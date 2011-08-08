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    8 августа 2011

    AMD приступает к продаже оперативной памяти под торговой маркой Radeon: AMD разделила память на три серии: Entertainment, UltraPro Gaming и Enterprise

    19:1536

    SSD Apacer Pro II AS203 рассчитаны на работу с интерфейсом SATA 3 Гбит/с: В состав модельного ряда входят четыре представителя объемом 32, 64, 128 и 256 ГБ

    19:072

    HTC продолжает готовить к выпуску 10-дюймовый планшет Puccini: Puccini использует Android 3.x с обновленной оболочкой HTC Sense

    13:5229

    KO Approach v.0.5.2 - надстройка для ОС Windows для облегчения навигации по папкам и каталогам: Надстройка для ОС Windows для облегчения навигации по папкам и каталогам

    13:502

    Hewlett-Packard снижает цены на все модификации планшетов TouchPad: Впрочем, не только HP...

    13:459

    Fusion v.2.0.5 - HDR-программа обработки изображений: HDR-программа обработки изображений

    13:15

    DarkWave Studio v.3.6.2 - бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит: Бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит

    12:40

    AVG Free Edition v.10.0.1391 - бесплатное антивирусное решение: Бесплатный антивирус для защиты компьютеров под управлением Windows

    12:05

    Karotz — домашний робокролик второго поколения: Создатели домашнего робокролика Nabaztag готовят к выпуску его сиквел

    11:464

    Hard Drive Inspector v.3.92 - программа мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков

    11:30

    Новые возможности русскоязычного MSDN – портала по разработке программного обеспечения: Крупнейший в России и странах СНГ портал для специалистов - русскоязычный MSDN меняет дизайн

    10:55

    Super Talent Express ST2: доступная и быстрая «флэшка» с интерфейсом USB 3.0: Алюминиевый корпус придает новинке привлекательности

    10:555

    Обновление прошивки добавляет в Apple TV поддержку Vimeo и возможность приобретения сериалов: Установить обновление Apple TV Software Update 4.3 можно с помощью соответствующего пункта меню в интерфейсе приставки

    10:50

    «Лаборатория Касперского»: каждый второй компьютер в России подвергается кибератаке: Согласно данным «Лаборатории Касперского» в среднем каждый второй компьютер в России (55,3%) подвергается кибератаке

    10:20

    «Доктор Веб» предупреждает о троянской атаке на пользователей Counter-Strike: Компания «Доктор Веб» сообщает об обнаружении новой схемы заражения компьютеров пользователей вредоносным ПО

    09:451

    iRip 2.1.2 позволяет загружать музыку из iPod в библиотеку iTunes на Mac: iRip может работать с фото, видео, книгами iBooks, музыкальными треками в форматах MP3, AAC, Protected AAC и контентом Audible.com

    09:41

    Видеокарты KFA2 серии MDT поддерживают одновременно до пяти мониторов: За все стоит благодарить контроллеры IDT ViewXpand

    09:301

    Процессоры Core i5-655K, Core i5-760 и Core i7-875K покинут производственную гамму Intel: Заказы на процессоры будут приниматься до 24 февраля 2012 года

    09:239

    All My Books v.2.5 - новая версия каталогизатора книг: Новинка позволяет создавать персональные фильтры для быстрой фильтрации книг

    09:10

    Sony выпустит «дешевые» OLED-мониторы: Sony надеется на интерес к новинке со стороны телестудий и медицинского сектора

    09:0542

    Apple обновила драйверы принтеров HP для Snow Leopard и Lion: Апдейт включает самое новое ПО для принтеров и сканеров HP

    09:00

    SMS Enhancer 1.5.4 для Android расширяет возможности по работе с SMS: Программа может отправлять сообщения по заданному расписанию, регулярно создавать резервные копии

    08:50

    ABBYY FineReader Express Edition for Mac теперь поддерживает Mac OS X 10.7 Lion: ABBYY объявляет о выпуске обновления программы ABBYY FineReader Express Edition for Mac, совместимой с новой операционной системой Mac OS X 10.7 Lion

    08:35

    Team представляет новую линейку SSD на базе контроллеров SandForce: Super Xtreem S3: Емкость флагмана линейки достигает 480 ГБ

    08:30

    Playback 1.8 для Mac — утилита для передачи медиа на UPnP-устройства: Playback обеспечивает доступ к данным на Mac с Playstation 3, Xbox 360 и других устройств с UPnP

    08:26

    Основатель Acer уверен, что популярность планшетов — временное явление, а ПК — вечны: Он уверен, что будущие продукты также будут нуждаться в ПК как в основе

    08:0358

    SearchInform представила средство контроля чатов в социальных сетях: SearchInform представила новую версию своего продукта SearchInform IMSniffer

    08:00

    MacTubes 3.0.8 — утилита для загрузки роликов из YouTube: MacTubes позволяет воспроизводить ролики непосредственно из iTunes

    07:02

    Производители ультрабуков столкнутся с дефицитом металлических корпусов: Причина — высокая стоимость станков с ЧПУ

    01:5925

    Android приносит в казну Microsoft ощутимо больше, чем Windows Phone 7: HTC заплатила Microsoft около 60 млн долл. за один квартал

    01:0226

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