовала 14-дюймовый ноутбук CR430 процессором AMD E450: Максимальный объем HDD ноутбука — 640 ГБ

    18:2510

    Portable ClamWin v.0.97.2 - портативная версия антивируса ClamWin: Портативная версия антивируса ClamWin

    17:55

    Auslogics System Information v.2.1.1.0 - утилита, отображающая информацию о компонентах системы: Утилита, отображающая информацию о компонентах системы

    17:20

    Оптические носители M-DISC способны хранить записанную информацию тысячу лет: Диски можно прочитать на любом приводе DVD, записать – только на особом

    17:0652

    Google покупает Motorola Mobility и обещает оставить ОС Android «открытой»: Стоимость сделки — 12,5 млрд долл.

    16:5274

    AusLogics BoostSpeed v.5.1.1.0 - утилита для настройки ОС Windows: Утилита для настройки ОС Windows

    16:45

    Инвесторы Nintendo требуют выпуска версий ее продуктов для iPhone: Провал начала продаж 3DS вынудил Nintendo снизить ее цену на 40%

    16:176

    Wise Disk Cleaner v.6.11 - бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора: Бесплатная программа для очистки жестких дисков ПК от мусора

    16:10

    Wise Registry Cleaner v.6.13 - утилита очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    15:35

    Корпус Eolize SVD-NC11-4 предназначен для создания NAS или домашнего сервера: Модель имеет четыре отсека для накопителей с поддержкой «горячей замены»

    15:3013

    OrangeCD Player v.6.4.6 - компактный бесплатный медиаплеер для воспроизведения музыкальных файлов и аудио-дисков: Компактный бесплатный медиаплеер для воспроизведения музыкальных файлов и аудио-дисков

    15:00

    FreeFileSync v.3.20 - быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    14:25

    Процессоры Sandy Bridge-E будут поставляться без штатных кулеров: Их можно будет приобрести отдельно или воспользоваться альтернативными решениями

    14:0011

    Glary Utilities v.2.36 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Бесплатный сборник утилит для настройки линейки операционных систем Windows

    13:50

    Motorola рассчитывает получать патентные отчисления от других производителей Android-смартфонов:

    13:3512

    Rainlendar Light v.2.9 Build 111 - бесплатный мультиплатформенный календарь/ежедневник: Бесплатный мультиплатформенный календарь/ежедневник

    13:15

    IEHistoryView v.1.65 - бесплатная утилита для просмотра и редактирования истории переходов Internet Explorer: Бесплатная утилита для просмотра и редактирования истории переходов Internet Explorer

    12:40

    Auslogics Registry Defrag v.6.1.1.0 - утилита для дефрагментации системного реестра Windows: Утилита для дефрагментации системного реестра операционных систем Windows

    12:05

    ASUS опубликовала технические характеристики планшета Eee Pad Slider SL101: Модель оснащена выдвижной механической клавиатурой с раскладкой QWERTY

    11:3023

    Norman Malware Cleaner v.2011.08.13 - бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    11:30

    NetGong v.7.6 Build 814 - утилита для мониторинга сетевых ресурсов: Утилиты для мониторинга сетевых ресурсов

    10:55

    NetInfo v.7.6 Build 814 - утилита для расширенной работы с Сетью: Утилита для расширенной работы с Сетью

    10:20

    Real Temp v.3.69.1 Beta - бесплатная утилита мониторинга температур процессоров Intel: Бесплатная утилита мониторинга температур процессоров Intel

    09:45

    ATI Tray Tools v.1.7.9.1568 - утилита управления настройками драйверов видеокарт ATI: Бесплатная утилита для управления настройками драйверов видеокарт ATI

    09:101

    Компания SafenSoft получила Лицензию ФСТЭК РФ: SafenSoft сообщает о получении лицензии ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

    08:35

    MSI A75A-G55: полноразмерная плата для процессоров AMD Llano с оболочкой Click BIOS: Возможно использование «флэшки» как внешней микросхемы BIOS

    08:307

    SearchInform представляет новую версию ReportCenter: SearchInform представила обновленную версию своего инструмента построения отчетов по активности пользователей и инцидентам

    08:00

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