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    24 августа 2011

    Nokia официально представила смартфоны 600, 700 и 701, работающие под управлением ОС Symbian Belle: Все три новинки оснащены процессором частотой 1 ГГц

    21:0623

    Samsung оценила 27-дюймовый монитор SyncMaster S27A850 на базе панели типа PLS в $1100: Цена двух других новинок ниже: S24A650 — $545, S24A350T — $277

    18:5812

    ASRock представила три системные платы с чипсетом AMD A55 и поддержкой памяти DDR3-2400: Платы достаточно сильно различаются в функциональности

    17:452

    Sony официально представила зеркальные камеры SLT-A77 и SLT-A65: Обе новинки оснащены датчиками изображения Exmor APS HD разрешением 24,3 Мп

    17:3013

    LG анонсировала мышь со встроенным сканером: Максимальный размер документа для сканирования ограничивается форматом A3

    16:3318

    Ультратонкий ноутбук ASUS U36S поступит в продажу в сентябре: Корпус модели толщиной 19 мм выполнен из магниеалюминиевого сплава

    15:4040

    ECS представила моноблочный компьютер G11 на платформе Intel Huron River: Аппарат комплектуется процессорами Intel Core второго поколения семейств Core i3 и i5

    15:271

    Корпусные вентиляторы Xigmatek XAF имеют лопасти изогнутой формы: Это позволило увеличить поток воздуха на 25% и снизить уровень шума на 10%

    14:5011

    Samsung вводит классификацию смартфонов Galaxy и выпускает ещё четыре модели: Линейка смартфонов поделена на пять категорий, каждому из которых присвоена своя буква

    14:3010

    Canon IXUS 1100 HS — тонкая фотокамера с 12-кратным трансфокатором: Разрешение оптического датчика фотокамеры — 12 Мп

    14:105

    ZOTAC представляет экономичную и компактную карту GeForce GTS 450 ECO Edition:

    13:503

    Cooler Master NotePal U Stand: алюминиевая охлаждающая подставка для ноутбуков : Подставка оснащена трёхпортовым USB-концентратором и двумя 100-мм вентиляторами

    13:101

    Компактная камера Nikon COOLPIX S1200pj оснащена встроенным проектором: Проектор нового поколения имеет на 40% большую яркость и в три раза большую контрастность

    12:484

    На смену фотокамере Canon PowerShot SX130 IS пришла SX150 IS: Разрешение датчика изображения новинки увеличено до 14 Мп в сравнении с предшественницей

    12:105

    Компактная камера Nikon COOLPIX AW100 не боится воды, ударов и холода: Модель получила ряд особых качеств, необходимых для съёмки в полевых условиях

    12:008

    Advanced Uninstaller PRO v.10.3 – удобная программа для полного удаления других приложений: Удобная программа для полного удаления других приложений

    11:30

    Линейку компактных камер Nikon возглавила модель COOLPIX P7100: Аппарат получил поворотный ЖК-дисплей размером три дюйма

    11:0013

    Free PC Audit v.2.0 - бесплатная утилита для сбора информации о ПК: Бесплатная утилита для сбора информации о ПК

    10:55

    Becky! Internet Mail v.2.57.02 – простой бесплатный почтовый клиент: Простой бесплатный почтовый клиент

    10:201

    Вышла новая версия Dr.Web LinkChecker для проверки ссылок на сайтах: Бесплатное приложение для проверки веб-страниц и скачиваемых из Интернета файлов

    09:45

    Reaper v.4.02 - программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов: Программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов

    09:10

    BatteryInfoView v.1.11 – утилита просмотра расширенной информацию о статусе и характеристиках батареи ноутбука: Утилита, которая позволяет просматривать расширенную информацию о статусе и характеристиках батареи ноутбука

    08:35

    Lexar представила модули памяти Crucial DDR3-1333 объёмом 8 ГБ: Изделия доступны в типоразмере для настольных ПК и для ноутбуков

    08:1515

    RJ TextEd v.7.62 – хороший бесплатный текстовый редактор: Хороший бесплатный текстовый редактор

    08:00

    Контроллер NZXT Sentry Mix позволяет вручную управлять шестью вентиляторами: Плавное изменение скорости вращения обеспечивают регуляторы ползункового типа

    07:409

    Датчик изображения OmniVision OV9770 способен снимать видео в формате 720p: В разработке применяется технология обратной засветки пикселей OmniBSI-2

    07:103

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