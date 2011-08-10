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    10 августа 2011

    Delkin оценила младшую карту памяти новой индустриальной серии в $550: В этих накопителях используется память типа SLC

    19:504

    Внешние HDD Buffalo HD-LXU3 и HD-LXVU3 поддерживают интерфейс USB 3.0: Объем HDD серии HD-LXU3 составляет 1 или 2 ТБ, HD-LXVU3 — 1 ТБ

    19:054

    Logitech представила беспроводную мышь для Android-планшетов: Несмотря на свое позиционирование, мышь ничем не отличается от обычных аналогов, рассчитанных на работу со стационарными компьютерами и ноутбуками

    17:2213

    SteelSeries выпустит новую мышь для World of Warcraft: Мышь World of Warcraft Legendary Edition имеет одиннадцать программируемых кнопок

    16:0510

    Lock Screen 0.18.4318 — альтернативная блокировка клавиатуры для Symbian : Используя утилиту, можно выводить на экране телефона такую полезную информацию, как текущая дата и время, статус заряда аккумулятора, наличие пропущенных звонков

    13:01

    ArtRage 1.2 для рисования на iPad: В программе можно имитировать самые разные стили рисунка: масляными красками, акварелью, чернилами, аерографом, карандашами, углем, пастелью.

    12:56

    FBackup v.4.6.255 - бесплатная программа для резервного копирования данных: Бесплатная программа для резервного копирования данных

    12:40

    Carbon Copy Cloner 3.4.2 для Mac — утилита для клонирования дисков и резервирования данных: Carbon Copy Cloner заслужила большую популярность благодаря удобному интерфейсу и высокой скорости клонирования дисков

    12:36

    Zortam Mp3 Media Studio v.12.50 - универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов: Универсальный сборник утилит для обработки MP3-файлов

    12:05

    PhotoPresenter 4.1.4 для Mac — приложение для создания слайд-шоу: PhotoPresenter позволяет экспортировать готовые слайд-шоу для обмена с другими пользователями

    12:02

    Новые ресиверы Pioneer поддерживают AirPlay: Помимо AirPlay, ресиверы Pioneer Elite поддерживают A2DP Bluetooth, DLNA и интернет-радиостанций

    11:3041

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.22: Ежемесячное обновление от Microsoft для очистки систем от вирусов

    11:30

    MarsEdit 3.3.2 для Mac — обновление редактора блогов: MarsEdit может работать с WordPress, Blogger, Drupal

    11:21

    Clipdiary v.3.4 - небольшая утилита, предназначенная для облегчения работы с буфером обмена Windows: Небольшая утилита, предназначенная для облегчения работы с буфером обмена Windows

    10:55

    OnyX 2.3 — очередная версия системного оптимизатора для Mac OS X: Бесплатная утилита Onyx позволяет обслуживать и персонализировать Mac OS X

    10:44

    Cain & Abel v.4.9.42 - бесплатная утилита восстановления паролей: Бесплатная утилита восстановления паролей

    10:20

    HyperDock 1.1.3 для Mac расширяет возможности дока: HyperDock позволяет выбрать нужное окно без единого щелчка мыши

    10:07

    PassMark BurnInTest for Linux v.3.0 Build 1001 - тестовая программа проверки ПК в экстремальных условиях под Linux: Тестовая программа проверки ПК в экстремальных условиях под Linux

    09:452

    Postbox 2.5.2 — почтовый клиент для Mac OS X: Postbox позволяет эффективно заменить штатное приложение Mac OS X Mail

    09:341

    Acronis начинает продажу Acronis Backup & Recovery 11 на русском языке: Новое семейство продуктов обеспечит интеграцию аварийного восстановления систем и пофайлового восстановления данных

    09:10

    Tinderbox 5.9.3 — обновление менеджера заметок для Mac: Tinderbox позволяет хранить записи и планы, создавать связи между ними и публиковать готовые карты

    09:04

    Gigabyte оснащает две ревизии платы на базе Radeon HD 6870 кулером WindForce 3X: Есть небольшие отличия в элементной базе

    09:005

    «КОРУС Консалтинг» представляет новые решения Jedox для iPad, iPhone и Android: Вышло приложение Palo Mobile для iPad, iPhone и устройств на базе Android

    08:35

    CrossOver Games 10.1.1: запуск Windows-игр в Mac OS X: C CrossOver Games для запуска Windows-игр в Mac OS X не потребуется перезагрузка и применение виртуальных машин

    08:281

    Решение о запрете продаж Galaxy Tab 10.1 приняли, не выслушав Samsung: Samsung обещает бороться за будущее планшета

    08:19127

    ECS представила три материнские платы на чипсете AMD A55: Изделия оснащены процессорным гнездом FM1 и поддерживают процессоры AMD Llano

    08:138

    USBFlashCopy v.1.6 - утилита для резервного копирования содержимого флэшек и карт памяти: Утилита для резервного копирования содержимого флэшек и карт памяти

    08:002

    Apple выпустила QuickTime 7.7 для Windows и Leopard: Apple выпустила обновление ПО QuickTime для Windows, устраняющее уязвимости в системе безопасности

    07:26

    Президент Epic Games считает, что смартфоны заменят стационарные игровые консоли: Быстрое развитие iPhone и других смартфонов ставит под сомнение будущее игровых консолей

    02:5515

    GXR Mount A12 — модуль для использования объективов Leica M с камерой Ricoh GXR: GXR Mount A12 поступит в продажу 9 сентября по цене 649 долл.

    01:537

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