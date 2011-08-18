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    18 августа 2011

    Fusion Garage представила смартфон Grid 4 и планшет Grid 10: Оба устройства работают под управлением Grid OS, которая является вариацией на тему Android

    22:4714

    Гарнитура Razer Tiamat 7.1 оснащена десятью динамиками: Каждое ухо ублажают пять громкоговорителей

    20:1523

    Первый смартфон BlackBerry под управлением ОС QNX появится в продаже начале 2012 года: Новинка будет называться Colt и получит процессор частотой 1,2 ГГц

    20:1512

    Logitech выпускает складную полноразмерную клавиатуру для iPad: В закрытом состоянии клавиатура умещается под днищем планшета

    19:5015

    Стоимость ультратонкого монитора Dell S2330MX составляет $250: Толщина рамки 23-дюймового монитора равна всего 9,9 мм

    18:0815

    Игровая мышь Logitech G300 увидит свет в сентябре: Мышью одинаково удобно управляться как правой, так и левой рукой

    17:4011

    Samsung разработала экономичные модули памяти RDIMM DDR3 объёмом 32 ГБ: Снизить энергопотребление на 30% удалось благодаря применению технологии 3D TSV

    17:2041

    Суд временно приостановил запрет продаж Samsung Galaxy Tab 10.1 в ЕС, а в доказательствах Apple нашли некорректные изображения: Решение было принято в деле по иску Apple, обвиняющей Samsung в копировании ее продуктов

    17:1626

    ASUS представляет видеокарту ROG MARS II с двумя GPU GF110: На каждом экземпляре карты стоимостью $1500 выгравирован свой уникальный номер

    16:0512

    Synology пополняет семейство NAS-серверов DiskStation моделью DS411: Устройство имеет четыре отсека для SATA-накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма

    15:251

    Портативные динамики Scosche boomCAN работают до семи часов без подзарядки: Наличие аудиовыхода позволяет соединить несколько динамиков в цепочку

    14:056

    Green House выпускает ряд SSD типоразмера Half-Slim и mSATA: Устройства могут быть оборудованы памятью типа NAND SLC и MLC

    13:45

    Samsung представила на gamescom 2011 игровой ноутбук 7-й серии: Модель использует технологию ExpressCache для ускорения работы системы

    13:259

    Системная плата Sapphire Pure Platinum Z68 представлена официально: Модель на чипсете Z68 Express восполнила недостающий фрагмент в каталоге компании

    13:002

    Intel откладывает выпуск платформы Cedar Trail до ноября: Причиной тому стали проблемы с сертификацией для Windows 7

    12:233

    Winamp Essentials Pack v.5.6 - сборник плагинов для медиаплееров Winamp: Сборник плагинов для медиаплееров Winamp

    11:30

    MediaInfo v.0.7.48 - утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах: Небольшая утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах

    10:55

    Razer и EA выпускают коллекционное издание на тему Battlefield 3: В линейку входят клавиатура, мышь, коврик, контроллер для Xbox 360 и аксессуары

    10:202

    SPAMfighter v.7.3.61 - дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express: Дополнение для отлова спама в почтовых клиентах Microsoft Outlook и Outlook Express

    10:20

    AMD готовит CPU серии Athlon II в исполнении FM1: Тактовая частота CPU - 2,6 ГГц

    10:1515

    AMD оценила трехъядерный APU A6-3500 в $95: В состав процессора входит GPU Radeon HD 6530D

    10:016

    Process Monitor v.2.96 - бесплатная утилита мониторинга активностей в ОС Windows: Бесплатная утилита мониторинга активностей в ОС Windows

    09:45

    Продажи планшета HP TouchPad провалились: из 270 000 устройств Best Buy реализовала только 25 000: Best Buy попросила HP забрать оставшиеся 245 000 планшетов, полученных на реализацию

    09:3535

    D3DGear v.4.09 - утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов: Утилита для тестирования быстродействия игр в различных видео-режимах с возможностью записи видеороликов

    09:10

    StatWin v.8.4.5 - набор программ для мониторинга активности работы на ОС Windows: Набор программ для мониторинга активности работы на ОС Windows

    08:35

    SMS-banking 1.3.01 упрощает банковские операции на Android: Приложение, представляющее собой оболочку для работы с сервисом SMS-банкинга.

    08:35

    Фишинговая атака на пользователей «В контакте»: «Доктор Веб» предупреждает о появлении очередной фишинговой схемы

    08:001

    Apple выпустила Mac OS X Lion 10.7.1: Обновление 10.7.1 рекомендуется для установки всем пользователям OS X Lion

    05:291

    Завышенные требования Apple к дисплеям могут стать причиной переноса выпуска iPad 3: Выпуск нового планшета, возможно, состоится не ранее 2012 года

    05:2256

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