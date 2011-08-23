  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 августа 2011

    Sharkoon QuickPort H3: док-станция с одним портом SATA и тремя USB 3.0: Эта док-станция выполняет также роль концентратора USB 3.0

    20:00

    Corsair выпускает модули памяти DDR3-1066 для модернизации компьютеров Apple: Устройства совместимы со всеми моделями iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook и MacBook Pro

    18:507

    Планшет Lenovo ThinkPad доступен для заказа на сайте компании: Базовая версия с 16 ГБ флэш-памяти и без 3G обойдётся покупателю в $499

    18:3821

    Объём поставок дискретных видеокарт во втором квартале снизился на 15,2%: Большую часть рынка по-прежнему занимает компания NVIDIA

    15:0024

    1st Security Agent v.9.7 – программа для настройки прав и привилегий пользователей в ОС Windows: Программа для настройки прав и привилегий пользователей в ОС Windows

    15:00

    BatteryCare v.0.9.8.11 - утилита для оптимизации использования батареи на ноутбуках: Утилита для оптимизации использования батареи на ноутбуках

    14:25

    Samsung может приобрести подразделение HP по выпуску ПК: Компания обратилась к тайваньским производителям ноутбуков по вопросу аутсорсинга

    14:1822

    Research in Motion представила смартфоны BlackBerry Curve 9350, 9360 и 9370: Все три модели оснащены процессорами частотой 800 МГц и работают под управлением BlackBerry 7 OS

    13:5610

    IObit SmartDefrag v.2.2.0 - бесплатный дефрагментатор под Windows: Хороший бесплатный дефрагментатор под Windows

    13:50

    TeamViewer v.6.0 Build 11052 - быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    13:15

    SP/Silicon Power Marvel M01: второй накопитель в семействе «флэшек» с интерфейсом USB 3.0: Максимальная емкость достигает 32 ГБ

    12:453

    SmartSniff v.1.81 - бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов: Бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов

    12:40

    За день до премьеры: подробные фотографии зеркальной камеры Sony Alpha A77: Новинка получит датчик изображения Exmor разрешением 24,3 мегапикселя

    12:3840

    Вышло обновление клиента Evernote для iOS 4.1: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    12:20

    Sharp готовит Android-планшет с поддержкой NFC: Выпуск Sharp RW-T107 в Японии состоится 5 сентября

    12:1711

    CurrPorts v.1.93 - утилита для просмотра списка открытых TCP/IP и UDP портов: Утилита для просмотра открытых TCP/IP и UDP портов

    12:05

    «Афиша» 2.0 для iOS помогает спланировать свободное время: Программа показывает полные расписания кино, концертов, клубов, выставок и театра

    11:48

    Моноблочный ПК HP Compaq 8200 Elite построен на базе чипсета Q67 Express: Модель оснащена 23-дюймовым дисплеем со светодиодной подсветкой

    11:425

    Обновление мультипротокольного чата Nimbuzz Java: Клиент, объединяющий все самые популярные средства общения в Сети

    11:38

    Trillian 1.6.1.14 — обновление IM-клиента для iOS: Приложение позволяет вести переговоры посредством популярных протоколов обмена мгновенными сообщениями, таких как ICQ, AIM, Yahoo! Messenger

    11:30

    Vista Manager v.4.1.4 - утилита для настройки операционных систем Windows Vista: Утилита для настройки операционных систем Windows Vista

    11:30

    Perfect Downloader 2.4 — универсальный менеджер загрузок для iOS: Программа поддерживает сохранение данных с самых популярных сайтов в Интернете

    11:25

    Free MP3 Cutter and Editor v.2.5.0.566 - программа для быстрого редактирования MP3-файлов: Небольшая бесплатная утилита для редактирования MP3-файлов

    10:55

    Ноутбук LG A530 оснащён двумя web-камерами для записи 3D-видео: На экране объёмное изображение формируется благодаря технологии Film Patterned Retarder

    10:508

    Express Burn v.4.42 – бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    10:20

    n-Track Studio v.6.1.2 Build 2816 Final - программа для редактирования музыкальных файлов с большим количеством возможностей: Программа, которая поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию

    09:45

    VueScan v.9.0.55 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    09:101

    Sony Ericsson представила музыкальный смартфон Live with Walkman под управлением Android: Аппарат управляется операционной системой Android 2.3

    08:4118

    FrostWire v.5.1.3 - P2P-программа для обмена файлами: Качественная программа для обмена файлами в сети

    08:35

    Networx v.5.18 – бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки: Бесплатная утилита для контроля сетевой нагрузки

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018