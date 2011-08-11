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    11 августа 2011

    В 2012 году планшеты с Android почти смогут догнать iPad: В 2012 году продажи iPad возрастут на 55%

    23:4220

    Время автономной работы защищенного ноутбука Panasonic Toughbook S10 достигает 12,5 часов: В основу лэптопа легла аппаратная платформа Intel Huron River

    22:078

    Внешние HDD Silicon Power Diamond D05 поддерживают интерфейс USB 3.0: Максимальный объем накопителя - 1 ТБ

    21:33

    Samsung объявляет дату начала продаж планшета Samsung Galaxy Tab 10.1 на российском рынке:

    20:0931

    Android-смартфон Samsung Galaxy R на платформе Tegra 2 представлен официально: Новинка уже поступила в продажу в Швеции, на очереди другие страны Европы и Азии

    14:4525

    Смартфон Samsung Galaxy Xcover не боится пыли, грязи и воды: Модель оснащена дисплеем диагональю 3,65 дюйма, устойчивым к царапинам

    14:2532

    LG представила тонкий и легкий ноутбук с экраном типа IPS: X-Note P220: Всего 12,5 дюймов диагонали и 1,3 кг массы

    14:0025

    Samsung начинает производство SSD серии PM830 с интерфейсом SATA 6 Гбит/с: В модельный ряд входят версии объёмом 128, 256 и 512 ГБ

    12:553

    Внешние жесткие диски Seagate GoFlex Turbo комплектуются подпиской на услуги восстановления данных:

    12:189

    Addonics HPM-XU: мультипликатор портов для пяти HDD с интерфейсами eSATA и USB 3.0: Возможно объединение дисков в массивы RAID

    12:101

    ClamWin v.0.97.2 - бесплатный антивирус для ОС Windows: Бесплатный антивирус для ОС Windows

    12:05

    McAfee Fake Alert Stinger v.10.2.0.242 - утилита для удаления ложных антивирусов с ПК: Утилита для удаления ложных антивирусов с ПК

    11:30

    Hitman Pro v.3.5.9 Build 129 - утилита для борьбы с вирусными угрозами: Утилита для борьбы с вирусными угрозами

    10:55

    Руководитель подразделения Windows Phone покинет Microsoft: Cо 2 сентября Чарли Киндел намерен сфокусироваться на новом стартапе

    10:5015

    Transcend представила внешние HDD StoreJet 25A с интерфейсом USB 3.0 и емкостью до 1 ТБ: Большая емкость в малом 2,5-дюймовом формфакторе

    10:505

    WildFire CD Ripper v.4.0.2.0 - CD-риппер, позволяющий перегонять в цифровые форматы музыку с аудио компакт-дисков: Бесплатный CD-риппер, позволяющий перегонять в цифровые форматы музыку с аудио компакт-дисков

    10:20

    Новые спецификации USB позволят подавать через интерфейс питание мощностью до 100 Вт: Для подключения устройств можно будет использовать кабели, выпущенные ранее.

    09:5531

    Money Manager Ex v.0.9.8.0 - бесплатная и простая в использовании программы для работы с финансовыми отчетами: Бесплатная и простая в использовании программы для работы с финансовыми отчетами

    09:45

    Fresh UI v.8.75 - небольшая бесплатная утилита для настройки ОС Windows: Небольшая бесплатная утилита для настройки ОС Windows

    09:10

    Gigabyte EasyTune6 v.B11.0722.1 - утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte: Утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte

    08:35

    BitFenix Merc: хорошо вентилируемый недорогой корпус: До семи 120-миллиметровых вентиляторов

    08:306

    Микропрограммное обеспечение версии 3.5: новые функции безопасности и возможности интеграции для QNAP Turbo NAS: Компания QNAP представляет микропрограммное обеспечение версии 3.5

    08:00

    Производственные проблемы LG заставили Apple перенести заказы ЖК-матриц к Samsung и CMI: Панели LG Display не прошли тесты из-за ненадлежащей работы модулей подсветки

    07:5220

    Facebook представила Messenger для мобильного общения : Facebook Messenger редставляет собой мобильную версию платформы Facebook Messages

    02:46

    Cool Reader 3.0.49-9 превращает Android-смартфон в электронную книгу: Одно из лучших приложений для чтения электронных книг на устройствах, работающих под управлением Android

    02:353

    Autodesk 123D Sculpt — трехмерная лепка на iPad: Все инструменты редактора поддерживают технологию Multi-Touch, благодаря чему во время работы создается ощущение, что вы работаете с настоящей глиной

    02:26

    Syncplicity 1.1.1 для iPhone — доступ к файлам отовсюду : Syncplicity предоставляет возможность резервного копирования и синхронизации данных между компьютерами Windows и Mac, а также службой «Документы Google»

    02:18

    Планшет Motorola Xoom также под прицелом суда, запретившего продажу Samsung Galaxy Tab 10.1 по иску Apple: Ранее суд по требованию Apple запретил продажи планшетных компьютеров компании JAY-tech

    01:5549

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