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    30 августа 2011

    Sony, Toshiba и Hitachi объединяют производство жидкокристаллических панелей: Совместное предприятие сможет контролировать примерно 20% рынка

    23:302

    Клавиатура Razer BlackWidow Ultimate Stealth Edition ориентирована на завзятых игроков: Цена новинки — $140

    21:419

    Специалисты UMC создали встраиваемую память типа EEPROM, выдерживающую миллион циклов перезаписи: Уже освоен выпуск новой памяти по нормам 0,35 и 0,25 мкм

    20:416

    Lancool анонсировала три модели корпусов серии PC-K9: Изделия доступны в различных вариантах оформления

    20:102

    Первые коммуникаторы Samsung на платформе bada 2.0: флагман Wave 3: Новинки будут показаны на выставке IFA 2011

    18:3631

    Первые коммуникаторы Samsung на платформе bada 2.0: Wave M и Y: Новинки будут показаны на выставке IFA 2011

    18:356

    Corsair выпускает твердотельные накопители Force GT объёмом 180 и 240 ГБ: Устройства развивают скорости до 555 МБ/с при чтении и до 525 МБ/с при записи

    17:302

    Корпус Lian Li PC-90 имеет необычный способ крепления накопителей: Модель типоразмера full-tower способна вместить системную плату форм-фактора HPTX

    15:2510

    Камера Samsung NX200 получит датчик формата APS-C разрешением 20 Мп: Премьера аппарата ожидается на этой неделе

    14:3822

    Наушники Klipsch Image S4A предназначены для устройств с ОС Android: В конструкции S4A применены излучатели диаметром 8,5 мм

    14:029

    Kupa предложила потребителям три модификации Wintel-планшета Х11: Планшет оснащается процессором Intel Oak Trail, работающим на частоте 1,5 Ггц

    13:599

    Появление ультрабуков может сказаться на цене обычных ноутбуков: Можно ожидать снижения цен на ноутбуки массового сегмента

    13:2324

    GLOBALFOUNDRIES подготовила к производству первый 20-нанометровый чип: Все необходимое для проектирования чипов по новым нормам будет доступно заказчикам

    10:5717

    TweakNow PowerPack 2011 v.3.4.0 - программа для тонкой настройки ОС Windows и Internet Explorer: Программа для тонкой настройки различных параметров операционных систем Windows XP/Vista/Seven, а также веб-браузера Internet Explorer

    10:55

    Nsauditor Network Security Auditor v.2.2.6 - сетовой сканер для диагностики удаленных станций: Сетевой сканер для диагностики удаленных станций

    10:20

    OfficeSuite 5 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    09:53

    В серию миниатюрных SSD Active Media Products SaberTooth M1 вошли модели объемом 16, 32 и 64 ГБ: Новинки соответствуют спецификации JEDEC MO-300B

    09:502

    FileZilla v.3.5.1 - бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент: Бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент

    09:45

    По статистике «Лаборатории Касперского» примерно четверть всех DDoS-атак совершается во вторник: Анализ DDoS-атак от «Лаборатории Касперского»

    09:103

    Fujitsu готовит влагозащищенный Android-планшет Arrows Tab с поддержкой LTE: В основе аппаратной платформы изделия - SoC TI OMAP 4430

    08:556

    Вышла новая бета-версия QIP для Android 0.863: Программа поддерживает общение по протоколам QIP, Jabber, Google Talk, Facebook, Vkontakte, Live Journal, Yandex Online, Mail.ru Агент и ICQ.

    08:48

    Acronis выпускает vmProtect 6 для защиты виртуальных серверов VMware: Специализированное решение Acronis vmProtect 6 позволит защитить от сбоев виртуальное окружение VMware

    08:35

    Samsung анонсировала беспроводной монитор C24A650X Central Station: По совместительству монитор выполняет функции беспроводной док-станции

    08:1016

    Mail.Ru предупредит при переходе по опасным ссылкам: Mail.Ru повышает уровень безопасности сервиса и сообщает о новом партнерстве с международной системой оценки сайтов WOT

    08:00

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