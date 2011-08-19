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    19 августа 2011

    Официальное объяснение того, что сегодня случилось с Яндексом:

    22:4942

    В конкурентной обстановке Renesas снизит цены контроллеров USB 3.0: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»

    22:102

    В сентябре Intel представит высокопроизводительный процессор Core i7-2670QM для ноутбуков: CPU получит четыре ядра, а номинальная тактовая частота его составит 2,2 ГГц

    17:5023

    Линейку акустических систем Hercules XPS пополнили пять новых моделей: Были представлены по две системы формата 2.0 и 2.1, а также звуковая панель для ноутбуков

    15:1014

    HTC готовит еще один Android-смартфон — бюджетный Pico: Тактовая частота процессора смартфона — 600 МГц

    14:273

    NZXT представила компьютерные корпуса Tempest 410 и Tempest 410 Elite для энтузиастов: Новинки имеют типоразмер Midi Tower

    12:499

    Процессорный кулер GELID GX-7 представлен официально: Модель оборудована 120-мм вентилятором WING 12 PL с подсветкой синего цвета

    12:204

    Corsair выпускает SSD Force Series 3 и Force Series GT объёмом 90 ГБ: Устройства на базе контроллеров SandForce SF-2200 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    11:405

    DHTML Menu Builder v.4.20.024 – программа для построения динамических меню на Web-страницах: Программа для построения динамических меню на Web-страницах

    11:30

    GPU Caps Viewer v.1.14.0 - бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами: Бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами

    10:551

    Process Explorer v.15.03 - качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК: Качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК

    10:20

    Dropbox v.1.1.40 Final - мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилище

    09:451

    QNAP предлагает пользователям расширить возможности сетевых накопителей Turbo NAS с помощью приложения QDK : QNAP предлагает пользователям сетевых накопителей семейства Turbo NAS расширить возможности оборудования c помощью новой версии 2.0.1 приложения QDK

    09:10

    Программа резервного копирования Handy Backup теперь поддерживает бэкап Exchange 2010: Новософт объявил о новой функции бэкапа Exchange 2010 в своем продукте Handy Backup

    08:35

    Falcongaze SecureTower – новые возможности контроля информации: Новая версия системы защиты от утечек конфиденциальной информации SecureTower

    08:00

    HP рассматривает возможность ухода с рынка ПК и прекращает выпуск планшетов и смартфонов:

    05:07117

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