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    17 августа 2011

    Накопители Samsung серии 830 будут доступны и розничным покупателям: Покупателям будут доступны модификации объёмом 64, 128, 256 и 512 ГБ

    19:1819

    Простой обмен сообщениями посредством WhatsApp Messenger 2.6.28 для Symbian: та программа дает возможность обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями, оплачивая при этом передачу данных через Интернет (используя 3G/EDGE/Wi-Fi), а не стоимость SMS

    18:16

    Обновился клиент LiveJournal для iPhone/iPad 1.1.1: Клиент отличается полной поддержкой комментирования, возможностью просмотра полноразмерных изображений

    18:14

    Teamviewer для iOS поддерживает передачу файлов: При помощи программы-клиента для iPhone, iPod и iPad можно в любое время осуществлять техническую поддержку клиентов

    18:062

    Выпущен Firefox 6.0 для Android : Это — первая мобильная редакция браузера, не имеющая пометки «бета»

    17:22

    Intel сумела исправить ошибку, выводившую из строя SSD серии 320: Новая версия прошивки появится в течение двух недель

    16:4530

    MSI X460 и X460DX: ультратонкие ноутбуки с 14-дюймовыми дисплеями: Особенностью модели X460 является поддержка технологии Intel Wireless Display 2.0

    16:108

    Смартфон Motorola Droid HD получит экран диагональю 4,5 дюйма: Модель оснащена камерой разрешением 8 Мп со светодиодной вспышкой

    14:3020

    Active Media Products выпускает накопители категории DOM с USB-подключением: Устройства подключаются непосредственно к штырькам на системной плате

    13:306

    USBDeview v.1.92 - бесплатная утилита для работы с USB-устройствами: Бесплатная утилита для работы с USB-устройствами

    13:15

    Logitech выпускает ещё одну акустическую систему для планшетов: Приподнимая планшет, устройство по совместительству играет роль подставки

    12:505

    ooVoo v.3.0.2.126 - бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети: Бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети

    12:40

    PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.8.4.1.2380 - бесплатная программа для мониторинга сетевого трафика: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    12:05

    Семидюймовый планшет Lenovo LePad A1-07 замечен в продаже в Китае: Новинка доступна в четырёх вариантах расцветки: чёрном, белом, синем и розовом

    12:0011

    Осенью девять процессоров Intel станут доступнее: CPU станут дешевле ненамного, в среднем, на $10-20

    11:3921

    DriverView v.1.35 - бесплатная утилита, отображающая список загруженных в ОС драйверов: Крошечная бесплатная утилита, которая отображает список драйверов загруженных в ОС

    11:30

    Microsoft запускает блог про Windows 8: MSDN начал публиковаться блог, посвященный подготовке к выходу операционной системы Windows 8

    10:55

    Sony PlayStation 3 становится доступнее: Очередное снижение цен делает приставку еще ближе к играющим массам

    10:2047

    MSN повысит финансовую грамотность россиян: MSN.ru совместно с Национальной Программой «Финансовый Диалог» запускают информационный проект, рассказывающий о деньгах понятным языком

    10:20

    Intel рассказала об «улучшаемых» процессорах Pentium G622, Core i3-2102 и Core i3-2312M: Цена «улучшения» характеристик процессоров пока не сообщается

    09:4515

    Новая версия Dr.Web LinkChecker: поддержка Google+ и другие улучшения: «Доктор Веб» сообщает о выпуске новой версии Dr.Web LinkChecker

    09:45

    AVI Trimmer + MKV v.2.0 - бесплатный редактор видеофайлов в форматах AVI и MKV: Бесплатныйо редактор видеофайлов в форматах AVI и MKV

    09:10

    Easy Dialer 1.82 — более удобное управление звонками на Windows Mobile: В программе реализован удобный поиск, возможность создания профилей и их автоматического переключения в заданное время, есть наглядный журнал звонков.

    08:39

    «Лаборатория Касперского»: развитие информационных угроз во втором квартале 2011: «Лаборатория Касперского» опубликовала свой традиционный квартальный отчет по информационным угрозам

    08:35

    SteelSeries и Valve анонсировали коврик для мыши QcK+ DotA 2 Edition: Коврик имеет гладкую поверхность и резиновое основание, препятствующее скольжению

    08:209

    ESET представляет RC–версию нового продукта ESET Mobile Security для Android : ESET объявляет о выходе RC-версии (Release candidate) продукта ESET NOD32 Mobile Security для Android

    08:00

    PNY начинает поставки видеокарт XLR8 Liquid Cooled GTX 580: Решения оснащены системами водяного охлаждения производства Asetek

    08:002

    Motorola представляет улучшенный влагозащищенный смартфон на базе ОС Android: DEFY+: Новинка также полностью защищена от пыли

    01:3017

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