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    28 августа 2011

    Archos полностью рассекретила бюджетные Android-планшеты Arnova 10 G2, Arnova 7 G2 и Arnova 7c G2: Модели Arnova 10 G2 и Arnova 7 G2 оснащаются процессорами ARM Cortex-A8 частотой 1 ГГц

    20:455

    Sharkoon заменит недорогой корпус Rebel 9 Economy моделью Tarea: Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 30 см

    19:288

    Scythe готовит три новых усилителя, размещаемых в корпусе ПК: Из них один устанавливается в слот расширения PCI или PCI Express

    18:4017

    В Nokia Maps for mobile появилась информация о погоде: В тестовой лаборатории Nokia появилось обновление мобильных карт Nokia Maps for mobile 3.08

    08:39

    Slick 0.69 — мобильный мультипротокольный чат с поддержкой Facebook: Приложение поддерживает протоколы ICQ, Yahoo, чат Facebook, AIM, MSN, Google Talk, Jabber.

    02:56

    Представлена Symbian Belle: Среди представленных улучшений переработанный экран Home, улучшенная строка состояния

    02:50

    Nokia Nearby — поиск объектов поблизости для S40: Приложение предоставляет информацию о ресторанах, кинотеатрах и многих других объектах

    02:33

    IP Cam Viewer Basic 4.0.7.1 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    02:26

    Star Walk 5.4 — прогулка к звездам для владельцев iPhone и iPad: Запустив программу, можно исследовать звезды, созвездия и спутники.

    02:23

    Qik Premium для Android и iOS открывает новые возможности мобильного видеочата: Можно общаться в мобильном видеочате с друзьями, использующими Qik, записывать видеоролики, делиться памятными моментами жизни и транслировать видео в прямом эфире.

    02:17

    Métro 5.9.6 упрощает ориентацию в незнакомых городах: Программа может находить самый короткий путь между двумя заданными станциями

    02:03

    X10 представила 7-дюймовый планшет AirPad, назвала его «самым лучшим планшетом ценой до $200»: Устройство построено на однокристальной платформе Rockchip 2918

    00:3116

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